EU-kommissionen vill ha synpunkter på naturdirektiv

Naturdirektiven skyddar fåglar och livsmiljöer i EU och bidrar enligt kommissionen till Europas motståndskraft och till att uppfylla internationella åtaganden. Stresstestet, som aviserades i december 2025, ska bedöma om direktiven uppnår målen om naturskydd på ett kostnadseffektivt sätt. Det ska också, enligt kommissionen, identifiera möjligheter att minska onödig administrativ börda utan att sänka ambitionen eller skyddsnivån. Konsultationen är öppen till den 4 augusti.

NGO-koalitionen Hands Off Nature varnar för att stresstestet kan öppna för en försvagning av EU:s naturskydd. Koalitionen, som består av Birdlife Europe, Clientearth, European Environmental Bureau och WWF EU, anser att naturdirektiven bör genomföras och finansieras bättre snarare än ändras eller försvagas. Enligt Hands Off Nature har över 470 000 personer skrivit under en namninsamling som uppmanar EU-ledare att inte försvaga miljölagar.