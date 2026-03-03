Här är de gröna kommunernas blinda fläck

Tema: Hållbara finanser De kommuner som ofta rankas som Sveriges mest ambitiösa i miljöarbetet investerar samtidigt pensionspengar i oljebolag som letar ny olja i Arktis. Tillsammans med Fair Finance Guide har Miljö & Utveckling gått igenom Sveriges bästa hållbarhetskommuner – och hittat en blind fläck.
– Det är klart att kommunerna borde ha koll. Men det är också lätt att förledas av den gröna marknadsföring som pensionsfonder har, säger Jakob König vid Fair Finance Guide.

Här är de gröna kommunernas blinda fläck
Jakob König vid Fair Finance guide. Foto: Adobee Stock/ Linus Meyer

Miljö & Utveckling har gått igenom några av Sveriges mest ambitiösa miljökommuners investeringar tillsammans med Fair Finance Guides grundare Jakob König. Av genomgången kan man konstatera att flera kommuner låter sina pengar söka olja i Arktis och utvinna oljesand. Men hur har pengarna från Sveriges mest hållbarhetsambitiösa kommuner egentligen hamnat hos oljebolag som BP, Shell och Equinor? Vi ska återkomma till det.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Frågan om finanser, som tidigare varit något förbisedd i hållbarhetssammanhang, får idag mer uppmärksamhet menar Jakob König, grundare av Fair Finance Guide.

