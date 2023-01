Stort hållbarhetsfokus på World Economic Forum

På måndag startar World Economic Forums årliga konferens i Davos i Schweiz som samlar världens mäktigaste beslutsfattare inom näringsliv och politik. Konferensen har genom åren fått ett allt större fokus på hållbarhetsfrågor och årets agenda är fullspäckad med seminarier och rapporter som tar upp angelägna hållbarhetsfrågor.

Måndagen på World Economic Forum vigs till olika invigningstal och ceremonier, men också ett öppet forum under rubriken In Harmony with Nature.

På tisdagen lyfts hållbarhetsfrågorna igen, bland annat under rubriken Philanthropy: A Catalyst for Protecting Our Planet talar USA:s klimatsändebud och före detta utrikesminister John Kerry och den före detta chefen över Bank of England och grundaren av Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, Mark Carry.

Ursula von der Leyen och Prins Daniel på plats

Samma dag håller EU-kommissionens Ursula von der Leyen ett anförande och strax därefter hålls ett föredrag om hur världens företag måste samarbeta för att få bukt på det globala problemet med plastavfall. Här talar bland andra WWF:s globala generalsekreterare Kirsten Schuijt. På tisdagseftermiddagen diskuteras frågan om klimatstämningar under rubriken See you in Court! The Rising Tide of Climate Litigation.

På onsdagen blir det kungligt svenskt när Prins Daniel deltar på det öppna forumet Nature Heals och lite senare under förmiddagen håller FN:s generalsekreterare António Guterres ett anförande. Parallellt med det anförandet pågår en diskussion om hur anklagelser kring greenwash kan bromsa den nödvändiga klimatomställningen. Andra hållbarhetsrelaterade rubriker på onsdagens seminarier är Putting Health at the Heart of Climate Action, Innovators for Social Fairness, Bringing Circularity to Life, A Living Wage for All och AI for Climate Adaptation.

Omfattande hållbarhetsprogram på torsdagen

Också torsdagens program är fullspäckat med hållbarhet. Den som vill lyssna på diskussioner om klimat kan till exempel besöka seminarierna The Age of Net-Zero Energy Technologies, Open Forum: Pack Up and Go – Climate Migration, Climate Finance: Reaching Velocity, Real Data: Traceability for Greenhouse Gas Emissions eller Decarbonizing Supply Chains: Leaving No One Behind.

Vill du veta mer om hur man kan tackla artförluster och bevara biologisk mångfald kan man bland mycket annat välja seminarierna How AI Fights Wildfires och Business Action in Nature. Sociala hållbarhetsfrågor tas upp under rubrikerna Women’s Leadership: Towards Parity in Power och Beyond the Rainbow: Advancing LGBTQI+ Rights.

Fredagen på World Economic Forum är en typisk resdag med ett bantat program. I år hålls inga nämnvärda hållbarhetsseminarier under dagen.