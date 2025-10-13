Världen har passerat den första tippningspunkten, enligt en ny rapport från Exeter university. Den slår bland annat fast att korallrev i varma vatten dör ut i snabbare takt än någonsin tidigare, och troligen kommer att försvinna helt. 160 forskare från 87 lärosäten i 23 länder står bakom ”The Global tipping points report”.
Ny rapport: Världen har passerat kritisk gräns – korallrev i massdöd
Klimat Korallreven är på väg att dö ut till följd av klimatförändringar. Även om målen i Parisavtalet nås kommer de sannolikt att försvinna permanent, visar en ny omfattande forskarrapport.
Foto: Adobe stock.
Uppvärmningen måste snabbt tillbaka till 1,2 grader och senare 1 grad för att korallreven ska ha en chans att överleva i betydelsefull skala. 2024 var jorden i genomsnitt 1,55 °C varmare än före industrialiseringen. Även om målen i Pariasavtalet nås ser det alltså mörkt ut för korallrevens överlevnad.
