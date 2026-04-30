3 tips – så minskar du AI:s miljöpåverkan

Klimat AI-användningen ökar snabbt, men få bolag har kontroll på dess klimatpåverkan. Här är tre sätt att agera i praktiken.

Foto: Adobe Stock

Allt fler verksamheter skalar upp användningen av AI, samtidigt som styrningen av miljöpåverkan ofta släpar efter. För hållbarhetsfunktioner innebär det ett behov av att snabbt etablera arbetssätt som kan integreras i befintliga processer.

Här kommer tre tips från nyhetstjänsten Trellis, som tagit hjälp av företag som Logicalis, Deloitte och Micron.

Det första rådet handlar om transparens. Behandla AI-leverantörer som andra strategiska leverantörer och begär in data om energi- och klimatpåverkan i upphandlingar och avtal. Även om underlagen ofta är ofullständiga finns det i dag tillräckligt med data för att göra uppskattningar och följa utvecklingen över tid. Här kan hållbarhetsfunktionen bidra med att sätta referensvärden och tolka siffrorna för verksamheten.

Det andra rådet rör påverkan. Integrera krav på utsläppsminskningar i avtal med AI-leverantörer. Det kan handla om mål för energi- och vattenanvändning eller att koppla affärsvillkor till leverantörens förmåga att bidra till företagets klimatmål. För inköpsfunktioner innebär det en tydligare avvägning mellan kostnad, funktion och hållbarhet.

Det tredje rådet gäller den egna användningen. AI:s resursförbrukning påverkas av hur systemen används, var beräkningar körs och hur mycket data som lagras. Att avveckla underutnyttjade servrar, konsolidera system och minska datamängder kan sänka energianvändningen. Samtidigt går det att styra var AI-beräkningar utförs, exempelvis till datacenter eller molntjänster med lägre klimatavtryck. Sådana val kan i många fall hanteras i bakgrunden utan att påverka användarnas arbete.

En gemensam nämnare är att åtgärderna ofta sammanfaller med kostnadsbesparingar. Det gör frågan om AI:s miljöpåverkan till en operativ fråga där hållbarhet och IT har ett tydligt gemensamt intresse.

Energi Klimat Upphandling
publicerad 30 april 2026
av Jon Röhne

