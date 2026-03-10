Därför användes inte 4 miljarder i klimatstöd

Åsa Westlund pekade på att utsläppen har ökat under mandatperioden samtidigt som stora summor som riksdagen avsatt för klimatinvesteringar inte har använts.

– Dessa pengar har brunnit inne under den här regeringen. Det är pengar som har avsatts av riksdagen för att användas för att minska Sveriges klimatutsläpp, men pengarna har blivit liggande på hög och har inte kommit till användning, sa hon i debatten.

Regeringen menar att orsaken främst är projekt som försenats eller inte blivit av. Oppositionen hävdar i stället att politisk osäkerhet kring klimatpolitiken ligger bakom.

– Regeringen har lovat svenska folket att hålla fast vid klimatmålen och bedriva en effektiv klimatpolitik, men resultaten vi ser just nu pekar i rakt motsatt riktning, sa Åsa Westlund.

Regeringen: Faktorer utanför politikens kontroll

Enligt Johan Britz finns flera förklaringar till att alla pengar inte används varje år.

– Till stor del beror det på omständigheter som vi inte kan råda över. Det handlar bland annat om projekt som inte blir av och därför inte får stöd utbetalda eller om redan beviljade projekt som försenas, vilket gör att utbetalningar senareläggs, sa han.

Hur mycket pengar som används påverkas också av vilka ansökningar som kommer in och av handläggningstider hos myndigheterna, enligt ministern.

Åsa Westlund ifrågasatte dock den förklaringen och hänvisade till vad ansvariga myndigheter har lyft fram i sina analyser.

– Ansvariga myndigheter pekar tvärtom på två faktorer som direkt har påverkat hur medlen har kunnat användas, sa hon.

Enligt Åsa Westlund handlar det om politisk osäkerhet och hur stöden har utformats.

– Den första faktorn är politisk ryckighet och osäkerhet, och den andra faktorn är för korta och för små bemyndiganden, sa hon.

Hon menade att osäkerheten kring regeringens klimatpolitik har gjort att företag tvekat inför investeringar.

– Klimatinvesteringar är ofta stora och fleråriga. Företag och kommuner fattar beslut med en lång tidshorisont, och då krävs stabila och långsiktiga spelregler, sa hon.

Johan Britz sa att han delar oron över att stödet inte kunnat betalas ut fullt ut.

– Jag är enig med interpellantens synpunkter på och delar oron för att alla pengar regeringen har satsat på Klimatklivet och Industriklivet inte har kunnat betalas ut. Det är synd! sa han.

Samtidigt upprepade han regeringens förklaring till varför stödet inte använts fullt ut.

– Som jag nämnde i mitt inledande svar beror detta till stor del på faktorer som politiken inte kan styra över, sa Johan Britz.