Tidslinje: Här är klimatstandarderna att hålla koll på under 2026

Klimat Flera av världens mest använda ramverk för klimat- och naturredovisning är under omarbetning eller på väg att träda i kraft. Under 2026 avgörs hur företag ska rapportera utsläpp, sätta nettonollmål och redovisa påverkan på naturen. Här är standarderna och milstolparna som sätter agendan.

Tidslinje: Här är klimatstandarderna att hålla koll på under 2026
Foto: Adobe Stock

Under 2026 väntas en rad avgörande uppdateringar av internationella klimat- och naturstandarder, enligt en artikel från Trellis. Flera av de mest använda ramverken för utsläppsredovisning, nettonollmål, cirkularitet och biologisk mångfald är föremål för revidering, nya konsultationer eller implementering. För företag som arbetar med hållbarhetsrapportering och klimatstrategier innebär året både nya krav och nya möjligheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Nedan följer en genomgång av de viktigaste processerna – uppdelade efter område – med tydliga milstolpar för 2026 och framåt.

TOuIBd04xVq7P5ScLISqQ78QXwloucEq7nITfF6oPA8D/ioCsQjOBO75iaVzaLC0ZuBAhpkQ5Wpc6e1IifHChf/UpWOR8c20+dvWxbpMSR0nqfFcVjI/vLLESGupCQzMkyf3yzWTSnTSXkLBt98cxkCOBRDsQyRIYN3cL46xzIBReSxrvrAAm3Hzpcz+u7NAiQqijlngTrGlQBxElxU1ChXcpKkQ8Q3JXIV5xQBCqIJz9RLJOfZvNqn3uz1ZbMR8zkzrDRmJ8IVpeosxRrd+ruM6f5Yp/r1DBvbCOQEZbCDCBUiaEH9zUO7e/jKPBO1RuAZizAJ/zOVc/5t2YbKm6/BeHdmdk8eyUHiG4WhzYtKMcPkJpE02rcR98NIhw0rOd+0V+nq7/bzmoztcRKVpx2H5bZY/Wqped6uPVIkchDiNyfQE9IVRAEtz6QYq38dVRSuYHicxC1wKJVCpVzz/wvV0OTMYUeaM6GVAShti2AaCA6MQ5urY1DBbB+tPIK7arUm/B/GuLRV3oPp5PrpCPFd3PQu/Ns/r1ZAJPypb9M48tC6ghUKcSAjpABnkgq1zOQQjVrA+l4q2UZPwDOd9qv5kyl6UNnrCY2IRxS/gBkpYfC/Z9BG2I3dThlhuDKfTju4ANFudy9n0D1xYf7cHcrRAkytiMYbhWLJICqd9ReiOoaI770r/J18UH8D3yIWuPiGs8PsHPcZi8zrHw4qa5RXVf+37aNyr1n39RaElQVBz/fysH1UJSgMwcZgbNxeC3/aC+8RcfHsiS+6KFhpq9jbJBtXbGw13xnIWppBtfZEPbhjAEYlibJMk1S5b8siaUOg25seZniJUMuge4qWBo9gzvTfa0mKvDw++YYRK83dftoaQiJE6n0oJd7pExRzOkBUaebC+bN6RGWD8HShm0EN6sL8w1mRoQrU65l5XSnAcbrwltsbt743cANqHPsthwkf47feW958A0ZfZbmTgob6z8YXiu5yBwPT3/Jzqmq5WHkfMIoV1oUKH4hH5EklrFR9R2n44QYgHgHAs2THAtKsSZhwEP1X1cJ54pR4qm0UBsJjaDcaRhJSbqSyONoKooIXAf+yMsZpQpWMJetAKcINnYoTAs1X/I+6XjhtJaak1awHrUMp3agBjY3Sx56fuX2ekPGnldXHOflgAMX4qNwM3fdznfm9uicjmeLqnABext7qAWQI2vQlpkT6OaoT38zctiTeg1EACvx9zl2FZR/dfCjRYCjnv9gsp6462+boj79uxT4/7U+4l5cNl+xGnZhNkAK/BEv0zvV9UGIlUKGcoXyODpDOXz1axQhvuCagF5C3kbDEJZeX8QCkPUGKrKfzyTOmPxbHfcRobNAbzljsRJ6tTfXokRH+Ng0dP8QCIXSitEogEsHN/L0V9ptkAWXr+s9Pm1vElw58w2IRvw0O+dPk55FPc9eorVUh5YfXci9bVjp7XMedsL6EGCtXMZfr4Ly229xDJsxJlp4HebiHtPvOwZE/eAz6pU4FD99dzA3xREZI6OikqQd8JLr4Sa5RjLmbJkM4hBzPp7p2NEPUqlEoGK6/03ZnjbfQuoB4OUzDlt3RVAWiUg4e04Ik5tDDPbzS8GE6miV7RtzJ7c8kjRcGzsDmEBdwIZWfMbrcJAOS58yVinzhiuuURdLNccJBIbpp0gNN12nnECL+qr+fU9u/C7brl5+X8W72XwZc6Ms9c8kQdzNq0TzZ7PVhOYXauYoL1eVQA5z+KoelYUj6veVYUb0WrouaJ9/J7Gl84Z73a/cltDqg7Cl2BO5yhbCTcdXtixp8k8nuy/QqIZG7jTLZeyJPh1V+Ta3Z6adRM4ui4lOdqQjQc/L5NlF5N/HGFzvRm/SBnPJmJUfxLIUVy98s3LZospvWKeBEmYkTAS8A2W/+I5bjXvpir3uKys830OsZHWHYX5kyXju2FbeG4MQGfJBYEIELETfhZW3lDf0Gpe8JXekjxb0d2tooDQUMtSHf4ljYzdJyXK9vSbpfHhRRdi6yQRWZ1lLEFc3JgSIFSsdsW9s5FsPaTsFjuvBu8PWDllh2Jt4/cRODDfvT2ZUuC5ftYFyhurAnB9674bZ1CUczFIE6uv33X1CmiAbzIqcG1lxkKvx7Z/n47w0HA10TBaYJJEAKc2l/H+OvuE3O+lepiA0WE4CzFw33FHA6v/BpZQnwchc3YXU/yDYJpJsIkuPK6BubWPXX4cK2yYQ1FizlSgSx3+RdNV2LhE+Qhm6+JyaG6Oc3e96rKnwdbko0qOfOpAjgIeFcs9yIrRIqRpk0aNiPjjkVMDE/jYgOjJCF65YBcor70ufa9XXFasAKA70nW7RzY7Boy9HPlEcd6c+n13idnqR2R5uhNUZQS5W1umiS3sziJMWhFt/zN3SuUKL9PaEq0ePN6s09bpLd0dLU/D8OvGl7Cl69Ogt1fSuHzcShylXKDn0noRRhitD74eCImkBV6xxqWKoBV/1ClnECORF6oLH9NwLFC9izzbemQC9VgaAOHb6Jd5qtBaFRG72P5O+grhCKyhUxDvmvyGzbaWwcH4ZU2hIpqIupG3Rx9GWdFtSY6N3URsKzGeWQNkCuzl/PP6WcPTsNxvvFx0C2oev/upA5kcz+nQQUsKYU5cczckipt2qGH1z9Ov9VyyT2xqGYuX2Asiw2NCYutxueqGSWnF0gjHPwQZxv3wpWKbSSH6qIXggUW3OneQE3HEA6qjxo9XKl96rMBZvcS2GNuwYdHM/5uXz+NgNer0UScU9yfw7wKmY8bLiXo2RCnjT3Y6LEVwhBxusmmak8VuH8PzgUNEu1WEqso/X8ixnabtLTrvg684+XAVVjzMqvCHRDURRyMAQ9Z0wMzsG8EYL+PnltsvCBt6td5uuz+kq6sLIEAOVyFZEn1hAc/V4s5V3vbz48LBkjhCCKIQ9/x0VuvBxFdKcLycuKN9Q3PX8Sl7jGvsxXDJvL67/Zzu2EQ8XxN8TPLT8tAsC/UB5ZF5mrhBgX76SrDVjx/mXcsVmg5CWo44K+38wNgeHe1PAKIYwstq4EimR3h9mbsUVcU7IifCAKXggqSGUGKjcmVWselCGtJHAMrVrnQDJ4nGUr6fuSkdiP99/7ff5xnMJhxNvIo66km4zuHPRBoB2tiDQLOTAYBw6dGU1hhjGxushlcnPIZIcXjWs4w/F5e6uTKqGlLMg3FSnbkHH3GqrTnZ3/LRGtTCuUM9Tfd2+HgEG2c2PbS8K8c7qfTAUw2OprQTQ/aSyguFTgZStzgae4YKvQH721Y7VyLr4BzOiXXYDehR+54qVJvGZ8yISTrJERDh89rjuRtiodPl5H/rZL47x6k+KfFgK9+T9UumxdyZ9Knb7Ey3rNVUOSJrE5ZWGpWQmiHUrxepvqrAVKL8OUveyw7MRu0yAzQjbEhNxFwn8zvf45oHQyu6MpvAjDh1ZzTXsJ4xTjULr0nNiI5qw5vt7T9EACcdPgR0QY3s+q31/vGOLkJidhbyrUzxrNTTlIim6NTEYgu/wXbCGD894i7eG+o21+wuqNUyKHmBbR38lUQrm2q733dev49j2CPD0w+AtQU80cSI40GCllSud0My5D+/KCYM109naTG3Hhhcu3NukVCOjRJrkngXJ3pjcvYpdNP9lHegOgBWFV33z6FXm4CEOO6/DRJMCjYNEqohrBtmjR0aL6zZUkzerg+5ahei6YiQSG5xta9+rZNU2DKL9TrXgmEhn7a9vUIW26EWndLzppkvANhNplg/lYQUyvrA3UFWHv3i3pGu1TNmskCZu5ZuQHTwpJOOlrZ2Kh9ajDQgOX+fveIo+7OKLB37HOVJUHcAY6mOLzVhF7VEgeOWZEz8GTw2Ol3B1RtYDgTMJzbcO9yDVKXcb6O3bfds+K88MxA82BEQ1IyYjx+4/OWsM/ve4xaAqi8aI0OTDISwLRL2Tkrc5+4R5mji/JtSjP2PrH45/az//RhcuQc3tlRzoeyd56opwbSAROgVN+AWB+deDDbKX5pnel+b5mdZrLmgjpVed+tEZSF6qrOyG7GFH3xqBvbWh9y7RSXkqBYe/n4MMLJPCBNj2FJ027ZrdM8v9V+/WIVsIuKVHH1njJnjMBz34SyZmM+OCO4j9TczGzkTY3pLPdtD8fYnAuj2yHDthX7+nBFZfL0X9ZF9GIFOQVikPzsWD+agcfITSvU5KVuOX39GGxUJiRV7LzOBORecK6bDTr9I77ZbdLxEhOS5NBPXsIamuUFWSGV4U3RDvft2ZcON+B2GT949YDDm9I8qEUYvGel39Ar//mJ8Wp53ZV0Wyd7f4owVWpbhyHzidlrKmL4Wf9qG+zzWLm2TWjuQcMzlMVUgt1DAiU3ol4rKnk5gADHCZIZT0RScKvzjp4bvgSzVqJfm3sHUU22MUmoTI5UDyk/wRmeb5Q2eVErbBAc63K6k8EgkvJXshE2LVC2R8RKPs+LRSbpqrP1wm+d+lLxDHzj4e5qCxoBocNRZlm2rc/O00e+M4LhV5PftQh72BComXWWvw+PVEdzFBv6lQPsjegldPYSfWOWJmof/nkz5pbvPskYJ6CdOpa4ARtc+9g7FExlPWU4+sqOaNmO5XlbibCLfyaCTVu8Nty4bwpsrrrK3/ZLxJb4UHMXJ/BAEGPJ0dDSxBChTQ4F78UonTqgoCygKsZWtvE5xlwJ7opYhAlpU4xZQ8Jh7Qk4Q2Aw7M90LJOqG1MFus7k/w5/qUweUoawMiCQ3gG0Swqq5hwy5jyQDzuQLt4bQ3je5zaNlZ3TP+2fhpDL+ltqBDSb/k1D6QputGjUCuB2d2EIeAhdT81THiPXuU8kh1VAI4Z27UX1v+jKEB2/c0AFhhHgA8s24SO/fp8Jg7F+fRyHOU/PmQcYCdNQTNG6Nwxr1bUMjfYQB21QYzJjhYeZTpz8DovTm+YowsdalMx1v6yjrf1UuCPGxelIdC8HR3JtSn9LsRa3PIFXnHcWYvmapM3Ng2YSLFeSHxLNyY3y14s4xpFXWgZZxE4IGv4tUOjrjSTTRTA9F3+sc7r2WUn7ojYoLpNCx5TgnKJR/PeoSJYuvJUcYesq3s5HFsMJlivMfVWStyZo33t6rLMvqO3tmA3HsDg/oDnOhG9AsEvBvdikwLEE