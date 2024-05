Ny jätteanläggning för infångning av koldioxid

Det schweiziska företaget Climework startar nu världens största anläggning för direktinfångning av koldioxid från atmosfären, en så kallad DAC+S-anläggning. Anläggningen är precis som Climeworks tidigare anläggning placerad på Island.

Den nya anläggningen går under namnet Mammoth och är ungefär 10 gånger större än föregångaren Orca. Kapaciteten för den nya anläggningen är cirka 36 000 ton koldioxid per år. Anläggningen har redan börjat fånga in sina första ton koldioxid och lagrat dem i de 72 kontainrar som är installerade för insamlingen.

För att driva Mammoth används förnybar energi från geometriska källor. Koldioxiden som fångas in slutförvaras sedan under mark.

Climeworks har satt som mål att senast år 2030 lagra en megaton koldioxid per år, det vill säga 1 miljon ton. Målet till 2050 är en gigaton, 1 miljard ton, koldioxid.

– Vår Mammoth-anläggning visar att Climeworks är på väg att nå målet att fånga en miljon ton koldioxid per år till 2030 och en miljard ton till 2050. Satsningen visar också att vi hela tiden satsar på forskning och utveckling för att förbättra vår teknik och lära oss mer genom praktisk erfarenhet. Genom att snabbt bygga flera anläggningar blir Climeworks nu det företag som har flest anläggningar för direkt infångning av koldioxid i världen, säger företagets vice vd Jan Wurzbacher i en kommentar.