Sverige missar EU:s återvinningsmål – ”Plasten är den stora utmaningen”

ÅTERVINNING Sverige behöver växla upp återvinningen för att klara EU:s krav till 2030.
– Vi har utmaningar i varje led – från produktion till insamling, säger Malin Forsgren, partner på 2050 Consulting.

Malin Forsgren. Foto: Pressbild / Adobe stock.

Sverige kämpar för att nå EU:s återvinningsmål. Glas och metall är på rätt spår, pappret nästan där – men plasten fortsätter att vara ett sorgebarn.

Någonting är fel

Trots ökade krav och nya satsningar väntas plastens återvinning plana ut en bra bit under EU:s mål på 55 procent. En ny rapport från hållbarhetsbyrån 2050 Consulting uppskattar utfallet till 37–51 procent.

EU Klimat Miljöarbete
publicerad 24 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

