När avfall blir produkt förändras både värdet och ansvaret. Den som produktifierar ett material blir producent – med krav på kvalitet, spårbarhet och kontroll, men också med nya möjligheter att minska kostnader och skapa intäkter.
Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt
CIRKULARITET Med rätt struktur och kunskap kan avfall bli en resurs. Här är grunderna för dig som vill ta steget mot cirkulär produktion.
Fredrika Stranne. Foto: Avfall Sverige & Adobe stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Det finns enorma resurser som väntar på att bli omhändertagna. Det gäller att identifiera möjligheterna – och samtidigt vara vaksam så att inte olämpliga material släpps ut på marknaden, säger Fredrika Stranne, rådgivare på Avfall Sverige.
/+LREkeUZy8RpPsU8I9TgIDMDl/C4AL6BamiczVNtkcoRwIAT0o45SDLJ0CC0QAIOHafOsCk1AIXs1L9hyI+imMRuDiUbJhyWjfMZjYiUqFsFgL3CrkIuVAE3W2/0fgLkdIPDkUko9twbGDTmusaMYF4kof/9dT6xvcRokBDvhFoui3QPaHFjHYdKzKp+yOQRhTg3P42gk7sltCkBBUWKBaDoa1rW381+o6FruTAl23PUhWXSpPfXkyJbLnzd4jAnAv+q/tzqd5tAZh6qGY4vJlfaxlE77LviYZodNNeuYrAGwFKfQELe8SF/QsuKUeRuiRokPLKMdj0gaCoLSues8E9PyclbSjTBPJRxfp6jCORfLg1JqG/aD1XG61Fv9nSWhYllpRAF6H1hXwe8A1ovPYuMNnz/h3hz+qxYQQNErFduULhoEQ4bwiudNUl99/Qx1dJYuQxiuz8RdFA/wKbp2SD3C9AaQYDMQJ8VjXaJaPoZI+qZ+oagvogo4eDpu60DYQ8Ny7uuY9MwJ1CflcULyAwieIQYLszBcFOk4eKgIY9uBwEpuC1KrQ+Sz9z5PZTWwg98+bP+Yoc3K322zA7w3r0PDGgjfsOyBOolusZ2f6a0L4fTNzDozWNh39wQjfRSUTDRFfV13QIdC3Dk3jFsdnGVBmiW9VZ1egaLumFSOxKjrZR3IwdnY1tG6o6Wmj7Psl058/aE2wtcnMTx4Yt1kR2rJTQspMd8FDGQaNKCCJkO5IpvuZ7w4j7/+I4pe6vBcBloXJxKKuUvWhNqvt52xFaHXRGx9E4uWN+pkZ6mhpmlzSWKP06UtfLR+WC/ILOXUhUmes/P5GrdpuKFe7Uu+hpWwccwU/6HZcrtiZk+qoChT6dQbHIhERiYZpKrFMXzNAKe74T092RY8G2+nzK0J3GYkaXCrFyG+/ue28mWI6hxJBv/PLjrS3EA2bvKR140Gvy53WlO4UgTRrXaHfAcKu10GAJH+n5tPtb3PahcaCOrtI8GYmlO4f9rgG0OTIuRNbeXPeMQKBFWcZqOi3xKXkNJKdSlLUSFjKmkGCf37FD/q8NSfN/aeJESf1i5lMC1k1eQLZjguwPr3f5NIMLqPjsvR9fi40sNhLq9ZcGL/+tg29jIYfcTH2ydeoK804flO5GA0kIyyMWMDnJFyqn1ir5SZAkR9C3czt+uMiII1ZmDGIa0QArD5ZJyeZp2DyPqCj3gPQ1cM7cL5s0AunzhQcSgt/P6MQJ01A4D7fNsl5uig0DO9Gvaa6VVbcXLSzlHW9u8nBrmZFRtN2gSM+899gls+j4yKn0Nn/zdX9Ff20CpoOafcg5kZec9xAT58kTvowZCCzN1WYJYEi6A2EwOt1VhqcQPdi1oZkGCncMQEdtw7NmIUYdHxpcgPyD6xRoC+5CbiRJmn7kokECCt+kbMQEodpObsC29RpeIXVJWZeJ/VjV7SUIGEN9LsZEm/h+I4DUhW4bpa1cCduX0yL/+svY8cMspw6nUWeqZIHbnad89Vkn2xPWVKZa1t0HLtyDLbMtJ+PPX3Zy2godX1jKpKpzNajZZcJ54mpjFoaYrudEog6M2vQETnqH3+iVjnmPN3c1b4n/z+Va6jPNFE1AP61PMO237oPvNilcF96scxlPUYHQw5lZ03EyqwJWi/eKJO5S5BYmzAZ+21k+nq+j05y6mBGglaRpoepe5CzF/2eX4rjhS84H6lXuRVEnea8OKfyO1vBnmkZlHS/1sPTeygCPS6hx0hsw58Ox3YgjoO2Rhn6k85oMM8ivaKk0UgZK4VSrfDL+d5HpYy2hScYt/YWst8bUG4O7lpSxbvu5GV8pM6IqBUuLdSf0jVXezZXhprx+t+vGsWS+NomzVj2xRBR2NW99QSxhwjwAeAw3mWJB0OnRembUtE2elQ8AZnrP1LdEr2W/A8vIBkOX/vTNbYj9ZtFLNdj007JMDLXqrkc4X43UFi8J65i/HSdGteIai0JCfxZOiLRH7EfZR573AcASETTGc4VFxTmtZSP0uhyc89UcQ/0yNOuGzZzUFyb9k4HaSWJzPmg7F1kEoffodjIQSun2J+hZ/rav9WJ3YjDPmAEUZMfIoYIT4OzvoQ/l2yuor06Ko06VminmZjYsuHU2Ods1t1C9ln1yKc/Nc478fz5bfZSwbJYCT2m1fuUK0paHLoZF/q2Cf94irpRShzuaVsLy6XIhCdSCXoqPcw6KCOnEqqnzFgmOUwJxpC6F/W3jIeCqrYNuwh0IeBuY1RQDCqe2pyRHADL3LF+znOEw2sD3Ima2E7HhMRw0Wy3NJct6td1aZJJfb5ZraClHvuFGi0AgIwTU04/11h8jiJbAGeOzqFZ0ViUV2gGVqs+xr70QUyAjn5MiVHnrxBYXm+W5YzwCe8Qj8W72acany7BIrgm4kLhKuhORkCTWUKRiSGkabLzX/OeUBGhd5B3r7gsGaEVGlfz8oANNd33flNIi+ISCJcMap01nHRk8y7Bqxp+vWSud6+gsZT6k+qcsSIk/MENcMOvwceM8QwAdf5SLbgtPYIY9xKi0y6acBemHMrf5INkXW3S2+rfLU0Z3wgm97lv0LiRSSKql2b17nZ7aQVgac5AOnNDRMo/ABNlaJjzTf5b6RQ8SxxzKsTK7PCpp90vmyMHaaEcmkanCdFMAknpKPH/31nodmGWC5CLMYPN6qacovFUJuVhpT7MuIeU3Y7Iuz5UoaklsgE5ZZGxisheVouRScfiapcd9SvUMbUVtrhFb17T9Aqe0yKX6y4bMwG6x9jxzVdvzZy9eOTo+Jz7+KsedC/Resm9arMqouOIgD0HWvjl3XQ1NLILbXf4G2XRTB2IggVssaLjBmtjflaJCtQo4zWL5AewdOzsmIZMnbs2pE9AesM7QZGBVFIxos65Qj97172ojfzkRL3hsVmerh60fBHwuD1ihdvSBx+ldsgWu8G70WVJ+LVg7jQXZ++qFsI1bm9EvI/6Q+dbSEiXJCpJ4I5mddvNKjo5c7IMiTexA6ScXgXMoCcSu+55hxgvo9VWvADnp4HxfKtoeUCMxzci39EbPBvpHfJsUBNxK434IYlZsSr6aZJVqtb4iLBgJHPun+uWocM/jQGi9SzpgWcjeWcwxPw8ma9Db7tlp04Y4+TgzvT1KKu9QsTHd7mZYcBkkr4eyQGSTVG9EwrIiyo/D0zDIQFwuyiVFZdiXInDeIXLThxjgaOLncPAd/PItj/Oqvu1doPVGwrAI2aLmh3ddKMO8coc0aTSQDMSce4JWGHJe1ZyIFMv+NZ/+6up5tMbxKZR8ZMAF7C9oxflCyV4EZtlT8ehcVzwJmP8Z39NFNsssaglAriLezyQoM5ZtM+BWPF/dfP1zVsOYS3QUDdYtuYh0VZ0qQYow6I00opFBfxKoKA1L7oisKse44d6l0wZDEwunAsY0dPfEgZIW/OZ17l4ZDXhJGZ6MSoztCbU2mHTjoF+CZF+OuZf4wJMZKGOb9I7WQG3yj1y2jFATTyTwN/a16lh6Q7+nYS+thWBG9jivAAFQnfC6FRJQhYwlVv4YxsfpgZP93cv3V6Lr8oVxA02H3/doP1OmqOA+4vh7m3XgMxo1Hbcchx1oQjkoYcxbGynDY+4iWq8KpQ6hkRt3YDL+hvKLI7UHmJug1FgCMJl+ZVnGI9YOB8qUg5I+VrrBNycbQlDa21nYUTxOwvzAF1l1JgzLbUq7oAxV5Iu8nPmT7EC7z1TtKbBm6mzzmg3laKOIaomueEP7BCMpEL9+ae0JfpZJXq9NR1bE5eE13M3n59rP2oGzRc1VEgWO8TPmdc/fJo3UHaTH0NJ5Ta7V4L9Z61UpLDPMSiJHdtV7Pudunf4HlUGOqb3iNjns6IuB7bQP78TFroNh+r3FuhM3XAoNQN7MdNIKqYiPcgvs1jVXtQGuF1mqsj41WDW5wy9/xjmhDKh2RDp3Ku8E8Er+AHZbQJjml/MAiXXUmrWd+z/8QE4XrUf4C70PZXPYFYzYiXo9ljI5hwFGVjms5dPED6/MUnsnC17UFdJC5T/xy3wzTuS2AkCdW0uQtN/bNN+nwLuFP7IWth8akhoHkdlbtpDDd9gjU+TC3v5ovkTbwQ3zogBEFKqwaY3H3sYC92vFHZEpamiTok76usv4MQMUkcWUmVj6nP2+4mgvXXPDnB2o78cNI9TryWOQqOptchoSnd1zyV2wF2I7IhCAamoKgEndU62DFw2CC+c2rXUfb/BQWt35JHmWsx7z3gTkQHw1sjXoG0v6IzAGdBtaciJxnol1DqwnVPUW/yEzNAJfzNdfCVG6Fj8DBLTsRm6dePcmYwURlELxFmSvf0pDL/fAwg3YEkVOCQI3oTJvsgajV+lLWoZoay+YMwYsD55s2C9n4r76PKV2+VSb/eyuOpgnsjNmWR1vFqxxKt+vszB2w4QRcjZLdqzHk9yrVmaHJqNGpVkjkqRyhFPSUWGRn/6u/JU01YGJm9uWf0UiEB6Y5cH/DGDI5E1qY0tkkWauqzQqgmykwERJRUQd8kgeGHNIB8yqruPN2sWs3mgH9uwtyOextRTitoc2QZv9URUlAIAP8C185ExbP1zEeZcahsTbqYI0wVTmOSInFvs5+pTbL/5ovwHWyTyyuRD07/zq+6h+XzfwctJS//cSZW97jX4vS0bdBeX+z9RpIY5OIqLjxr2bjDfOqT85SGO7xDKqC3HsL4a5nuw1RmL/wateW5BQLpvcHYeqTxKg/voLfbtSlMgKaLu43mBHuHvWZbffA2JLEIjYilABLywTwFlinKM7uvE6FexChhFmEHuG5QBdzIUg+a94SeBFjh/oGchyuMsYzfS4ZJXciPHne69yDWz2E/iNR7BcxuZwRKPx13aoK5QHxstpVv30BGLb0nKSYWO2iXaAOBHrJTVldCbA9q4Wyk5x5/UFEzN9iTWp3NNosJpImu898aZWU4+IXr0ZdzrrvZSKxPXSIhBHGdDPJBylm9SzNeY+7mpoekYv8H/9zwQqIRA7GFyfGBURV4EeVGDyQUS3Vo4B6flll4He7eFvhM7IC47WjXN0s+DVhiWJ1XYTi81+B8VyEJMuwHRJhWSKLAjbx+DAP5B1ntR9whCfYoCZe+4rB2WE8NudoyzS7Tz/x1X0tMrGmsRgqKA/PuNfAimGlxORhfH/lNzZZv9FjIGZWcdj2DS1tCloQW5FwkDCOeCY+TnL77Fz6vZMn6wJXgTPpn6PtuKP0rukMZr/5pWVLULIAwtqu1346b727Y4+bbOsJUTDW66HyvxFOYXo1TPgtkY2dd8LqBqht6ISO15X32vOQj2jw8MJbXBtaByVs0TJ90AI7BUQerZk8NhEU1MNFRMw0q4fKV3RzTq1rEsfpzw062tQqr5LooG9hSPTgwduKofAmgTYfkF/u19HpESdiI1kL64kVW+H7AhI1OAqxB1CYHIhd3GHLHPMt5eNyDWPrXL09v1BWimd/aVVxKZbExW61JVXGRGQPu3iFViBSLOnoUBIE3OqWEzgOwHmR+TFXRNTv0CJheRUlv2uWsqk5ja3uCPCsjqW5QP43vAzG3gqZJvTVoYzKOnNO9GuHw4eUaBOfGiBRuHXeSa8EUy3rFVxzSo/5XSNcs5r8wqfm1ZIzsRpRl978D6ws5EitA2LOTEoDI3ZaF2SDqAsfWk/YrFvFLs9gi5ApDSQKB8qKKuePeCACwicwn3pAuAKNP2uCQGDxMoBprxfhL32FNAUDnClzbe/C3NZIXcxsPIRaj+KqoX2WJCuQvnFgjOxgvTMiBCZnQ==