Cradlenet introducerar ”Circular Expert Exchange Dialogues”, en ny digital rundabordsserie för beslutsfattare som vill ta nästa steg i den cirkulära omställningen. Initiativet riktar sig till chefer och ledningspersoner i större organisationer med fokus på att omsätta cirkulär ekonomi i strategisk handling. Serien erbjuder samtal i mindre grupper, erfarenhetsutbyte och insikter från externa experter. Syftet är att skapa ett forum för att diskutera aktuella frågor, kommande regelverk och hur cirkulära strategier kan stärka svensk industris konkurrenskraft på lång sikt.
Cradlenet lanserar digital rundabordsserie för cirkulär omställning
Dagens M&U En ny digital mötesserie riktar sig till beslutsfattare som vill utveckla cirkulära strategier. Formatet ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och dialog med experter om aktuella frågor inom cirkulär ekonomi.
Sofia Sundström. Foto: press / Cradlenet
Träffarna hålls på engelska för att möjliggöra deltagande från internationella experter och organisationer med global verksamhet. Varje session anpassas efter deltagarnas behov och fokuserar på ett specifikt tema. Relevanta experter bjuds in för att bidra med kunskap och besvara frågor. Den första träffen äger rum den 20 maj klockan 14.00–15.30. Den leds av Sofia Sundström och Elin Bergman.