KxbCKI5BgZ22tW8fF3kMnlaPnOt//0Hc/zSW9OWIQ/2GaE6nqsIyPBDdB2dT//6fGseF/Y4qzaOR1szUD8VpdEfvCRw2sKw9tx/IRw3YkmtLcTOB8r/5aCx6yDsKEI2DKZNmgVGy88GocL+BvF6Remcpful5Z7yqObVIsjQqYmuo/wwMhDaFVa+ZQnmf8uNb+NPzSSFCnQ2xq5x2zwOkIQuA+gk/F8wIy9dAPVO4FL6q4/2URcD/KE3N5IkWQE+zsBMG3wuTT/uTFjCSemo0wOj/i2mYtX/D/KaTo/uncpIOI0gRJtnlAc9BjsSpTBlr3wyiiljXGaISA6DG4sFTN0qrE7SMsMz8erx4xz7esILpQvki8SpgRRioyNOm1SDNWGyAWaqSzB0KF58aylnQepyD/U6nAS9L/qfioIrF+1isUYwzYv9FjXZ5KieyvUvCRO2Htpe4l7ddp1AUTRU8G5fmTUBZxtzk9ZaydMHqOj/jg8GQTNP4Shs+NV1kNiYbeDUQJP7Y+u4vv1ubC6z/tKONDMH/BFBz+498S1CN1lY7I4PO7015MEEQ+UTfctENk07su4YLNW/BLBcLbgsNeMAvrgPl43bssfJcnILlKyq8eemuap0f6wwTiNm5nNZvCFevKy4AIixlORDiMVzzAQ1CAHV6KCraMyQk8veGeLmJSLf1+fry2ln32iEswa897SI/Al9yivzY4Q6Eydxq4JejyYQJDDkXoB2CTStOAlKtk0yUJBpzz4itDP/170rej9z2XHVUqyw2ZefEmAJYSEBXEQSdIMKmBjHxrmuWy1Ja4M88+FHxftrqAGAtBXkywn0UYoEoremIVbRVhNQkDvfW196pSqZ/edGUzxQlMPHGpMmLS2yqEcrO6+9HtkWGzRiuoOEyHAJ4E+UVMPtvyqwQpkxc+WUscKytkUGd29ks7fqoIevhDRIh6UO8tIZ+hMFC68u8HKgu6E2xVFZFXMGr1VaPYIgDWLci5Z/GHyhpSx+nSyyILEGnwnoqZaLKbqUoqvCSxQh6fOTvhDFxOa5N3ikEdGgkFxuRVnUihVV6WDRjKFVbUipS8TBpTHuPMa5V1gd+LuxzKYwGBHdHEkdvRkzQ0ndiykU2VH9PR3WZQdL4SNeAPBorduyuBdmdYCUXBtFx+ESJt9rz8SgXuRZmyeLrqHq0zTjOet0rv+S0ycdVMVYeEjtR8J8s/L5clqNevajec5m0iMBNcGTWskqkN99fW3sdRmagDh5cIvnTD5wt1/h0rp6BYfMMsSdoVZHAmIj2P9siCpgHjWiIW1jAhtrvhrsmFAzbgFcVs3qF+J+Vv+cGazoE9SEu/c7cPuyA3jl7mhI4CNoqQsz6Ivq6eorhKNMoJqBfFeN9HPfoabvbaQ+4449k/7wLFmhmEMx8KLfBpLyiQPKPSS2xwxEro5aETWMVmHaTae2q2fFjVJAp1Rz/JyHUiCNzH3ohrPYSyxGuo5bkwFKvqn1U5jKs8nqZbZufjIth5aJ2XDbcP+v0CUOWAc926yOK0QfEpwLdgySWzk9drIorU7uv13DPq20I8yFbbNJzgwhRhOSPG8hYj8lshlCTyBvvqpoKza8uYDP40+1lbHO7q8hR9hWW7G9Vo7tCwVlVUti0MSB+If28tKixYGaQsJpeePSbcat//j352KE4k0k82+qI1qV8V/ksK/dT4cZbg2w9j+4hqAJS0OIrCDhFPzlpBtChZxd9JIWQUdmcBYPoIizCJKefbdOeYxHipTvKAS2UwYLN/9Kgxm4YbuXzwtIehqJdM1ILJEG1JOfQ1jrqZWu9Eb6ZBwTpsMGDbxQ/9eBdOmhlkG0rLTpEHhwMj/dFI/tlOifmuugConABn+MJ2w6wzTUk0RgpakI93faN/wNfOu9JXirLsmLFfhavzny2+/Et2XPAO7e16p0mMQ5i2UZ32mhF7e7q5JnN9mWuIWNnOm4auw6nwA0oV9rhcf5x9LSPpflNoxvArUsxiPeDvkXR/QUTzH0TzMFA5abfdGQClauiXzbmPbVUYbaZ1mKAqoERIpwpzauCvGlD+Rf6Iq4WbqxIwOuJLsF7YMW7PekcxPeOwBLVVRDGWJJo61ehs8G8P69/cZ2+exvPI4aTxbMXjGFdx4qo+vp7BtZHEvdrLqHxpGFoZMfIFf5aSDp8vwPuJ1ojKf5I9PG6u4UKqFgUjMPjnXXOAHKN6XTrF1zGEJ1ZbTPx1aqk6NDnM1+PUYP/mmA4EJNGqWDyYBFeZdKCIjN410WbYxGy7T5vru8HHW0egELW+OnsspNjB27kbgxrP/S6ziyjKEbOc4+mMMUk+NTc7a/4JNg5R3ul6i33RHTcgdxR2IZ1JoHce49b7vTg1SyV91VzU+PcTjk0Xwfjhs1Eg1K5PQ8Kh98n/RN7LTyh8zA7Y2b4XMC4FceibhQc9/3KWZR6SHHh3gCthGgu+C4A7x6fsq0uBYJnbv6ZahfsuRcc7bp8DxSTPIFLIOp5OzM2j7zs4n8sAm7lRnD8DPRCB549dYMltlXUHDYZQnKbheNQjAbmbiXQ8MKZGjKHh44gNPSVILd0S6p1OJG3pnZRKOKS8orEG5IFer4Dlpb7nWUSo9K+yOqywj0gTRSS08/gfoQLMAhM0VW5l6PZpV9KCoZU082bTgbOzKvWcXdtxt5jzDuPv4GJkWxP0Yj4vcmyavRbOZkXhizZPqDfafTjTUuiqTJdVhShQzvEM8JdsYnJ2MnM1F5N1YCYEV9Oxw0x9pbETIksYeiKgxVnQJR1rG0i0jZWKB90050xSUhNphq3f9efFpFbo18iyg2i1tH35stlLKrfmFlI6edsMaidpJTqatQyHDPMg+gfsDcmHMoWEe7Hde9lBx7N34ITR2rqGDLkqgmwnsvglbpUSNMYWfEoQ4m/IM2nKivnQjiYYzJDzjXIO56LoHWH2lvk98lRN62AYrFZKBhXiL5MgIDEahWI60iiTQMJo54wIEyaKnvhafk783uU8IhDpThWnDAXsvz3CWx38EdHtFsM2od11wKFUpCKrP3BW1AkHJwoX1vEsC5cr8q40aLF/oqMql1RMJmvmdkJxsi2LZyZp/JiBLeWmZyFVZs1+wwaDXnee8fQU4XnU/vH5Aa0n8r5q9F1Um5eHONBHRTdxxmz2OGY2ck/C/T2ETNLWgcxVaXFW6YL/i8B8j6osvJYZnOh6ky83ThmvC+waOgbcYjdsHe5DC/X0IGEy4R7c05kqysZnghdj8JPhJHlUCTOX+dJjO1EwSEWLVulNJW04+0/hEF7gVNFQy5SmLhU301kVI9PtexDeCqWC5UaOaeKf0GozkOKVw7sBXZpbOF+cKgEkxT7nsGKcsv/METq5HV2cEGi1e1uncELzpHSjLjOgOkYVt05MSs2WMEdRHjFAntMXQKeCHv+JpO2JAqPSkNCQW34fiO91+k6PNyjxsQa5yRmE9cexpLH1LsiPNR2n5wh9hbZ+6tHaaqBIbIWODhM8lQ5yFqDNxj9Esahp8HB9z7yA8kyFFCS5AkVygwwpoNRrYv8N+Ej2bcZmxqdKUULWE6AzLmouElteBH16u2jK889i06X4xLZ/TLQHYVKj+iOBnBbfBp08DZoHtOTAOH7Sa9Hz/SZ30oBpQ1mTX13GCYA8NY1Hxg3m+1WJrUAehUVbrzkEEC1Jcb31R28/rRf/GbsT6uld889im5xboDC9TVaAe9MVipzypy2JT50De5gqbEN6AUoA3zkzPoNeyNIN2kTQMLmXY8ingVwiQ6Lkvbkunb4KnVZUhgwFk0m3ByAq4S6Rdjw/rBmimQKsQu2645oonMSqyoFoGQOZXgWHt4eM/demnOrev2l3oL/mvSFvUNXKEGVBUyWNxhKzr1U+cWW1lqgkU2elFItooN/ScOjX4wE+uSMCAMP/DGPSelSVJMQzDIZ2Fk9DTYmGIe0rk1WiNup1B6B4Q+fKoONIHUv5RjbOJXV5ZuYJ9qYptDX4dFLyXB4D5Hu59Ezr3WovZT/HAm4jNUlio3/F7CNfeYeOoWuCypy9qH5rnGSmS6SPVfhVf8Bg2/cco3RpM4nhuMc2JjB0uIdxuLBJL0l9VMDk/4jVqHQcs3SujRasOAxhrQ8N1Ll+cJDG/JkaYkV8EYGHwSIrYsqQHtqMJMedXxKG97akQdePnv0xpWPBKBXKlsSw8B6+qtPfJT/gxE8AJVkLrdVOAAN373QCrgzQ/ja1k+eC7Lo19We37TWwuoj5FtFW9PScq2SDZvCbygXSHTCN6OVk+lbrM5I4aOm5mgCc/L8pTcWUWNHfmlisJABOyQyYNVgMp8bsEBG8Dzsmm/ojlCHvl/qUbD9ck6iv/keoZvBMhfbSU8BOFEeaiJ+AHTbOepTdViFXd9PS791O5oKXTEAaOHWFu4eaRc5d5G/eCG9WzWJeGtAxfzABhe7o1Hc6piKm7Py3a9Xh1ctXQSN9Okknoz2U6GcsBNxbGvBO8isN/KTc2vzWkDnTDgcYXF6TE+YutJpnLR2I8O67OkB5dkX1p7/BTQnHAZk5xk604p1zABLFmIpQj2rc0IrrnF+a9H0xp7JAN3scaM1lIHicu+OUnsm8wDbUMiuR2CAtRZMpHuIHxVnLa98a+tyHrzTHhsjx1N9Fze+JPCACERYeu6RhaJ3yDXTJCchqzMHYHwGZQuXJOwWkXeN1GQsF9x5Qqzp+yg/VVONq9og+ADw1NOIOmbM2HxoGojVOFTf6QUO2LbHgD1VZ+Ocn8X/KW+N3PF8OCi5aQsgVzea9qzthsKwjRgw3kn6nAI7wDqoOsLnZSvDU4EoMsft1wzuwIAPwFdjgcrnJCxNeZQjRtRbebR6k6WpLL9SfxfC4L6BYmKjNPBX5SDPvHygxtQxZSVLya7waQfaGQO3SRWl5W0U/sbwZ8fhc4HgUlvEUpN4reOkgyUPEKO+ffmq767X1/ljsVnywzBLtzNBX6g6eDzsDQOhVvPwY4HeEw9rjJMdURfN/BlsBcGtFZb/Y6IfAD4Hi/0GCmB3/gO7AlwJjNOqFzdw44prCSNmfJ/H2dqxCkVkigFOtZMf/HggLANfjucsL3L4fEL4ihWTXhtsBTxDjVyIkKa9Cpp4+hAGIqTKhPsg4hsRZzDUM5Shh5Y9APQPhVaxZJAhTvHlE9gu1QxljeLrb4EihR6as8CmCcyq3lljqPXNPB5eEbVx82HQtZ6mOBI5w5QO980/e8NPVUC2byTe+2Uxu+UKLHFJJV6lvCLOqIG+ULZMkXK7eInAkAEtpvo3psm3+pgsxHr3wq/for/RFbWNSfG/a74Guc1P5aWTalP74DajwnYwmtJLIHPRS229vbykD7/1/MBXWLZjtbInNX4KnW0X7PLBV1IoATjmrQlxr1vhjzkonAjgWXCq6WsltihIBruJ/BYkav50Iq1n8G0/ONp+ffIS4nNtXAxL1EQw1wU9hVLLtWLpD1ALS1Df8HCQCbNH4o2WBYy4DlL1PrWUyKSWmL2Q3g4flAfN1VRrG56ZmLXj2LBWfZxiuocpeIe7a3fpTkBE13atTdYrqnAVdGrGGnYapU0JaRZHus7B8EumvJ3CmJE6srSDP3sVVB6SlBA/aFp950YSVxMRuCc5r/HZVddwUT+we4SD1rWi0RltdBYQTrORV6OCr59v3lHfDwnW1pgOFzENQOrVNv23/EQpc+PG48lokheDOMJU+EAy5bCjTdhu+C8Fm5nXfOUz95W3w27KRmvIqyNXFCTczmZX+BpQTxfCY1YnbO1tvswLpWLzGm2UfdAAoHs09n5HY+Ws2UWiBd45Gwiq34RkQVunZKTVCdpUlnFZD67Baf2QitJLd9fMRZ+jtt4yVPiiGNjN8ERViPJe12oPfg4GzOLJ5Hnjvdc7erfKHIV9ruBdWjBlZWI4QXhpTiimo27OK+0lGkHq+IuveeKyXTzcUfZn1sxFSnwKhF6Eoq+2AESclUrwr3q9vv405FgdbD5fgq+4aLyY40N1TyZbgUJQohDkyA6r5Ip3VsFDJTLIY9v26yQ+XGvTRDs1a7B8WMA8+1iT8THIAiBDRNFLhngydjKiXXZr6POWVsDqlclnWFm9wWGy4Zf5sIUsnstEx+kAKw69szY0t5TM9uoTjsfhLdW6r05EQ/do/OsUcHnNL/98t5nrKpdkzSBs4thM/K+tXn4t7TYNVauh0ehPv8MopT+6EynJqxUOq5Qb3EiqMt16DeW0fUPJIp4EPa2yI+ypulTSlHXS/K68cYZdrxyE16dXO7nQ1fNy/p6eBZR42/GUYoZ+xwl/CSmDZUOQvCRiILtc7adeE4MFiQ9M3lwBNu1Jkd7MEErstJJ6o6ZaUnkiIvl9FFz7NIs2zHYshmNQQyUcEpOzsRVPCQOjn8R4DnvLGFtywoYRKnbGeWDgb5+glSeT3Z1ZJYQmUvN1RPHJowyRSDhkjUSyn2cYp4JXnZ539kgatWn9O57/eSy6xye8NKr68LuM55+HHxNGkKXXtBBbO4pG/Rm3sWZLU1Kqc/+srSqHhPJtOUGM9tEGaR0OHOM3zjMVqDkxusYr9ATyiBwNUOV5m71VnYaRTsG5WNkEWRIWLL0hNhFi/ynIRUTcDypPSrYoOwJup3bzdImtWOf+Pzt332DC5/cE7BNWKIHpfA10EDFsaQf9DTcA67yfR2OI1DgUs7aSsCfA7Kawp/dTzH7R3sVtxgZ5VYp90b6NGSGUOKhEx5+JAebP+UByQwrYH909yFyb4GulBxeZYmfyMI6ZwXnJ8QeYbfwTpuT3swrLIndqsH0M5grUHuwnAfT1Rx1CTghzsdJPbu6pcU6VqYg096s5O+YBdzZ/Z50x3rjACssBujJR6HDB6DNNJHEq5YfZTfS4Yp4VodXjLnf45gN1royT41Yj+WjbSqfJcwv2uLNUznuglpXIYHHCAEP+PbKzrc4Tl+zTJGcC+6i6B/3lN5wCzHjKbsUC7VpoIQCjCSKtktbDIBY3ChnYj9pcUedpF6d853TBha/CGZY48eGzMghD373vJBbY4JdGRi+ajqd8+41v5omtVtT66vTNhy9x1zIlAT3/luheglwrgkJit21o63EGFpKx66WqZBTxh1fwgHzP81mdUgBlQahK12NJLLDOdPIBJjpTEwjrxi0SXTRfNp9pE2NuYdnVn3Aeth66s0KRO+a8SN7/SS2+kRPvExex9tFcwN2K+8bZO7Sh3PlqippHNaUhmmbTODIjtD597hMVufJid1HKFLPLKfPsfVPwQoAYRdz4HW9ju/9I+wVsR+VWzsfVfH/zTvBKB8nwdmtjwuh0RxhUhG+VfobL/9+8GTEVXiF/eRQnL/RbxDz6jpZPGMuRdWDHt3RbkYsFckiRtbGIwb8O5D0HSIhcO7o+wiB7dH6FzN9V0KaGmAqPrAMFms9+wiAcPxKRd0AFhV21gKOKONUqu07zpNEUeAiBRVHZRhJUhNog/WlKI1JL9xh9Y6jhfJkYiyKF4CWf8yb0F51u1GMJlxy7P997QeSoZhMcvpWkLQKBR60oJd1IqqMzWejdWK0EMPhFGPThOc0rcZ4tlEJ86CIlbAD/Ca8mAoeWrpJCWH63V43s/4DILoL4VaNXNT+Lcgxp6wvZFQPEnLGGv5sl6bCA9ymfGijfREYOxVia+8Yme66+PL1ctB/CXnVTVDEyveHzg2STmp2nT95UQVTEMFvpCrZwPWQFGr2jtqZ6WWM+ZPY2W3c4qRU16508ja5srGeM6uyrPfhpb9d4LkMxpLzuA1iXKXti6qkU8pBUxoT8uiBxstGfD7hveuxbpT8u5eOOqXNI5C/E4otVwUz7fj5ToCMjBCt/GS4c7Zfj7S8Euog6fSpB9jUqPog0VJl1VWcO82IqMmqo/t48U7BE9Z59ffMSLqAiOjdrq1CeigmHK8CHVDMinVkOPpIR9nRTsQIxgBWtz1lgvLT9HowKtrpkBhmfZYgXIMxwXpxuGNaNV/pbLyWOXFk2UyscJdu7bl3kvTGDlGFioQ/YAWZuY6Bxwxf4ZtpwlZKVGCd9bzg6NmGnSEDncBWUNnOrs9Hl11NBHQcS76gCaHai31Ae64pwKGx1LMVdMzKacPvpiHGD5EjyZ4DzITw7I7chpgYNpoRZkroxAiY9xmXC8uDu8NDn/cevz84gnfhfgum0YD88/tAHqZ8LISZqUODQdk7LnqCGt+XHNsIzP161z1UVYXyyn1Jws2FfnwuEDZ3oIqxJYLt/jcAenI95YQU8N5yTc0KNUiHbJ1sI7LRvADvhGtJPdnXJNLaRk2M6JCCJsPRrpaF80p0csDrrNntYlVK39+Mb7XosKEKmSRPpA7D3VykinM4+3fUX7pFtZKxJ8g51kla5f5d3noeYpbd8pOf6ARlrOxTq/19RbFVGpZLKI8VMF8etF51Sd0nGvkAZJXmisNUtrQPrFPphOULv7z4ytj3FbuE67B2qTvXlFlN1Xz6fmXhjfMx2qb/5Qdmk0iGRb8zoUtDCF5rWYjGZQxs5lQnU39KdThMRwvji1rbnnr2sVTsGHxFB4nwD57xAwcJBApGPZJYvGRBEZSdZFAVW6BJBqiJoTTSvOHPH0LJaN+npTNnITl2MtVLQ041S1ImDhacPstG++KAlXr5MA3GI4L0s6ECHb19t3yClqYFUtZ83Fra20Hjb8QdtXW5arvQR8vAoOsZteUggTSoNjrO6zLuEBf8HxZVnKFliSrfxWdAhAMeUNvPnkT2SCALsGeen5heE6IeNs2TifG7pD1y7Or3yr1YUInoW44H/r0B7N1ZzELvTnp3WLDSaoOh3RXvBT3z5ZcBVdw0w0jtxe8wNdhXg9W9KMYhBCTC0MEGGUmDGqIq/PNQ83/dgCNVUrTzNy1jTjgfaRUP/wdGSIolsZjj3Jm2LsXLL95hvHJll7kBEdF3RlvIAJLYUZYOpXcDIReIS/RWjQ1KZ94JTnYu0J4aFglBG4bYa+Mtm48JuVKvMumIzQSewEq72HICW+aWaj10DPBn5MUGPEt40cMQ4/COev5LR4HlPdFza8OGaaAKpWmwDPVpitfLIgTDr8s9tZECg1Jw/glYhn1gnW1a9WKywwxOV72wl9g+eQ/06p9i9cWC7j3AJ1+M+pgX8rIUz4EzaH3YYs0yHSLTG3rHzP4XQPiIO2L4vTJ/LlnjS/Zay9Us3gaVOeSnsfDuOWwIZbuRpclnjg7h+/KAXZcs5Hglv/HwQQpELmA1TJbEYGky2UXpL+mj/YEXsaXAzzvm1gaO2DJSpJD1IVx3XN+/QdIZfA6+mJlK9bzr9NnFAkqn3Y89hmxwYJ1srUOaoM8WAdawiY5b0F6r/pT4dRdAGe2/Qa3xSCuDcyxJPcGhyuI0Zh8J4oUB5XS5ZebGUNB3qntrfLT4DZNEEzwqs0/IQ7ZTtedCgevOqPIcMzPpY30Dhr1HioQ/CU7PUWW4okSm0w4z62b2hyOJZyJWs0f7/cV1Oor0n5anWiUUw/6iZmpav1DmjYdEs+ZH1NajrXT9h4MlZRkUSv+ChsP2zmAngDPgaq5gVdl7RkeSs5bCa76gmVtjS/j3YY72B9+0zrKfSahZIkoZizgzONmE+SdlsIG0nZIYhU3dpdpNFRAUmAdLHpiPcbv/qYDQKSawpUjFzUO4S9tLWZZIqtm5xnDrRrlOmMQ+TUCrpq6eyce5gcBrAHkuzEnSpzi+5YDJ7/TuZPySElrZAJiBrDxAw13tvVfRsvhFObXhJc1LR04zOudQrGSa6DZ+ERxK+WZuRGuzJyXMAK0JVp7kbHWE29yGCw31Tx2NePC9uPnM/IwuntqZAfYxGWRyPtap8qJ0Tzem6euU7k7ffNk4C6uUNondnh1agB5TLZttNPJgsjO92Ro3s98N9ixqDsGps26Aey8x19RR7U+x9EnOjLYlj0d+fDRpZWT7T6M39CVdTnKRiJrt/JbeLQ7MpRg3Q1aXiDqj5PNW5+DCvdjgH9p6CZJMXY2WSUEVMPsnyw0090JLcqTXhDQMgGTG1JEHsxFWLncH82zv5r3RQrBP9kbgtm8juBHN/XrPilj2L6q9DMLovMEnTAuDt/XS+0LzgN9VoJIiVuBLgLywc/eU2RGNyApqxSwlEoMfjMMCKG+saoBzJeG35ymLAY+HtMoHmk/HLHWJ1mO1s6y5rUJzyh04mWyBiKOAEe9c6AtC/mBzfocHkamOeJtf3ndnAxbObvJ+RDTY4YlTrsKbsearUVBXrFaxJjP1gaJYHnq5yhj/riwFQRvluVtIiApJST0Cu1hHqcuUFTnf2JFejPUIOPTr+qiTjJAbODoWpI49xYhbIqPpfCvKrLjMfuFpTLbT1Rj3JDsjadziSpRlI4kSHDovBNpIr/OV7SSdEvglmOD+FtL5pMmrJEW/fowElOfo3+5ap804E5VCB2YJ+A77qfPjjWnG7JAC2g65R88YvCmXBP7mz9g4t/w2nA1Rz+RJzxdPYHLnNTLFYdNWK80lnZjBahros3lLWwhAgLmEm0RwnJ96Fz0vKar0SX6DmoUxEwBwwuXZ60j5BY0+JRJVYSDZtqMT2AoHPpySfcDX6EJtKXTLdCMmQASsyxiK3mLj2b8toRFGdEcLIe/iRUdk5U46f5cfrqEUTgP9T2sqq5iRmQypdLewpAsXViOrKELYD3FTnChzXerLMzcPfAtC4n7TUr6rMdq9MzwGRCD9DGcjkaiNPTnFwKxPVvBc7DvvtdNOjyb4bGZ3uHcMFbXuP7b+jcET44BUwtif6k14EUqeyZ3570ZatMNlWlua5667eHLNmffBIl1zSD3ylL2pm4WICcAy295XHx38qSu1/