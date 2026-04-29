Cradlenet lanserar digital rundabordsserie för cirkulär omställning

Cradlenet introducerar ”Circular Expert Exchange Dialogues”, en ny digital rundabordsserie för beslutsfattare som vill ta nästa steg i den cirkulära omställningen. Initiativet riktar sig till chefer och ledningspersoner i större organisationer med fokus på att omsätta cirkulär ekonomi i strategisk handling. Serien erbjuder samtal i mindre grupper, erfarenhetsutbyte och insikter från externa experter. Syftet är att skapa ett forum för att diskutera aktuella frågor, kommande regelverk och hur cirkulära strategier kan stärka svensk industris konkurrenskraft på lång sikt.