0aybzAOxhencuAim8ouTVPRvIE3oZImYU9VtiX+Sb5YhyCdXJvYUY96nbQypkUapPoN6iTHkfVvMqDHl9V4uokTXqv/pA/Ij0HA4Mz0pm8NhhxkGUcDrjP0esOwTYLbTDdKiAbuziziRN7Nyojb1ohe2SbCPMKsHOzbp4qHE9Wo6DCD84aaig+7dk29i+TNTGkCP/SboNu/pHJmKjTO9D67DZcRXLJj3QakmJ2G5hrfBTmOjC41ba1b3V0CJrGSYvZF8RdjWrPNtmnIPLO7m6mmpZRymI5CxfXheaus9NBmNuFTRcP9GvJEeN1StvRBzhpYnCmSqr7+ZhjDfS4M5pXqBb7vNNBF5D57j0G6C1nTBoAmJaz5zRurhdBt8jGoZKvdHT+1h8lCAAgTUANI6gPpI6CCgF00wVIbQWHA2siVK3FzL97E3iiaKPLZ1VRVN2LjXOOTbxnH+92UBR1E1dTduHeUyHqtUBN+xTO9kx9FlZMQ1AlXzJzGyXjWxRfKLQBOzJC1o+mzv82bzkBdVr93a1K9x17mGlI07wjXZT107C3KWJ946GC7eZ3KW00bwTbL1NRzZJxGmUJv0s/PkBAHtT1cZfAoBZWKE4E7dBY7VC6ezEnEMjnOsyfoe6AOn8BIeJriQ2VppgSyLwsXJ2bkWJzlfah7GiV1QVc0RWeM4GMQkzAjuoelJL0R+nNK/PKXsH93lBG9VhlbuqIkfyqC1sJmRX872eR/E19Rdpzb8iHLOorsrmYeHas0uSLkTI451CfxbKuzFanlh8E7fBB+O2dBFN2qNEgbztXDJw2jm3OAfBQLETt3K0bESpOslIn1q9IPU5/Fd4dacS9e4LzfVJwd74K3KrC3Y0305eUvaDeesgw/1pZ4DeLie+fCpP7RJxDpJWYB6ims0+69fw7TNgHKiiaaaSLfg4SO145LuHJSlWF2lmbWEpfMNZo/La2kdwum3r8U2w1WPyA1gjAThMrBPLd4V2yqs7iyf0Cte+z7w9Unm/gwMD48KH2kwFep3h/iJrS93vUZywoT2L2zS0IZkrbVxoYTxPR/OWo7GspFC6GI8eqdhjDdeaMdL60utH+K+zJXCKGSp/qfZcQIjh7/sxMYVreJfj+YRKYYX/UVw4B/41inuBRB64Y7/W3JxCJVEg87R3rJAoEOT/CaXZi92x+qKqQCdUDSaW+3qduuvB/KMCOZoKQ+fapgGye4SaztYHRhvw28XqRdli20uY12gzgwiFZ5beRvjKjC6/371Rpi6FOptvUaBuB/v1NaBSHaXPZx1YrjlOuVrCBX9v4pJiSn+aHQ8pjrG+jAsSAJVYa5XFkQP8i07rmmthQrPE9+viy6toAfd+00a3W2Zxeho7suK7ZWiau2eNAwQVziEtWgWWote+sRlnF2Y6RMs5+ttnSjo+02+7E2l2IfJsZV16oAJW1yJIjCxfNzvYVjlkGbGn9FP+kMOkhFwcXvtECWVftrJWFcHt7gk6oNAffTrmZkp9Osy7W9dyiFxWk9muHqeK+wdsRAhHrxe+/381b1AXfKopvrui8eevDsKyYCNk0cNqcOWYysN2AhBLyUVvMjMnlZVNYCyWQLTMJrUUEf5p1rvNYjn9kS2A8xHH84smt5siLzoLusazWJ3thVENBb0zvpwZUZfeaDsA5VPoRfuGiB+ALk/aZmU+pewlK6M/qqh3bdL6wnQ4tlUkN7o2/bx5N0obz8UaEThlU60b4QUtOtJy9hagruIDtqTU2mYH3kLOuC3zyo5+tJwzYUiGCLsu4RGcruLKyuZDoy3S0BYxOenEUGnZTnsaosNpVXZnphNy55jyR8aDeYSvSVbgbP+OA+o4S/r/FjwXlH6U6lxFKO7UyKohTG5hRzPC9H7t6Z639Ow8PpIWeEuMMuHgz+4P2BausgtEHxi3Qq59/KQEvjnESOHHbl1/Gr6Syjp444sctVudAII9NPsYPs34AnoyaXDgUUDeVXUCMZvlvYoSwnL37xFO4W3JZtp76WqUFF/toqhdj7/6Sp0o/KhU9AwJ+Rdf/5r+ScRCw5+9SLv2C8Lel