Hållbarhetschefen: Så blir klimatmålen relevanta i varje arbetsdag

Att göra hållbarhetsmål konkreta i vardagen kan vara en utmaning för organisationer som vill driva förändring. För WSP:s hållbarhetschef Anna Winde handlar det om att översätta högt satta ambitioner till något som varje medarbetare kan påverka i sitt dagliga arbete, och om att visa att omställningen också är en möjlighet att bidra till lösningar som gör skillnad.

– Jag tänker att man behöver bryta ner målen så det blir så konkret som möjligt för den enskilda medarbetaren. Och då behöver inte varje medarbetare har samma mål eftersom det är olika saker man jobbar med. Mina kollegor jobbar med väldigt olika saker så det är svårt att hitta en ”one size fits all”, säger Anna Winde.

Nästa vecka kommer Anna Winde att delta på Miljö & Utvecklings konferens Hållbart samhällsbyggande.

– Jag kommer att ge lite exempel på konferensen på olika hållbarhetsmål som medarbetarna har på WSP, säger hon.

För Anna Winde är klimatfrågan ständigt närvarande, men hon betonar också vikten av att se helheten och kopplingen till andra stora hållbarhetsutmaningar.

– Klimatfrågan är alltid högaktuell. Men utöver den är det vi pratar mycket om nu natur- och biologisk mångfald. Det är en enorm naturkris. Vi befinner oss inte bara i en klimatkris. Vi kommer inte att lösa klimatkrisen om vi inte också löser naturkrisen. Det finns många lösningar som har positiva effekter för både klimatpåverkan och natur. Till exempel cirkulära lösningar. Genom att återbruka och återvinna mer så sparar vi inte bara på klimatavtryck, utan även på resurser och den negativa påverkan som finns i värdekedjan eftersom en stor del av naturpåverkan sker när man tar ut nya resurser från naturen.

Drivkraften i arbetet är tydlig – att få bidra till verklig förändring.

– Att få vara med och bidra till lösningar som gör skillnad i omställningen, och ha förmånen att få jobba med så många kompetenta kollegor, det är det absolut roligaste med mitt jobb, säger Anna Winde.

Lyssna på Anna Winde på konferensen Hållbart Samhällsbyggande den 4 mars.

Tips: Anna Windes 7 bästa tips för att lyckas med hållbarhetsarbetet