Så räknar du för att främja hållbar innovation

Organisationer behöver ställa om till att bli mer hållbara – både för att uppfylla växande lagkrav och för att säkerställa framtida konkurrens. Samtidigt är många organisationer fast i ett förlegat sätt att tänka och mäta framgång och prestation.

Hållbara innovationers framgångar försvinner ofta i traditionella kalkyler. Effekterna handlar ofta om värden som uppstår längre fram i tiden eller som inte är direkt finansiella. Det gör att många hållbarhetsinnovationer riskerar att konkurreras ut av mer kortsiktigt lönsamma projekt, menar Amal Kanzari.

– Ekoinnovationer ger ofta fördelar som är immateriella. När vi inte kan utvärdera eller kvantifiera fördelarna blir det svårt att inkludera dem i kalkylen, säger Amal Kanzari.

När kalkyler domineras av kortsiktiga och tydligt mätbara effekter finns en risk att beslutsfattare missar långsiktiga vinster.

– Dominansen av konkreta och kortsiktiga värden gör att chefer riskerar att bli blinda för de långsiktiga fördelarna med ekoinnovation.

Företag måste därför bredda hur de värderar och följer upp innovationer. I stället för att bara analysera en enskild produkt eller tjänst bör man bedöma hela lösningen och dess effekter över tid.

– Det är viktigt att gå från att utvärdera produkter eller tjänster till att utvärdera lösningen och att ta ett långsiktigt perspektiv, säger Amal Kanzari.

Hon menar också att företag behöver inkludera kostnader som normalt inte syns i traditionella kalkyler, till exempel sådana som påverkas av produktens livslängd eller driftsäkerhet.

– Det är viktigt att kolla på vad jag kallar dolda kostnader, kostnader som normalt inte tas med i standardkalkyler, säger hon.

Ett exempel är kostnader för driftstopp. Om produkter håller längre eller kräver mindre underhåll kan det skapa värden som sällan räknas in i investeringsbeslut. För att fånga sådana effekter behövs ett livscykelperspektiv.

– Eko-innovationer kräver investeringar på kort sikt men ger fördelar på lång sikt. Därför behöver vi göra livscykelanalyser som sträcker sig över en längre tidsperiod, säger Amal Kanzari.

Förändringen handlar dock inte bara om metoder utan också om arbetssätt och synsätt i organisationer.

– Det handlar om ett tankesätt. Vi bör inte bara fokusera på kortsiktiga mål utan också på långsiktiga mål och på den här typen av immateriella kostnader, säger hon.

Amal Kanzari lyfter särskilt behovet av beskattning eller en annan form av reglering för att göra miljöpåverkan till en konkret kostnad.

– Det kommer göra det möjligt att kvantifiera och hantera de immateriella effekterna, säger Amal Kanzari.

Samarbete med kunder kan också spela en viktig roll för att identifiera värden som annars riskerar att förbises.

– Det är väldigt viktigt att samarbeta med kunder så att vi kan identifiera de dolda kostnaderna och kvantifiera dem, säger Amal Kanzari.

Om företag inte förändrar hur de räknar riskerar hållbara innovationer att förlora i konkurrensen med mer kortsiktigt lönsamma projekt.

– Om vi inte förändrar hur vi utvärderar fokuserar vi på kort sikt eller på mer konkreta fördelar, och det går emot logiken i hur cirkulära affärsmodeller fungerar, säger hon.