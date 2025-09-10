EU skärper regler för mat- och textilavfall

PRODUCENTANSVAR EU-parlamentet har röstat ja till nya regler som ska minska både mat- och textilavfall i unionen. Senast år 2030 ska matsvinnet ha minskat med upp till 30 procent – och producenterna blir skyldiga att betala för insamling, sortering och återvinning av textilier.