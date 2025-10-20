När AI möter naturen – så planeras framtidens klimatneutrala städer

PLANERING När AI möter biologi skapas nya möjligheter i klimatarbetet. Ett verktyg från KTH visar hur framtidens städer kan planeras för klimatneutralitet – redan innan spaden sätts i marken.

Zahra Kalantari. Foto: David Callahan, KTH.

Städer står för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser – men de rymmer också lösningen. Vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH har forskaren Zahra Kalantari, professor i miljövetenskap och teknik, utvecklat ett AI-baserat verktyg som hjälper stadsplanerare att fatta mer klimatsmarta beslut.

Verktyget fungerar som en digital tvilling för städer och visar hur olika planeringsval påverkar utsläppen. Genom att kombinera data om bebyggelse, transporter, grönområden och koldioxidupptag kan planerare se konsekvenserna av sina beslut – innan de fattas.

– Planerare kan till exempel testa scenarier som ”Vad händer om vi bygger närmare kollektivtrafiken?” eller ”Vad händer om fler grönytor skyddas? AI:n beräknar hur dessa val påverkar utsläppen och hur mycket koldioxid som binds av naturen. Resultaten visas på karta, vilket gör klimatdata begripligt och användbart i planeringen, säger Zahra Kalantari.

Från forskning till beslutsstöd

Verktyget, kallat AI-powered Decision Support System, AI-DSS, har utvecklats inom innovationsprogrammet Smart Built Environment och testas nu i Stockholm och flera europeiska städer. Syftet är att ge kommuner ett öppet och transparent stöd för klimatsmart stadsutveckling.

En av forskarna som medverkat i den vetenskapliga artikeln bakom projektet är Jessica Page, postdoktor i naturgeografi vid Stockholms universitet.

– Det här har varit ett verkligt lagarbete mellan forskare från Sverige, USA och Kina. Vi har kopplat samman modeller och data från flera områden för att visa hur naturbaserade lösningar faktiskt bidrar till minskade utsläpp. Det är väldigt tillfredsställande att se hur forskningen nu blir ett verktyg för planerare, säger hon.

Forskarteamet betonar att den största effekten uppnås när naturbaserade och tekniska lösningar planeras tillsammans. Rätt placerade grönytor kan minska utsläppen i samma storleksordning som stora tekniska satsningar – samtidigt som de stärker stadens motståndskraft mot värmeböljor och översvämningar.

Prisad forskning får global spridning

För sitt arbete har Zahra Kalantari utsetts till International Champion i Frontiers Planet Prize 2025.

Hennes prisade artikel visar att naturbaserade lösningar i städer inte bara fångar koldioxid utan också kan minska mänskliga utsläpp från bostäder, transporter och industri med upp till 25 procent.

– Städer har en enorm, outnyttjad potential att leda klimatarbetet – om vi låter naturen visa vägen. Stödet från priset gör det möjligt att omsätta forskningen i handling och hjälpa fler städer att utveckla effektiva och hållbara klimatstrategier, avslutar Zahra Kalantari.

Forskning Hållbar utveckling Klimat
publicerad 20 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

