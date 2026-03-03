Miljö & Utveckling har gått igenom några av Sveriges mest ambitiösa miljökommuners investeringar tillsammans med Fair Finance Guides grundare Jakob König. Av genomgången kan man konstatera att flera kommuner låter sina pengar söka olja i Arktis och utvinna oljesand. Men hur har pengarna från Sveriges mest hållbarhetsambitiösa kommuner egentligen hamnat hos oljebolag som BP, Shell och Equinor? Vi ska återkomma till det.
Här är de gröna kommunernas blinda fläck
Tema: Hållbara finanser
De kommuner som ofta rankas som Sveriges mest ambitiösa i miljöarbetet investerar samtidigt pensionspengar i oljebolag som letar ny olja i Arktis. Tillsammans med Fair Finance Guide har Miljö & Utveckling gått igenom Sveriges bästa hållbarhetskommuner – och hittat en blind fläck.
– Det är klart att kommunerna borde ha koll. Men det är också lätt att förledas av den gröna marknadsföring som pensionsfonder har, säger Jakob König vid Fair Finance Guide.
Jakob König vid Fair Finance guide. Foto: Adobee Stock/ Linus Meyer
Någonting är fel
Frågan om finanser, som tidigare varit något förbisedd i hållbarhetssammanhang, får idag mer uppmärksamhet menar Jakob König, grundare av Fair Finance Guide.
