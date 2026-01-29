Utemöbelsföretaget Smekab Citylife är partner till Arkitekturgalan 2026 och skapar tillsammans med Yellon och industridesignern Måns H Sjöstedt årets scenografi – möbelserien Linnea. Arbetet med möbelserien är ett exempel på hur social hållbarhet kan integreras i utvecklingen av offentliga miljöer.
Experten: Så kan social hållbarhet byggas in i offentliga miljöer
Social Hållbarhet Arbetet med möbelserien Linnea visar hur social hållbarhet kan integreras i produktutveckling för offentliga miljöer genom samverkan, fokus på trygghet och lång livslängd. Läs tipsen på hur man kan börja arbeta med social hållbarhet.
– Med Linnea vill vi skapa trygghet och bjuda in till att man faktiskt träffas, samtalar och umgås ute i våra vackra parker och miljöer som vi har, säger Jenny Andersen, kommersiell chef på Smekab Citylife.
