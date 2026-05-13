EU-kommissionen vill ha synpunkter på naturdirektiv

Dagens M&U EU-kommissionen genomför en offentlig konsultation om fågel- och habitatdirektiven som en del av ett stresstest för att säkerställa att naturskyddet är kostnadseffektivt.

Foto: Adobe Stock

EU-kommissionen inledde den 12 maj en offentlig konsultation om EU:s fågel- och habitatdirektiv. Synpunkterna ska användas i ett stresstest av direktiven. Initiativet ingår i kommissionens bredare arbete med förenkling för att stärka EU:s konkurrenskraft och samtidigt värna miljömässiga, ekonomiska och sociala mål.

Naturdirektiven skyddar fåglar och livsmiljöer i EU och bidrar enligt kommissionen till Europas motståndskraft och till att uppfylla internationella åtaganden. Stresstestet, som aviserades i december 2025, ska bedöma om direktiven uppnår målen om naturskydd på ett kostnadseffektivt sätt. Det ska också, enligt kommissionen, identifiera möjligheter att minska onödig administrativ börda utan att sänka ambitionen eller skyddsnivån. Konsultationen är öppen till den 4 augusti.

NGO-koalitionen Hands Off Nature varnar för att stresstestet kan öppna för en försvagning av EU:s naturskydd. Koalitionen, som består av Birdlife Europe, Clientearth, European Environmental Bureau och WWF EU, anser att naturdirektiven bör genomföras och finansieras bättre snarare än ändras eller försvagas. Enligt Hands Off Nature har över 470 000 personer skrivit under en namninsamling som uppmanar EU-ledare att inte försvaga miljölagar.

publicerad 13 maj 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

