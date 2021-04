GHG-protokollet sätter standard för klimatrapportering

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD).

Den första utgåvan lanserades 2001 och 2006 blev den antagen som internationell standard med beteckningen Iso 14064-1 Specification with Guidance at the Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals. Standarden har därefter utvecklats och 2011 kom versionen som fokuserar på hur man ska redovisa utsläppen inte bara i den egna verksamheten, utan i hela värdekedjan.