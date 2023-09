Experten: Så använder du TNFD

Under två års tid har experter från hela världen arbetat med att utveckla ramverket Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, eller TNFD. Ramverket, som bland annat bland annat FN, GRI, CDP och WWF står bakom, syftar till att hjälpa företag och finansiella aktörer att mäta och rapportera risker, påverkan och beroenden av naturen.