I dag slänger varje EU-medborgare i genomsnitt 132 kilo mat och 12 kilo kläder och skor per år. För att bryta trenden införs nu bindande mål och ett utökat producentansvar, EPR.
EU skärper regler för mat- och textilavfall
PRODUCENTANSVAR EU-parlamentet har röstat ja till nya regler som ska minska både mat- och textilavfall i unionen. Senast år 2030 ska matsvinnet ha minskat med upp till 30 procent – och producenterna blir skyldiga att betala för insamling, sortering och återvinning av textilier.
Foto: Adobe stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Målet är att matsvinnet ska minska med 10 procent inom livsmedelsindustrin och med 30 procent per person i butik, restaurang, storkök och hushåll till 2030. Medlemsländerna ska också se till att företag med stor påverkan på svinnet underlättar donation av osåld, ätbar mat.
kgrf/qhYqGNRTbDUwBKGtzb2eaSsZkXmQzKgs5rJNM9LPbkgyTXptaG2jHDizal5wZqhFx2ST4caIlPLxLV7xwDucHXa4wdobK3x9xk0MGALmaryjzdobbBeadomeovhuWyMej2E+3knD3ddLRIkxU7SpH6ZdaW+TpWqgJsRH/Peo34KLCOYkIEDEsCfzGzt7v7xUvmquGZD6JUyK86dLq6IRYZAmVBsw4skGcFnJPZmddMHlQbYK4/tp/7AdHMzyB8NGRehoTUBEzmB8eWxyBloYOe8QPDO+4XRtHtE9nMGuOHZJ07M9kVuy15/qjKjAZHc0yN7XxT3w+wEs0vbbE5GmYILyDMSn6Y+MkcD6Pq+yiAUsCdJ6AjBsWpyZNlNOsA7cdBu3e0bzD42kLQEKm0Psb4A2OElWEcxEOVxLDDMsskl2FC2Rr+l4rEpZQE2MkM6McPw+7B/XZ/1+Tsrd7ORLK7YqxIDYhANM+74mLbF2s1FIudxZUfxWvgqpuh3Zc76IlXWmcjM8fJzi1UYaIHJJdUL57CcEuWoQSQrGdxE8XioqeNtdo2N9Ku5npcGUgfjdTBlPPiYJpn2s4B5J3n4Vy8mz3VE3oSlhfLwbeqqZ6eHRDr08Eidb+vpTGnjOg+R4+qxIE78MFUGJyh8fGshEvsJxaSUd/A0js5CtprCLthUs+jC+37suCJLS9usyCTcH39bl46Tbgbx9XGsNpAsgu0y3llt5bpaAJjwFMW0XGHRoOkbG0H38zhYASYDAmGANlk+su4YaOApoorLhbBbU5v1NPAZ3QcPUG+BcZ87q0zEl8Vuu3IARcv09urV3bnHwvm8qHlgcu2WZwU0+mspVN2jy3bVOyenGvayXORWV0V8ZTHfNNt+ix2hIWb/xzOMnkKeOfo+UrRKtvyzZGvPos8lFiW1KMWEHU2WJEesMsv/sZ/hhflhil9pZ06S8fEyVGMx6d+YML9bVJtjaR+ALGLj9PvsOHAbhQly/Wy/mx8mkU2SS/1/P7xzhOFSfuR+r24PkKw043wkBcHoqxehcMinz6lrbvtGs5PiWo3Zave8oEsXKABWExZpowIuNMmG8lNZjeQmlTEUHc7SF97K/niIuXkyDMh1tlm1iBEadFjl9xm6z+H1+NexIvQfa8TBY44WDiFybXIqkilmMsUPYy6CIvhP0mm+lK0xrMFEmCpoYQZb9rtmoIeazY2wPUBFzHjgazWUNY4oThXO+XyqDAmVHdgPJ+UJPW0VHll87dwwrcHu3XrAg23BOGmr6RTZYLixI4F2Aq1c7WRSAYIvUcr3Yv299EN+auTV4kB4hONdc7zhYVfNwplUCY5JG76zHIuoK7SDDEGmb9UYY2rYJ3nzE6aHTjPid6/qts04me8voaFMrB8qspqaO6Y88EzukKtgcPjSRbOGeQz+AHeYMhvixyePUOW/SfuA5+E8ntgmEfGub5UWPeuBo7o2/rGr18eQjOsyIVfB6dDwUjBKByd09MWw/nQVxa/Gd9N2+hU3oAdkkJs6mMAQtHk6soRabWk+3ocYuLlPLQLViHDnm1axv5qM4MwLpXrusMwY8UbW0V9qGql50VTJd1CSCR32j5AIDKCoojBpUmz3MHNKUJDZmDth3RVhL+Zc3WHNiWthvq9TeVdbsUOHqLahe7dRrt4bmikXrg1kBSj+HUo94s3MCUbE1dWXQWzdKQj/elQS4rI+1oV0pAou0JTSgZpeIEOJ4YyUfWI1SrzpPw68ZWlb40syAH1k8nlwr9QqiUhrmQnNNmq2qtgOhjsDXJQj7Fzon5y+EE/zj0mUMuzQG7k/9tuV/TRoS6ClaouLdduIMUoTOzrFN7KIW7n2dg92B5c8Jx66TL1emw5Orb5sxayyQnsPRLONL5aarzo+veBG3H3a4KipR2lPAZ/fPLzgp2Rg9w7EANcKUBGU/xx8i8sNpIGXLY9yb9GFaEUgXIEV67j1QYEKzp9XtlWy7SS0yluzIi6BTAass1bMHw==