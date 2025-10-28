EU-kommissionen vill införa en ny avgift på 2 euro per kilo elektronik som inte samlas in. Avgiften är en del av förslaget till nya egna inkomstkällor i EU:s långtidsbudget 2028–2034 och ska beräknas utifrån skillnaden mellan mängden elektronik som sätts på marknaden och den mängd som samlas in.
Ny EU-avgift kan bromsa återbruk: ”En skatt på dålig statistik”
CIRKULÄR EKONOMI En ny e-avfallsavgift i EU:s långtidsbudget kan få oväntade konsekvenser för svenska företag. Kritiker varnar för att avgiften missgynnar reparation, återbruk och cirkulära affärsmodeller – och i stället belönar slit och släng.
Foto: Pressbild & Adobe stock.
Tanken är att skapa ekonomiska incitament för ökad insamling – men enligt kritikerna är modellen både trubbig och orättvis.