TrhlEMHBHB/hHdC2FsNGyny/UOaOw9pwWSK56+ebn9vVnerHi40V9IrHK1iTQE3fOv3MGvvaWi2tLWZzPCTa5DCjiUvleBtSr7duBjiQB25IWIJhA16aGC3S6PuEVZLXg2XxrydHJ8AFfKdjCa8CsJjv8FAHsbJ80Zb8KwdWnOO4N8dJfV2WcYkQo2/iTThmH/dnuRzXQdsxTYhdltYbMwW7KxwRy2pYMIkQpyKaq4pC0VdYPod1sNiZ85Xey9s5VB4rjk9NFOK1HAozxyuMA8quZ3hI/9cuLX0luLZXduoaVzf2H/yny+mak1cBYqx1gSjrIxDNSkDsVnvtu+TD5EtJLz/CgDVive3h4vkO//ga6zKbSKFqfeCVl5WRRtprGuKAiEl7swVLwMBHAIzkxmY6OB3dVB/X6oF0mGdFclkGIAnLNhjyyGF9+BWT6dBCgNGRuAh9rfmt9ll+C2ozr4wXOrImJPt4qMLNr7WGcbc1BAuiVdWzEzl2aRej1YsvBzYk2AKKOPZkB6Bz2TudS6CZSLrpaiGhnOMZDhDZ8tAYWFRjq0u0HMrIOWH/WTR7GXfQG5ZHuslnzf/L1RXnSUIagHRL6I55teYPy/5UDQWRTQ0A4rZ2MLeca+EyBkdKAiE5DnFgBPK28nMocUJcILcOVdKCIkWsIf47kmzIW1HiQXo1geBFCOzJ5Hp0ABSSxNA9EulM325oVGGRinNI5tV7MOZWNdnLtA3N/NUuMJB221rk/Hfjp/S7Nugq29PgIQOsnvHCwUF717/zyhNyYcuw+MuLWdDf6zNR+JNdBkJuVVaS5VvhZ1A+yA28o0Zv6T5/Bt9dx/j3X+gn1+QvhU689xHmtNMLKsqxeZbPEY9jQVQbTlDA0py/owaz5CbOQVucqF0/GtnNNLd6d+Fs9tuLErR806YaTLwi6K4NxCLG5T9pYmUfAe9xfuyZ+DmV8yUy8gl1QsJfu1Omga6TT7C71zhtG/Qx9TSu7Il3aEzAikkuiaWb1AO7Zuhqs1SJQH4C0gKNfdZZHQD2ABc6NY7ckppkC/br93mPJMdVE+UDMCpvzGGUJMSOdhuzaEOftj3zo1zf+TlarNIRHPjcdqxER1gvwAElRPrqgBIX3Q/teM844tp7jcwcdAZQtnr1cFgzlaDFdh2k2bwmYxTa35YPcgIxHXqN2ITSBz1yLOlIajw8QbRINBNa7pchJq2NXR22itNIc+oXPqixleLgqETX41W72ooME+pnU5cI4eZc/JbNbPCHBko9W56hJkPenxtCmuXvhfYnKLcDm+D/GM7n4hC+e/Jr/PRzTnRPvW3kakNvod470xiHL1w3CZhSEyurHjMupq5VeVxM90rfEiLauKl7nrerk+676O1LzIo437ILJeYRfAoFVCK9xmEgKI432/hCv57zMGG2154bBH3/wufihGwFF7Thw0KvYjc5oClOPQnGPmv8q8HXYwyODkFfiqPAvEEiqeeNdaPzT1Xtbnt+gUPjnMgvITI3ErszDuE2DYTeCWB4Nnxk+U/a4nViE3WJzm2zhyYEx0kg9uQIitfgNl5ch4+tEs9z0/ZTWfhi6DqRJzZeSRgDBNoLq91dO2hGMDFVDw5edW+KTNzmv9gquxBgSHlLsPpKB284BB3ljl0LfY3qMjgxvKLmW21v56YWgJGxbRJ0Ijxe5grOM44lqRq6THcM4OeLtUK56E1G9g9fPS758abTxVAUc4MLYnU2cKmb7qHH92OvX+UxHNpTKoVBMP4sKePKfy2W4xnq7FMxFe4BFljwPMXSAeOfbzK6qtcNMQlI7jmjwGz4X4ZH/xJPQCupqlTWTOpjvhrXAB/e/wwn/9ZXnMYqavKy3jRneSY8xBUN2d9No4CBChSRxYEdO/J4dr40VgEXITvpFga5XvvvGmkewFWfk87sDbqLa5LQ6serMicegBcXHlhZHMiSo/lGpCLQlQtXOVJ0wFxop4qKQ0ds9lC0YVQtEe9ngizqJosIgcIOAb1nkVQIKvMyIyldc/dRPztMad0BvYuI9yWqYrRV2CdiODPa9NNGWzspBJZ7ElQkOPYAx/8JMiush28esNOshWZwJdOLKumktoWAfAOZbr1w9ji0z/+CpOWrlLNcoYJfB5DeWVQPfcSmyc4rSJczjXjE5TW8Lz+chqF6qZzVQEi8Mgxs619lLoiIdX1+BmbrtkWvAtPttOKOBJuO50TjYM+/1Vd5Nm6CBbigBuGFz7ZnawNJxkbQM0GvIU0sEEqiDbJwtEdf6/LD+c5rGt0LxeLfjz5xAhns8xgkoLkJ+wMJKXlMFJQVnlMjJ4VPyq4HxShJiJbG0ZQzKXg+VfWoCN9LkZOePtmnyRdgOhmkaOu6BhbKKVSm7HOgw+IQ2FU/+iEaNzvjn2dBMzyxfy1wrC/fYQIgU4jFjz6sVcIEL6aqq7m9Vq9kkSr+VX3nmWAHrr5q0pJztQau0J72vKNyqpV5oyAWdzx3FcDfJJDIZP+CfY0bH/8CAGn6M9xp94o/1s9hnPyhgmMTkyH8p18qf4cg+DQ0FYn2TGkrCX0+tFzcVnVhjtpmfntaXVsaSLLgedGjkLP8s/2+CZwQY1LQAhcsGETo1rc2XBblBkZYm/NnAi+V/GgsEa7xe88fBvGF5rlbrroIuAfcN8btRkSyvJN1DO4khjz/fsdpimxsWtui8om+ppBVjRVdNyQYHqX7Ea7nVCK4AA7zEdUpettwsps5v5k5Xzw7XAjsHb9Rao91MUWVgK6UpiD4NlxeYJzzX0bSmRmDwMR/HTboLXm4NuYzpE43b8Z/TbktCi/IijJWPxkDIG9VSnnSJJgne1U1fdnle8DqzXSFfB3fkXEoyzr2rZu6XQHC9yrZb0P0iUxg/5IXtDmHNns0GwuCS0fjz1ayWc5VL4Kc76Rj7PyF2cDNFLVaP+zIti6sD1+WJGzOFtsBKRsZAL4RCEluLdtwWPMWKxVLgWUEY5+79/QJa3kspBZ8vu3W4NATzivo0fLhr23ZCIn4j4kru4vXo4Wi6ly4DeHxbuLkbgF1DRQnXVrd+1Mte8XeUOwzZqBCA3bN/cdK/p5XTTGdfNt1snz/6AqX1D1izOfFhpPJQmKN8Jqs2BmzgCZMun0EurVxhPCAspG/qwcYyJcjZ5mGtB6bJQ/P5mFmgxlaoptP0PGuJDvyReCS3uWl/EcK2D6mrHgpm4+oVbbhsNnqsx61+bKnolQ9u6bWYl7Ogx6Alf/H5zF11j//6D6+BJkI3gAc8RnfdChm0eUctRhHSLCc7p6mwNmQ8CL1SnvhpmQcBdZnq7rggoVYdiKJxhs5WLbp8RKYySjpDEF6kmGAY3W4Zqo05dkpUwrxe0eUfDd5kAkkffhMo7DdUINInjrEg3B/p5psMgaKMedIwTC3zf61Hf5qRAR9AElDvvgJmUdOcK4BmO3mLFLg91CZshAZypsuywwHMotDJccf7CqLo/jhAlcqMRLx3bRNXs0PBhDlGqf+bbhLs4pxxMvpAEB0WWnU/SYuAQgo10C0Md15FCAbvMI20Jo7SnsB3d2uYFZ3V/ug9UAjcMYjgFhYGOuTeCBJEP15GSV2u9VIwkEar7ISE1pQFMRyoVQi0peAsZffQ6QESSIKgAA4Q6xzDqv8jvV6gZhlzcLSVpMBXy4AjpzWLo9KwwirDZvu5jMwWhJo4ejBL+nfhy/Ic6aKBfdMTuDc1qVelm9+fJiopGZ2Q+R3lJ5q+t0zzlIjRWfcoIrp18Nxd2gcPYaKnc/Ce2sqKICC8RtpejyX0VmLxC+BADv1lb23dcAcWELSTXVHuELkmkst9I8Ivjc9KouEXlReJoF9iyMntzuxATlcmapsYKFrLRXXxwDRav1VQpjUPxPQe+/6zJxdarBhV/0FlCWatJSy7CFucAktUBBpjaZ5qaWbSxTHOrJbgf+0466XYrxJHNJPKajaccT2aQan+VAWS8EOoZMWM92MkPzle8pem2he3eEI/hD0qXpyBPVKTyJPNfxjrsK5GdmZ/oDLA80zbzLVDABmWyGU+l6rlGlJcL+LUFx3RfLfhu9SaM94CvYfKnYyKmo90HMiiCNiQNxbmLpuxVe/XDxy5J0jVr/4w6Ud9ecZxsl0VLXzJUv+Tc33ZlewNlvq1ZlzbCuZAAjMTuY30QbBPpWuiNRCoTSXbsO3xSsMjiFy3F3vbxSMLGouHuM53YoChS8rXIyTHFoVfQPL0bbDHrBdkF7Ih5j5sG+4TpRk9XM/lfd4Xylg9m/+xT6CqH/0kEihkAhE7Jv16myeRbDEL+WYSLWFqyCj2mLM8J/rQu9W0OCvY6zFX3uiQcb4wJFGzBKWaS50HIQ42ym1JyIxKkgKDA+dddxhb0QCATWQPbJrsS5jZEg/mZuVJUWa+wmBqaC6XxSUr2/lce8W3LW8uGaAwO8lZ3c2wkYZ+SXbK7tpY+P/8I1T5Gpd1h8xk/BlBBIXQP9hpgRw6CF1zewHVlkB2FnktedItnhsY1aexUYB6dhJZSzg1s8KlhyTXv8iA6ya4qHgvnK7YMowR8p7loi8AN438ZQZDHsTtcKUVCMngKJMVdfotaG9zEhRoICJkWDzxCSB8dSVwz8YEGRTSN1dVp22iO9/QxcTBmpWwJ4ZWCBZUSLUrYuwq8ebue5xmEApEnqh/yki5CVQmMyXpZk9fC9BKUgcJS547hYQpUjNPiLew6IQ/VsJmHZUkUDL2B22gZEYB32t4zO6gEzEAfKC7Z4CEdrYpXX5Rrsq8jWPeXx4nIkV9M+7UJR93X1EGfyTEJZie2P8GS1ELENaEGqOVgPDhFSnyDRv49xkOVSmByt9gnt6y4tqJnWUDnxSRfOquGe4pbUsuTaJoOhdugj1weE8t3NxcThKbKEsYnZ6JeBs1XRTiYe1AvVysEqt+rZdWbwAJ/mdI4Dd3ozlZtUugs2gUCe0S+tskKMz++VlUTgIFYP/7JtO/NOQWclfB2KO7oYRl+URoFkn7gfqae7Oec/b29lmVtqUCQ31Oy6a7HM6QjVevphfdpf2MZVbGcWPJyifSj+H2gk867nR7SGQeOeUwTxDkyrVQ3i/44Y5zmZxrJ1z/YmTD8V5cacRnsOMRu672hhfJFC7P95Ec9HJuj6u69FxkYZfQ1ZwdPkb/l9e1nE1AiIH76Iq2Zlhg5glJiGpNH2bHXlTib49RrjtpJ71hrs6qmi4vcRz8miAp430Vd/ahzLEPthEouoNMRDrJ5ntgmIjJGfiBGFWFzFToWO9EeXd+msalMl/pIFuWHRdbAmYLaiRXSPrKMTOixice8Gz4E8zXtiIQ4bTIODGxiCs8qvxYifSS++Jp7EDA+OMHVZWlZ0lC+rcafolQ/PQUoFj1HUZQqRdSIvBbAfwnSSHNjOGlitxjWwrymIpfqvPzRqB2Z69l6OU4GUSPcUgS980SYHr060qdyC/R890Ee+RIZgR0rRZrutwa37k/2K87QciiExIKWOI6CZDbHCpJB7xup/LVks3mPYBMLbHlLrCeBNY/plBDyisT+9YY7tyG1uv4kYFrFT7VyTLgPB++chRq/Rwi9q+zNVa5euTSKIdzoI4jtWpbAW9mqtuxTQ9qv8UUoqBtQfSuxtXtEf7Rh/nHpGEsY6c5YxOQzqVpgj6nl7zIjhvpQFVEgUvAcqKPob+GVQR4vnoXxGczhlZ4xi5VHZwq6OZiVfawfFC24AcnV8iahXcY992OEVm8GEWHOmnvdZb1zZ7lylRATc1gTmDA2+C+s0G5b7YyLgYZdd+N8wauSDN2CVTlaGBfWnOdixyZw7onbhZcEASA0W4eBx+teShiz9NtqDKr4YJV39phY3rKMouUXH0XI4CoKlsfXbZeRLBQQJEHfX0sQ8Jh8KjmXyF8df32AzKHI6lNmfgzapr9IFK9/VphgzojMj4RKMpbQC42R3/jjwnNOTBEQZ7w9kOOxk+1SDOB3nqbzJQITVb/26kr7T7k7wulmo/MUCRM0hT5kMEOucFKp2Tf/9Tlq/U6ho1QOlJZPicHVHcgb9xEM8xgGD8CigEfDKSwyoTdtLg1f+yMjeLi+bmOQwX0S/RMTyZ68+0/fZ4HpClAL46tp0SvT0wT8eLh6uTv8akEDy5AhbheNRRvFKvSBZhkTdGB2QrEb7R70kB3GqJcZjYS2fooJLNsJMXq290nJtPC0Vo0oIB4cuhGz98gqJJmnHCA01NOxHR7Wt8c0NbDI3/refcKaCJf3CRKWywtSo4Ey45j1RjQYBcBd8rgAEmpXFKWB0iAeeeUXgeXHOtlLCwdyB5FL/3lRxruvSrD0FAdhs6NsTHVFyiYCXSmEfrj+Cd7CvwhSfgrIjwmaWEzXUSpxB9rWqMI7nekVFlu1y7M2LwWHYkcEgWKuM76WVImxTN/O5rW63FakZ6OnCqdtobT6EQ4eQ1CY58SHi5D3X86p0WYtypuCFfNsztzPUX9vuOATa6SSaQnEbnMnZqcIvg15rHePqd1r99hyWHWekkwAuAP6hiUli8fbsZSs4p4FbmrOMmJoPGkxLfiB/HcechngcaRJd04ECF/ud/I/osVyCosEpiXcq+OUBH/dIVvM4cV/croQJjnZOTB6LzTOYbpa4coY/NRvvLmKPbSicLrPu7CRC2RC/V07JN8ImIOoN5bhDP0KdfZ4rGa6sdyvei1SHfJG7Buet1Kc51oxR0pW+xdIzEVLXsmoHIS6KScttMf3IQBqeIu4XZVXEzapxce3r4cCnOk+4As9Yl2/PdJ8OKVgVdW7Ns8lqcs5WH7PFu9GmHwDbSB5ZozvilM80NOI7kQiaADrJw49qT3cqrx4rkDMJzRGz9JkhQwMFwdW4sBskzLG5+GbJ2oGrdWX/+XUrecKPGJOAEaehAGWYjJXMdjUGHFoxXmm0rSzUp6Fe4aJ29pc/joKdnacoUEPzOPHBpykoILXLNRjkrSj/HolyQB9Gx/NMghfZc8d/gtMC2NwXcA7Y3+/lb67oj6aBIHt+R1E2uoISMNxEVbbh/eUM77x7NO0pwujcezlJSDbR7KnP86cyuWlNuveGqIHIM76fP+ef4q3Pt8MN05TU1NF06pOSR2Mw0KHaw36UoJ+HqKh1tbh8Wgonmy5vDlN7qzVPPkhduUjwsf8jJO0pPge6jWzn15VNfj4QrgcEhk/k5ZTe9SUPMwVZZHaB0ZuC+wyxVCnaKKAh6AGITgZiR4/oHJ30KPzDLMdPaMNvQcv5krqKfW7/f9AofufC8DhPtaAkkcUpRIW2/3nHIPT0cahhMn46Q8vLMaYI2gaeOIobC3GtaP7ltwSZIGPFmMNqfOc3LCkjIdHsKGcKUIbZ5itHsgKGpje055Hrsu3/V/bDnunL6T8L0Jhr8bWa6FIPzhrp7dApe4P321MmHBQZ2YC/dJRV8YM166wVvL/8CO8M5LSLOve6c8lb+sIGdElzwO+LTU506fznGZ4L5CF9JsvHzOKlQO6oVzImrCz5oyTTLY/jT54zd5QuFDlTm59QCK4w/RXNlcDRdm/KHDwwZVIfXtwNBTiR5SM20DBWmuTMPV5zckFLnB27QgqrsOU9Zmm055NYA+JenWJz02V9bHnbkCplBBC59D+nMT92ZmWSmNFFmJxZo65LTI2sW2vIJhm/2DuXgHpfVp60p6wgIC8Dwjl0jrXDHK48KWBoLJuU5gOpRLYCSFzwl41JHbAPhiZWgQpIw1tEkdrcbd0pnTGoE8gP9UX/Yk1hdFKSpxNsqY4bOBMBzQmQweY4kZ+TB9o6QNxIGC581951lhX2NfgmZwdW0HJOTDDVCz9LCJjozygJTiP/e3SJ/nMXNlm3+nK2atN8rB+XGG5Sb3QyDla2jvhZY2KTlZhPpYRcB6VnkFFCtMoBBwtmUBd5jvIPP4XnjDKJl3tMiz+tphIB4TtNg8zvmAKKIaD/FRzupb+pIgGnrF257j+/PsiNXSlVCBGSUU0IhJBWfBHsKLNqGe3je0AfXXUPkCt/HtN98TcqZQfC/oc4bcN++tFuS6qcVdENwrqMIAXbuJnIPB9lQeNALAUZAz3RX62FYRhTxUHhugwH9h1Viyum9/QNeyGX+8InGU8MqoyjLhnbmywH8/hOkrUKWtOM/CjslVv5tVbLkaSFAtUQlxHtxzp6lp30brvN2B/Q3bkN7k3eKQw6gHcRZs5AjbL80PzjxM8upA4RjBZyCgJnteSjBX8qtC0xD5dodwOvJHgLgjD0sIe9jj3KHAgO0ysNbI4mXP4Tj+MqBxw+1h40AQp6Ei8hVoEQV5Dep2DLtmHG3Q2NOq3A4EwuzQM9x1zAzlvzg5f4dHCK0CySmYawpxftcwXVqBF4M5JEilA8wMt6FAtj9sDkYINK2SAtTBoQzfksWSVmhbQSh/fzU9yk57XAgciQsgbGMmtzZ/ymfy7nuFo0PZVuojIN2WlXv0tV5yDHCQ0AvqUEO6Mv0NuhjT81z39PCbQjf7Id9RR/bsqCkXuOLuodd8EW2AoiMT84Gms5zEwHxqHFdqqX7vPWrKX0S5Wq6Y/SUDcMG+5hvr2HyUk8cnKI2wYLm9rzmkRs+KKT4CVBJriSjtpOVg6x6FK6l2NAf8Be8/51OVtEVbO/mklDQ27DwsZlJumP0+vsHDeA5IErRiwttZmJ7ilwrnZzKLA4J3qwKx+trLbwjO2mzuxyEuwyZlQhtzOMSwDKoVpo6GkCpG0IfFcoN13IcAfGLPbNAx75rVyTdNh9etw09jWtYcxqkraaKtx3MN8rXBRCodOXWuUmECU4yy8fKfWwddg233JWoM8zr/sqXxpr6n9Z1JYUU+eugJYyl4Rcmb6d1Gjh+334Gx1wZZiAxyBoQYllHNzt5cMVaCFdcrglKzYjTRn/GRHTtK7jh219vxBEoIuB8k1vR/s1SwDAIZoFn9J2SPxhqJw0qOjOhAVsKm//1ti0KWvkqudIKKo90lrXNdwGVhR76HF8MLQnGRWlLiUrqWtv2ofXNhONMbHoNGB1KprgokkjuzjUP84U0NEMuce+smC6CHo5bvW+6DMd5P7We6u+ZX7ux5+UpOfOHJVZBICmEX8ZxEvEVncyr7B01e16i+6uywAdHmsS1SxjsrILzMYOZ9q0yOzLUj2DkrJ2oItHLWV4TnxrHylWYwEgT4k72SPzMfsvNdWWs5iaFu+FOOdz/t7GeyfGdN4G6X7ttwV0Z5WhWoZhxqTVovCY/6hinbxPrQBGkrMO29GEJDSVsAS+uihNhZWcgbHuGb5IaxZoBUgx1SkwfjU7hcLX1X2l4bE9yOqE7EDlTTGzCmk8YQqGYz4lwVoywdE0tmtGk3Jx8BzSIDKSbBfGaukAIEggHtvpGJKjBiort6LmbMo0zP0B1sttejz6L0JarnJq/M++gU5QfGAf6nOisOJr4xpW5Vp58OcvtqUGnqvTLnyxB7PG1undbMH0+oHbAv33EWFgdLM+aV1AX34f9q2xIzpdlqH/FDkxJW++zax/diA/H6q3hUDPmCtToxBDlIog7lTFh+SyVtmfIaSJlVZdwfiWkiR3kT7yN/fWNnroUlguKzzc+xSm5Eo+N689Ta2llWBSq0PgaN8XcyPLhiKBT0aHJhxLNytqq31C6ho7DtXYOxM5RVmyZaOrQbJ1mC38DsJYWECTo7UFit5W8LoplVDuXWKFKjbt9ISXkc/8bJbWwUqRtGIKGtv+hDi9dBxcJGpuObn4aPbw7vzDvuhnuMbqErywjbCjzwiRapUKKb74f/HmxIu7mLARQEFkY1bOAFNK53DUv45n5iorLgtTb2wzoLbkSkXzOCdEMo9eC4+eGNwvkIFUQEmkZ6cA/S47oTaj7NIIuYkFvlSbQZIU7ZjUBZvzW6kJ4oL9d/UR/ERGDbJevB8GP/SkWzzNS0yzhNZhBZP0JqP8dnh7MJMvJTKG2zMVJ5CSlyPjTyjhTbieP3GD6lXBwlLAfy1GqMbEs0Htg+vNU7MdPoWOJXEzG3bIB2tr3jy/tNAD6Rlr9U3AIr4fs2eG+I5MJqhQpu/CDKKr8YIcsmpoItKI25PcPUk3yLW9GfVF8M6joTGXTYZD1aMaH3f1bk4Mb01WX4lsjYlT6Ydxi9HrBKLpo3owJnKEymKl83OH3U8BRo7Tjn6dk4U3s4d/b4kU9WHlAiZAg8TM6rByeuSdJQnlv96WhmP48PZLMLkcI8F8i5Vb1lhHNt8QhFIggImGhQ7I/ckq5nzY3oE0aUHuG892YjEULO23XqeNewprioftUNQuhvp+GA3DK8tl5fYuy82Ph+Fln00nXYNVRUaE+MF6x5QCNlfCxSnNSVBFwAlD0kqfQPVDi+YUNgq8oROW6mdnUPeUnRw25LefCTV00fU2Ekv8w64dYcjnUk/w56pOr4S0LuvzlQ5UCc9enqW0bJfAtNNHuE0lTslaynPuQPDGKZ31vieo+g3RwB3glMzRQARXSTONaKZeyfoTstsq6s+3sI2QkcPVPJAJjFlA71acvL/OWGzfdxMbr0R6QDNWQlqUbGQkIzkMtl6Jtjm8HdUscF6Cw9xreY51cgr32SYjHmjOraNKf8AnrmuWT5KTcXHu5eCqYVpqyxVjAQwOgBTde44/DJJFUWocg0SsWLhf0ScoDyj0MgnE0p3V2Ro0gr/Dk8YPV3E8eKy+gsf+1v+QXXKjtg6t+ioFJxZcSR4Y8vAsYVWTL5oAvKLxXY/kzNfYLA0OJ796gDDaWZfK5olmKAZol1dYveu5NuP7/Ceh/ve/oUUJUIkSLUB8e
Finans Hållbara finanser Klimat
publicerad 3 mars 2026
av Ebba Kulneff

