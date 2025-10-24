Sverige kämpar för att nå EU:s återvinningsmål. Glas och metall är på rätt spår, pappret nästan där – men plasten fortsätter att vara ett sorgebarn.
Sverige missar EU:s återvinningsmål – ”Plasten är den stora utmaningen”
ÅTERVINNING
Sverige behöver växla upp återvinningen för att klara EU:s krav till 2030.
– Vi har utmaningar i varje led – från produktion till insamling, säger Malin Forsgren, partner på 2050 Consulting.
Malin Forsgren. Foto: Pressbild / Adobe stock.
Trots ökade krav och nya satsningar väntas plastens återvinning plana ut en bra bit under EU:s mål på 55 procent. En ny rapport från hållbarhetsbyrån 2050 Consulting uppskattar utfallet till 37–51 procent.