4bhDaB6r1RXhb69sIHKCyz1MVw7n3JZ52/ad+siohI0B2xAPDKfIIrhHpvG3f0xgMekg3gXVNFC7glZVoLmDHfW+c4Cx4KNyK0KDe09uQiD9/Xb1ERe5uZmzjmUDV3RfJFqCPZmU+SQrbLhW61prqhUDZOcUqKcQupzQ5ju4xnvvGvEVuy9nFgKKm4nlF3ahoxO7IToRWD70uBnhdJnAU6kKjYCLsPHjVLkoLLtngKpWafbuj9/ekR1NltvbZhQ8coRhIKb8VILAQENZiLuwJW+QTWn2BgdztiBgwNK8pFHnsYzXlv0TrVq2/w2ttLmTjMZ4zRAWSCvyvxJsRZGSiPx1IsEF8q+AWjsnDBWsFUYqH6nwdCpnJbkm7Ii8gNS4X+jeWz4GUI9FgKycTktPy4B/jzjCfbPGP93+Lva/8VMtYVfJDUyW1y5ideyimS4K5ehPqJzJrp+/iV7p5NiO2ESFzOI1e3iONmgToBvmm3hCKmEpVBrd1YO7Dy/9aqrmjUNotBYXDsi2c1F9V9qBlHtXEH2iQHpZaE/fNb2N9V3gczVvt6e6pDKoZryPkzr+Rw09kqysL9YJMWbHKjqFfPn1nsOo2/odIPaSDzWhw+61d8nZGmRh4JiEvCoMYEfEW+dwXeuHzD4hybURhoLuhKMlI+CPO0W76TngNqjqQn5u/nUPv84SOQikf2pH4PyGhnr8FwMV6f9/9Nf4fxCA3K7wbYAAZ48bdyktt7bTo5thtRHGvMZKy4JrkpYkSitqiUGtKKKTCuLP9l0Ng5s93jTOYwFHCh8H9ylrOkXmDB9sTN11KMGVCXw0dJxf9g2kQp0klZCgFZ8mPUPgVD2WuTo/ar6zFOywvt64OR77EtNTlix1K8yFEHU/VUdeZYYJ7i292ISZTJz8USzJ2KFRchsGG+tdEYBxyft2Ps7gdgfbevH2Uv/gw1DEc6xg/uUJWUjlgr1IIDDUq3jyYdgCGgws6RkppdvvoPtIra9PGrOFcRvHqfyysx4LSYCAjsYA2G3xbD9plStRYhqh5Cfd+sNYtAFwCrFYjMTbEgjS1r+YYsvR61nQCL2Xrd6AKdrnYM9Zp7s75WFBIRd7PvcTOhmAxDpDAwYW7Br0stzNbXTWbsmGnrCbCP63mXWqc/Uz+8/V9WjBjrPSivnz00h5o3qwLr5kdWicy1bRXkI5uM15oakioiyE3nLhhEVFoBwZAYb/Tu8qsIopGRZNo3LTRHGpKzYlhk2SXx0s1iEfCukrYreP5ZVp+L9l3Y/7sc7F/6yMJ6KqAOO33cseNz5zokgQifmh9jm+3j0vNdHHKaudRLlCbGk+qNRd/98gKfvxo5xCnQRRVzdCEFj4k0SxhD7Kf7TzQvPQolGVBMB6ub1+2FYgFxtYP4oYi60MM9UvLIC3AdSpFZPrJQ5mBFICbnnPCVkyhbE60wfS7XpfS8lT06VlIGbOiZPr9tYGOuRJAHc/Qte4xnAHY4CSc+ZdJzUgfoSmK1x0jZulT3su32/94F+T/hw5tcEPXgp83nJYUeVoXQc8o3V3nw9W2AH6rz6GEkojHcIz5cIgsFo1rF9ZGDwBQM0GQ0paszb1yqdU/RNdlVEJuAgmGUlf8K3p7z7kuU/p/hRm7cquv3K219ba0JUlTwaRDYT0p7gL9IM5VNn4qqR6Gtp0UoxsE1VpN/RsjV9VaHoXMcHNSGwXRnsW3glwzINhNxFFIlGvydlLaEcHgq3DxciJDD0tNp9IoyqTe9tzIaYh/bGEp1zOYvSQZuxqdVBDFefTuErZdR1O3K+Vx8hxfkbs/Cn6dTw3g7fUHkwmYhVjRrd2n34dzZ/lfm2k1L2/uQZvOwEnefuj9a7df/auln00OGFESQCPUOP2TWa99tLWC7SkaST/tpPRFlppRtMxtZx7VFENXfBqVpGW8GkTq0OVzLXON/G168gKF6V+D/z0o2eIGooPjddDeI7vOYSzEDt63Jh6OVkLNFpD0uNi+Tz/zKtC1c3za8GYUEEv+j2ED6/nunHpkA14iBnywEFOXlDt6fRHk1LoKtJLNFcW2N+