EU enigt om att behålla ETS – men öppnar för justeringar

– Det var viktigt att inte riva upp spelreglerna för alla de företag som nu har använt den europeiska klimatpolitiken som en konkurrensfördel, säger statsminister Ulf Kristersson till TT.

Flera länder, däribland Italien och Polen, har krävt omfattande förändringar och i vissa fall ett stopp för systemet. Tio medlemsländer har i ett gemensamt utspel varnat för att utsläppsbanan är för brant och riskerar att slå mot industrins konkurrenskraft.

Samtidigt finns ett tydligt motstånd mot att försvaga systemet. Länder som Spanien, Finland och Nederländerna lyfter fram ETS som ett centralt verktyg för att minska utsläpp och samtidigt stärka energisystemet. Frankrikes president Emmanuel Macron beskriver systemet som fungerande, men efterlyser större flexibilitet.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen signalerar nu att justeringar är på väg. Inom kort väntas förslag om att stärka den så kallade marknadsstabilitetsreserven, som kan användas för att dämpa kraftiga prisrörelser. Kommissionen vill också se över hur många fria utsläppsrätter olika industrisektorer får.

Parallellt aviseras en större översyn av ETS till sommaren, där målet är att minska prisvolatiliteten och anpassa systemet efter utvecklingen efter 2030. Von der Leyen öppnar även för en ny fond på omkring 30 miljarder euro för att stötta industrins omställning, finansierad via utsläppsrätter.

Trycket på förändringar hänger nära samman med de höga energipriserna i Europa, där särskilt gasberoende länder drabbats hårt. Flera regeringar vill därför ha större nationellt handlingsutrymme för att skydda hushåll och företag.

Samtidigt varnar över 150 företag och investerare för att försvaga systemet. I ett gemensamt brev till EU:s ledare skriver de att ett stabilt ETS är avgörande för att säkra investeringar i ren energi och minska beroendet av fossila bränslen.