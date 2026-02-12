Den så kallade ”endangerment finding” – en bedömning från 2009 som fastställer att koldioxid och andra växthusgaser utgör en fara för människors hälsa och välfärd – är på väg att officiellt upphävas av den amerikanska miljömyndigheten EPA. Det rapporterar flera nyhetskällor som Reuters, CBS News och AP News.
Trump avskaffar juridisk grund för klimatkrav
Klimat Den amerikanska regeringen planerar att formellt upphäva den vetenskapliga och juridiska bedömning som sedan 2009 legat till grund för USA:s utsläppsregler.
Foto: Gage Skidmore
Med stöd av president Donald Trump och EPA-administratören Lee Zeldin beskrivs beslutet av Vita huset som ”den största dereguleringen i USA:s historia”, och man väntar sig besparingseffekter på upp till 1,3 biljoner dollar genom lättnader i utsläppsregler, särskilt för fordon och motorer.