V3i2Cq1XPbYArSQh1qtwHrVKGwPxMS6mweCOY3EAd0JXP6RVGazvLLqCIOPRiu5N+a3PV8Sm5J+mo0/4dM0RQWsbSvho9ADEXT7whvghlJn3wMhAlczY50qgw80iVCYH6viMfRwbhQrJbROU/P5jVsrFbmTXvBek1RwWzv/ikmvBowAfxXfJTX1/kYmU4fHv2CtlpBNY1GD1jZkXp2GThWUL4T1rOa7uaRQytLO7fp1KwREGa9IuV60l/jFpPusawMJKXVQpCMqjee9w91ByDjRnVlgS9LMHHkQ6FETYkxmBh3Clp518XCUvjfT6VVe85GuLi9DdaruAf2zb5xf2ofFA6tx26almzPREPj9AV24H6jg/O38+tZN9UPFv9kTvyl63cSQlkpfGiPnQhpbBdOjTOFC9Vjd3qpngMiVvhAhYaKlfC+PYoXyYyJ+nK9eP9GzeuL9BdHycfdh7iU2WyOC4j2Nyr1hJZNTzY5z5neb/1j15zeKAUJ/MB00QY3oR9tzqmocOpA+ZkBOnrTkfKDmg0/NssClCHRKuT+xUdzPvZFj4oco8ORqOz6TfD0l7IKCJr39+xdJM+YSBGWVbhuSoBsAYHLXJcgcdxL+OfrssdUsEQRinN0dIj5TnyrYzFzcURI9/yjUIx5oVSt5s3mejcyA4a7YQX35sVUvqaLDYyQb6EWeYjdYBHMacWeEsFLnT/SPh0NZ5kOpkoNydS+OsqrZy8CjCOwYcOpsYmjBzPPxFjcs8ClBdVGwqPUcdpnufdM3iJUJrv/551O9Jym6qiqdCChuo+1Pn4sG04s2GxA5RmhVtYu8Sfah+c2+4MslheFUkl/Uqht6ts/TqT3MJLhbXLoVncthGzhC0IEsWQ2SHE/E0zsi3u3NLaM+u+fQCtFSNq7kwmNXZMn4RmriMdBAvO66MjIzECK2ixlrTiLgbuG0wHdxsrZBI6fEtN8QkGnEUgo=
Klimat
publicerad 13 februari 2026
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
EU

S: ”Den verkliga striden fortsätter nu”

36 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Förenkling uppges ha orsakat it-problem i avskogningsförordning

15 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU gör framsteg för biologisk mångfald – men tempot måste öka

18 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari
Premium
Hållbarhetsredovisning

Skärpta regler för klimatkompensation – det här behöver köpare veta

21 januari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Premium
EU-svepet

9 nyheter på veckans EU-agenda

6 februari
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Premium
Dagens M&U

MP kräver regeringsansvar för hotande kollaps av ekosystem

27 januari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 6: Det gör vi när motivationen dippar

30 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 5: Så hanterar vi kritik

29 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 4: Det är bästa sättet att nätverka

23 december 2025