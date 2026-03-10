Därför användes inte 4 miljarder i klimatstöd

Politik Regeringen och oppositionen ger olika förklaringar till varför nästan fyra miljarder i klimatstöd inte betalades ut under 2025. Frågan debatterades i går i riksdagen.
– Det är synd, sa vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz (L).

Därför användes inte 4 miljarder i klimatstöd
Foto: regeringen

Nästan fyra miljarder kronor av de medel som avsatts till klimatinvesteringar genom Klimatklivet och Industriklivet användes inte under 2025. Frågan väcktes i en interpellation från Åsa Westlund (S) till klimat- och miljöministern och togs upp i en debatt i riksdagen i går, där arbetsmarknadsminister och vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz (L) svarade.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Åsa Westlund pekade på att utsläppen har ökat under mandatperioden samtidigt som stora summor som riksdagen avsatt för klimatinvesteringar inte har använts.

– Dessa pengar har brunnit inne under den här regeringen. Det är pengar som har avsatts av riksdagen för att användas för att minska Sveriges klimatutsläpp, men pengarna har blivit liggande på hög och har inte kommit till användning, sa hon i debatten.

Regeringen menar att orsaken främst är projekt som försenats eller inte blivit av. Oppositionen hävdar i stället att politisk osäkerhet kring klimatpolitiken ligger bakom.

– Regeringen har lovat svenska folket att hålla fast vid klimatmålen och bedriva en effektiv klimatpolitik, men resultaten vi ser just nu pekar i rakt motsatt riktning, sa Åsa Westlund.

Regeringen: Faktorer utanför politikens kontroll

Enligt Johan Britz finns flera förklaringar till att alla pengar inte används varje år.

– Till stor del beror det på omständigheter som vi inte kan råda över. Det handlar bland annat om projekt som inte blir av och därför inte får stöd utbetalda eller om redan beviljade projekt som försenas, vilket gör att utbetalningar senareläggs, sa han.

Hur mycket pengar som används påverkas också av vilka ansökningar som kommer in och av handläggningstider hos myndigheterna, enligt ministern.

Åsa Westlund ifrågasatte dock den förklaringen och hänvisade till vad ansvariga myndigheter har lyft fram i sina analyser.

– Ansvariga myndigheter pekar tvärtom på två faktorer som direkt har påverkat hur medlen har kunnat användas, sa hon.

Enligt Åsa Westlund handlar det om politisk osäkerhet och hur stöden har utformats.

– Den första faktorn är politisk ryckighet och osäkerhet, och den andra faktorn är för korta och för små bemyndiganden, sa hon.

Hon menade att osäkerheten kring regeringens klimatpolitik har gjort att företag tvekat inför investeringar.

– Klimatinvesteringar är ofta stora och fleråriga. Företag och kommuner fattar beslut med en lång tidshorisont, och då krävs stabila och långsiktiga spelregler, sa hon.

Johan Britz sa att han delar oron över att stödet inte kunnat betalas ut fullt ut.

– Jag är enig med interpellantens synpunkter på och delar oron för att alla pengar regeringen har satsat på Klimatklivet och Industriklivet inte har kunnat betalas ut. Det är synd! sa han.

Samtidigt upprepade han regeringens förklaring till varför stödet inte använts fullt ut.

– Som jag nämnde i mitt inledande svar beror detta till stor del på faktorer som politiken inte kan styra över, sa Johan Britz.

Klimat Politik
publicerad 10 mars 2026
av Carolina Högling

Senaste nytt

Premium
Politik

Därför användes inte 4 miljarder i klimatstöd

17 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Pierfrancesco Maran: Irankriget visar att EU:s omställning stärker säkerheten

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Jessika Roswall föreslår återförvildade gränser som försvar mot invasion

18 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars
Premium
Teknik

Så använder Växjö AI för att spåra utsläpp

2 mars
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

27 februari
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

27 februari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 februari
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari

Det senaste

Premium
Politik

Därför användes inte 4 miljarder i klimatstöd

17 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Pierfrancesco Maran: Irankriget visar att EU:s omställning stärker säkerheten

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Jessika Roswall föreslår återförvildade gränser som försvar mot invasion

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Storföretag satsar 100 miljoner dollar för att minska ”superföroreningar”

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kina ökar satsningar på ren energi men sänker klimatkraven

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU satsar över 103 miljoner euro på klimat- och miljöprojekt

18 timmar sedan
Debatt

Debatt: Det är dags att ta tillbaka det svenska textilundret

20 timmar sedan
Premium
Textil

Så kan textilföretag ställa om till en cirkulär ekonomi

21 timmar sedan
Premium
Politik

Därför användes inte 4 miljarder i klimatstöd

17 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Pierfrancesco Maran: Irankriget visar att EU:s omställning stärker säkerheten

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Jessika Roswall föreslår återförvildade gränser som försvar mot invasion

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Storföretag satsar 100 miljoner dollar för att minska ”superföroreningar”

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kina ökar satsningar på ren energi men sänker klimatkraven

18 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU satsar över 103 miljoner euro på klimat- och miljöprojekt

18 timmar sedan
Debatt

Debatt: Det är dags att ta tillbaka det svenska textilundret

20 timmar sedan
Premium
Textil

Så kan textilföretag ställa om till en cirkulär ekonomi

21 timmar sedan