Experten: Så var hållbarhetsåret 2022 – och så blir 2023

Elin Bergman är operativ chef på Cradlenet och grundare till mötesplatsne Nordic Circular Hotspot. Hon ser tillbaka på hållbarhetsåret 2022 med blandade känslor.

– 2022 har både varit bu och bä. Det som varit positivt är att intresset för hållbarhetsfrågorna och cirkulär ekonomi i näringslivet känns större än på länge och investeringar i hållbara innovationer och företag har ökat markant. Samtidigt har kriget mellan Ryssland och Ukraina medfört att vi i år globalt har bränt mer kol än någonsin tidigare och en ny kolgruva har till och med fått lov att öppna i Storbritannien, den första på 30 år.

Strategin för cirkulär ekonomi bortglömd

Elin Bergman konstaterar att klimatförändringarna sker allt snabbare och att många värmerekord slog de gamla under året. Hon påpekar också att översvämningar och stormar blev mer vardagsmat i nyheterna än tidigare. I Sverige tycker hon att den nya regeringens miljö- och klimatpolitik varit under all kritik.

– Förutom oresonligt fokus på kärnkraften som lösning på alla energiproblem, så ryckte de på axlarna inför att landet nog inte kommer klara klimatmålen vilket skapat stor oro både i näringslivet och hos befolkningen, säger hon.

Som en av de största profilerna i Sverige inom cirkulär är Elin Bergman besviken över att, som hon uttrycker det, strategin och handlingsplanen för cirkulär ekonomi verkar vara helt bortglömda och till och med borttagna från regeringens webbsida.

– Detta just när resurseffektivitet borde ligga högst på regeringens agenda.

Vad är det bästa som har hänt under hållbarhetsåret 2022?

– Att EU visar globalt klimat- och miljöledarskap genom att bland annat strypa tillgången på utsläppsrätter. Frankrike har också visat stort ledarskap genom att börja ge finansiellt stöd till reparationer av hushålls och elektronikprodukter, har infört förbud på flygresor inom landet och har beslutat att alla parkeringsplatser måste vara täckta av solpaneler. Mycket konkret och inspirerande. Utöver detta så är det så klart att Cradlenet har fått mer än 40 nya medlemmar i år som vill lära sig allt om cirkulär ekonomi och hur de ska ställa om till cirkulära affärsmodeller.

Vilka förhoppningar har du på hållbarhetsåret 2023

– Jag hoppas att kriget mellan Ryssland och Ukraina tar slut och att Ukraina så klart blir segrarna i konflikten. Detta innebär i sin tur att den globala ekonomin stabiliseras och investeringar i klimatåtgärder och utvecklingen av förnybar energi tar fart på allvar. Den planerade kolgruvan i Storbritannien läggs ner.

Elin Bergman hoppas också att finansiärer på bred front förstår och på allvar börjar erbjuda finansiering för cirkulära affärsmodeller samt att återanvändning och återbruk blir vanligare än återvinning.

– Slutligen hoppas jag att begreppen sufficiency, tillräcklighet och nöjdhet blir något man pratar mer om. Att vi inte bara ska se till att saker cirkulerar utan kanske minska behovet av att köpa dem till att börja med. Detta kanske underlättas ”med hjälp av” el- och inflationskrisen och att vi får mindre pengar att röra oss med.