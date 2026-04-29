Second hand-boomen exploderar – nu samlar Svensk Handel branschen i ny satsning

Dagens M&U Ett nytt branschnätverk ska utveckla och stärka second hand-marknaden i Sverige. Initiativet fokuserar på att skapa gemensamma standarder och verka för sänkt moms på begagnade varor.

Foto: Adobe Stock

Svensk Handel lanserar det nya nätverket ”Pre Loved” för att utveckla och stärka second hand-marknaden i Sverige. Initiativet syftar till att öka försäljningen av begagnade varor och skapa bättre strukturer i en snabbt växande bransch, där efterfrågan ökar men där gemensamma riktlinjer fortfarande saknas. Genom satsningen vill organisationen bidra till att ta den cirkulära handeln till nästa nivå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Det nya nätverket samlar aktörer inom second hand och cirkulär handel med målet att dela kunskap, stärka kompetensen och skapa bättre förutsättningar för tillväxt. En viktig del av arbetet blir att utveckla gemensamma standarder och tydligare spelregler för branschen. Bland annat planerar nätverket att ta fram en gemensam modell för att bedöma produkters skick, något som i dag varierar mellan olika aktörer.

Ordförande för nätverket är Martin Hallander, vd för Arkivet. Han beskriver i ett uttalande ett läge där intresset för second hand aldrig har varit större, samtidigt som branschen saknar den struktur som krävs för att möta efterfrågan fullt ut. Enligt Martin Hallander efterfrågar konsumenter både hållbara alternativ och unika produkter, men utvecklingen hämmas av att aktörerna arbetar utifrån olika förutsättningar.

Carl Reutercrona, näringspolitisk expert på Svensk Handel och sekreterare i nätverket, framhåller i en kommentar att second hand i dag är handelns snabbast växande segment. Trots det menar Carl Reutercrona att en stor del av marknadens potential ännu inte har realiserats. Han pekar på behovet av bättre strukturer för att få fler att både köpa och sälja begagnade varor, vilket i sin tur kan bidra till en kraftigt växande marknad.

Utöver att fungera som en kunskapsplattform ska Pre Loved-nätverket också bli en gemensam mötesplats för branschens aktörer. Här ska företag och organisationer kunna samverka kring gemensamma utmaningar och möjligheter inom den cirkulära handeln. Nätverket kommer även att arbeta med näringspolitiska frågor som påverkar second hand-marknadens utveckling.

En av de frågor som lyfts är behovet av sänkt moms på second hand-varor, vilket enligt Svensk Handel skulle kunna stärka incitamenten för både konsumenter och företag. Bakgrunden till initiativet är att tillgången på varor behöver öka och att tydligare strukturer krävs för att marknaden ska kunna fortsätta växa i samma takt. Genom Pre Loved-nätverket hoppas Svensk Handel skapa bättre förutsättningar för en mer etablerad och effektiv cirkulär ekonomi i Sverige.

publicerad 29 april 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

