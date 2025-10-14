Forskare: Världens korallrev nära kritisk gräns – men ännu inte bortom räddning

Rapporten från Exeter university konstaterar att vi har nått en första ”tippningspunkt”, en kritisk tröskel i systemet då en liten ytterligare förändring kan orsaka stora och oåterkalleliga konsekvenser. Korallreven dör redan i stor skala, och utan omfattande åtgärder – långt över Parisavtalets mål – kommer de att försvinna.