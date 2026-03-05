Lista: Här är resonemangen som bromsar klimatpolitiken

Kommunikation De flesta säger sig ta klimatförändringarna på allvar. Ändå är stödet för statliga klimatåtgärder långt ifrån självklart. En ny studie visar att vissa sätt att resonera om klimatet kan undergräva viljan till politisk handling, även hos personer som accepterar problemet.

Lista: Här är resonemangen som bromsar klimatpolitiken
Joakim Kulin. Foto: Umeå Universitet/ Adobe Stock

Attityder och argument som bromsar klimatpolitiken handlar inte alltid om att förneka klimatförändringarna. I stället kan det röra sig om resonemang som erkänner problemet men samtidigt gör att politiska åtgärder framstår som mindre brådskande eller mindre rimliga.

Någonting är fel

Det framgår av en ny studie av Joakim Kulin vid Umeå universitet och Ekaterina Rhodes vid University of Victoria. Studien har publicerats i tidskriften Environmental Politics och bygger på en webbenkät med drygt 1 500 respondenter i USA.

Forskning Klimat Kommunikation
publicerad 5 mars 2026
av Jon Röhne

