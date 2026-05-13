Extremväder kan kosta företag nästan 1 biljon dollar

Dagens M&U Extremt väder påverkar redan den globala ekonomin och kan leda till framtida ekonomiska förluster, enligt en ny analys från CDP som bygger på miljödata från tusentals företag.

Foto: Adobe Stock

Extremt väder påverkar redan den globala ekonomin och kan leda till framtida ekonomiska effekter på 898 miljarder dollar, enligt en ny analys från CDP. Analysen bygger på miljödata som 11 261 företag rapporterade via CDP under 2025. Endast 35 procent av företagen identifierade extremväder som en väsentlig finansiell risk. Samtidigt rapporterade företagen faktiska förluster på nästan 3 miljarder dollar under 2025, främst kopplat till ökade direkta kostnader och driftstopp.

Kraftigt regn var enligt CDP den största enskilda orsaken till de rapporterade förlusterna och stod för 1,5 miljarder dollar. Framåt väntas de största ekonomiska effekterna komma från översvämningar, cykloner och kraftigt regn. CDP uppger att 48 procent av riskerna kopplade till extremväder kan materialiseras inom två år. Analysen visar också att kostnaden för att minska riskerna är betydligt lägre än de möjliga ekonomiska effekterna.

CDP uppmanar företag, myndigheter, regeringar och tillsynsaktörer att behandla extremväder som en systemrisk. Det gäller bland annat risker kopplade till infrastruktur, leveranskedjor, försäkringsmarknader och offentliga tjänster.

publicerad 13 maj 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

