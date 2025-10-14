Forskare: Världens korallrev nära kritisk gräns – men ännu inte bortom räddning

Klimat Korallrev är på väg att dö ut om utsläppen fortsätter som nu, enligt en ny rapport – men det finns fortfarande rev att kämpa för. Det understryker Fredrik Moberg, som är biolog och forskare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, i efterdyningarna av rapporten ”The Global tipping points report”.
– Egentligen är det inte kört, bara ett ytterst allvarligt läge, säger Fredrik Moberg.  

Forskare: Världens korallrev nära kritisk gräns – men ännu inte bortom räddning
Foto: Adobe Stock/ Peter Knutsson

Rapporten från Exeter university konstaterar att vi har nått en första ”tippningspunkt”, en kritisk tröskel i systemet då en liten ytterligare förändring kan orsaka stora och oåterkalleliga konsekvenser. Korallreven dör redan i stor skala, och utan omfattande åtgärder – långt över Parisavtalets mål – kommer de att försvinna. 

Eller? Fredrik Moberg, biolog och forskare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, vill nyansera rapporteringen. 

Biologisk mångfald Klimat
publicerad 14 oktober 2025
av Ebba Kulneff

