Under 2026 väntas en rad avgörande uppdateringar av internationella klimat- och naturstandarder, enligt en artikel från Trellis. Flera av de mest använda ramverken för utsläppsredovisning, nettonollmål, cirkularitet och biologisk mångfald är föremål för revidering, nya konsultationer eller implementering. För företag som arbetar med hållbarhetsrapportering och klimatstrategier innebär året både nya krav och nya möjligheter.
Tidslinje: Här är klimatstandarderna att hålla koll på under 2026
Klimat Flera av världens mest använda ramverk för klimat- och naturredovisning är under omarbetning eller på väg att träda i kraft. Under 2026 avgörs hur företag ska rapportera utsläpp, sätta nettonollmål och redovisa påverkan på naturen. Här är standarderna och milstolparna som sätter agendan.
Foto: Adobe Stock
Nedan följer en genomgång av de viktigaste processerna – uppdelade efter område – med tydliga milstolpar för 2026 och framåt.
