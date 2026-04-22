Rapport: Sverige i topp för vindkraftsdesinformation

– Den största risken är att falska påståenden om förnybar energi kan få väldigt konkreta konsekvenser för samhället, när falska narrativ fördröjer eller stoppar utbyggnaden av elproduktion som Sverige och Europa faktiskt behöver, säger Nils Grunditz, vd för branschorganisationen Green Power Sweden.

Analysen visar att desinformation om vindkraft till stor del kretsar kring fyra återkommande teman: att vindkraft är ekonomiskt ohållbar, tekniskt opålitlig, skadlig för miljön eller driven av dolda intressen. Den här typen av budskap sprids enligt rapporten effektivt via sociala medier, där algoritmer ofta förstärker innehåll som väcker starka känslor.

Rapporten visar att sociala medier är den viktigaste plattformen för spridning av desinformation. Ett relativt begränsat antal aktörer, organiserade grupper, aktivister, politiker och vissa mediekanaler, står för en stor del av innehållet, men når ändå en bred publik.

Enligt rapporten kan vindkraftsprojekt till ett värde av miljardbelopp ha försenats eller stoppats i Europa.

– Windeurope-rapporten visar tydligt att projekt för miljardbelopp runt om i Europa redan har stoppats eller kraftigt fördröjts till följd av kampanjer som bygger på felaktig eller missvisande information. I Sverige ser vi dessutom att vi är ett av de länder där spridning av felaktiga budskap är som mest omfattande, trots att vindkraften är en central del av vårt elsystem i dag, säger Nils Grunditz.

Enligt rapporten är en fungerande och faktabaserad informationsmiljö avgörande för att klara energiomställningen. Den pekar särskilt på behovet av ökat ansvar för sociala plattformar, stärkta kunskaper i medie- och informationskunnighet samt tydligare politiskt ledarskap.

– Energibranschen har ett stort eget ansvar, och det är viktigt att vara tydlig med det. Förtroende byggs inte genom att vinna debatter i sociala medier, utan genom långsiktighet, transparens och närvaro. Branschen måste vara öppen med både möjligheter och utmaningar. Vindkraften är en av våra billigaste och snabbast utbyggbara energikällor, men den kräver också god dialog med lokalsamhällen och hänsyn till miljö och landskap, säger Nils Grunditz.

– Branschen har en viktig roll i att bidra med fakta och kunskap, och den nytta som vindkraft kan skapa. Samtidigt är det viktigt att säga att branschen inte kan bära hela ansvaret själv. När välorganiserad desinformation får spridning i stor skala krävs också att politiken, medierna och plattformarna tar sitt ansvar, fortsätter han.