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Kartläggning: Gröna kommuner investerar pensionspengar i oljebolag

35 minuter sedan
Premium
Skog

Skogsstyrelsen: Miljökriser och målkonflikter präglar utvecklingen

29 minuter sedan
Premium
Hållbara städer

10 lärdomar om hållbara städer

26 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Teknik

Så använder Växjö AI för att spåra utsläpp

2 mars
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

27 februari
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

27 februari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 februari
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Kartläggning: Gröna kommuner investerar pensionspengar i oljebolag

35 minuter sedan
Premium
Skog

Skogsstyrelsen: Miljökriser och målkonflikter präglar utvecklingen

29 minuter sedan
Premium
Hållbara städer

10 lärdomar om hållbara städer

26 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Energimyndigheten påminner om tidsfrister i EU:s utsläppshandel

11 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Förslag ska stärka skyddet av urbana grönytor

6 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg kopplar klimatrisker till konkret fastighetsunderhåll

3 minuter sedan
Premium
Tema: Hållbara finanser

Här är de gröna kommunernas blinda fläck

5 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Microsoft och Swiss Re bland bolagen med högst interna koldioxidavgifter

2 mars
Premium
Dagens M&U

Kartläggning: Gröna kommuner investerar pensionspengar i oljebolag

35 minuter sedan
Premium
Skog

Skogsstyrelsen: Miljökriser och målkonflikter präglar utvecklingen

29 minuter sedan
Premium
Hållbara städer

10 lärdomar om hållbara städer

26 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Energimyndigheten påminner om tidsfrister i EU:s utsläppshandel

11 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Förslag ska stärka skyddet av urbana grönytor

6 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg kopplar klimatrisker till konkret fastighetsunderhåll

3 minuter sedan
Premium
Tema: Hållbara finanser

Här är de gröna kommunernas blinda fläck

5 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Microsoft och Swiss Re bland bolagen med högst interna koldioxidavgifter

2 mars