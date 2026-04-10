Rösta nu! Här är finalisterna i Årets Hållbarhetsprestation

Över 60 prestationer nominerades under vintern och våren, och nu är det äntligen dags att utse vem av de 20 som gått vidare till final som ska vinna priset. Vinnaren utses på Miljö & Utvecklings konferens Hållbarhet i praktiken som äger rum på Quality Hotel Globe i Stockholm den 20 maj.

Årets Hållbarhetsprestation 2025 – finalisterna

Alirskolan – minskat matsvinn och ökad delaktighet

Genom samarbete med lokala livsmedelsbutiker tar Alirskolan tillvara fullt ätbar mat som annars skulle slängas. Råvarorna används till kostnadsfria mellanmål, undervisning i hemkunskap och sociala insatser, vilket minskar matsvinn och stärker elevers delaktighet och hälsa.

Axfood AB – fossilfria butikstransporter

Mellan 2024 och 2025 ställde Axfood om samtliga transporter mellan lager och butik till förnybara drivmedel och el. Omställningen omfattar över 400 lastbilar i hela landet och genomfördes i samarbete med transportleverantörer via nya avtal och gemensam styrning.

Bjäre Kraft – delad eltransport för föreningslivet

Genom initiativet FöreningsBuzzen delar Bjäre Kraft eldrivna transportresurser med lokala föreningar. Satsningen minskar klimatpåverkan från resor, ökar nyttjandegraden av inköpta resurser och förbättrar tillgänglighet till föreningsverksamhet för barn och unga.

Fair Finance Guide – granskning av bankers hållbarhet

Fair Finance Guide granskar hur banker investerar och lånar ut pengar utifrån hållbarhetskriterier som klimat, mänskliga rättigheter och miljö. Genom återkommande analyser och uppföljningar gör initiativet bankernas ansvarstagande transparent och ger kunder möjlighet att påverka finanssektorns utveckling.

Fairtrans – manifest för minskade utsläpp

Genom att samla fackliga organisationer, civilsamhälle och andra aktörer tog Fairtrans fram ett gemensamt manifest för minskade klimatutsläpp. Arbetet syftar till att förena klimatambitioner med social förankring och bred delaktighet i omställningen.

Haninge kommun – cirkulär masshantering

Med hjälp av digital spårbarhet, tydliga rutiner och kompetensuppbyggnad har Haninge kommun gjort masshanteringen både mer cirkulär och mer kostnadseffektiv. Arbetet visar hur relativt enkla digitala grepp kan ge mätbar klimatnytta, bättre kontroll och tydliga besparingar i kommunal drift.

Heba Fastighets AB– systematiskt hållbarhetsarbete och egen certifiering

Heba Fastighets AB har minskat utsläppen från köpt energi och arbetar med tydliga klimat- och energimål. Bolaget har även utvecklat certifieringssystemet HållFast för befintliga fastigheter, som stödjer ett mer strukturerat hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsteamet– digitala verktyg för hållbarhetsstyrning

Under 2025 lanserade Hållbarhetsteamet tre digitala verktyg: Klimatnavigatorn, Leverantörsnavigatorn och Lagnavigatorn. Verktygen är utformade för att stödja små och medelstora företag i arbetet med utsläppsminskning, leverantörskedjor samt efterlevnad av lagar och regler.

H&M Group – storskalig solenergi genom PPA

Genom långsiktiga elhandelsavtal har H&M Group möjliggjort byggnationen av fyra solparker i Sverige med totalt 123 MW ny kapacitet. Satsningen tillför fossilfri el utan subventioner och kopplar företagets klimatmål till konkret utbyggnad av förnybar energi.

Krav – utfasning av fiskmjöl i foder

Genom uppdaterade regler från 2026 inleder Krav en utfasning av fiskmjöl i foder till värphöns. Förändringen är en del av en bredare regelrevidering som ska minska belastningen på marina resurser och bidra till en mer hållbar livsmedelskedja.

Nacka kommun– Klimatstafetten för beteendeförändring

Nacka kommun genomförde under 2025 Klimatstafetten, där invånare och medarbetare engagerades i att minska sin klimatpåverkan genom vardagliga handlingar via en digital plattform. Initiativet syftar till att öka medvetenheten och bidra till beteendeförändringar samt samla och sprida lokala klimattips.

Norden Estates AB– energieffektiva lösningar för industri- och logistikfastigheter

Norden Estates har i fullskalig drift visat att energianvändningen i industri- och logistikfastigheter kan minskas avsevärt med etablerad teknik. I en logistikfastighet i Skurup uppmäts cirka 60 procent lägre energianvändning än gällande byggregler, motsvarande betydande energibesparingar. Resultaten har även verifierats i andra projekt och bygger på integrerad systemdesign med bland annat värmepumpar, energilagring och samordnad styrning.

Nordic Ecological Standard (NES) – gemensam miljöstandard för film- och tv-produktion

Nordic Ecological Standard (NES) har under 2024–2025 utvecklats till en gemensam nordisk miljöstandard för film- och tv-produktion. Standarden införs från 2026 och omfattar krav på klimatberäkningar, uppföljning och rapportering, vilket skapar en gemensam struktur för hållbarhetsarbete i branschen.

Parilo – matchning till ESG-system

Parilo har utvecklat en matchningsprocess som hjälper företag att välja ESG-system anpassade efter den egna verksamheten. Lösningen syftar till att minska tidsåtgång för administration och ge bättre förutsättningar att fokusera på konkret arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor.

Saab AB– minskade utsläpp i växande verksamhet

Saab har under det senaste året minskat sina scope 1- och 2-utsläpp med 7 procent och uppnått en total minskning om 36 procent jämfört med basåret 2020. Minskningen sker samtidigt som bolaget haft en stark tillväxt, och utgör ett steg mot målet om 42 procents utsläppsreduktion till 2030.

Stadsfastighetsförvaltningen Göteborg – klimatinriktat arbete i nybyggnation

Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg arbetar med att integrera klimatmål i nybyggnation genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Genom att kombinera mål, uppföljning och kunskapsutveckling bidrar organisationen till att driva på metoder för klimatreducerat byggande i sina projekt.

Stockholmshem – skyfallssäkring av fastigheter

Under 2025 färdigställde Stockholmshem ett arbete med att skyfallssäkra 89 fastigheter. Projektet syftar till att minska risken för översvämningsskador, stärka klimatanpassningen i bostadsbeståndet och öka robustheten inför mer extrema regn.

Sustainergies – nationell resursbas för omställning

Sustainergies har beviljats projektmedel från Natur & Kultur för att bygga upp en ny nationell resursbas inom hållbarhet. Satsningen ska stärka kompetens, ledarskap och kunskap om omställningsfrågor hos framtida yrkesverksamma i hela Sverige.

Trustbrand Global Sweden – digitalt verktyg för att dokumentera hot mot urfolk i Amazonas

Trustbrand Global Sweden har under 2025 genomfört en pilotstudie i colombianska Amazonas i samarbete med urfolket Jiws. Inom projektet har en applikation och ett bärbart verktyg utvecklats för att registrera säkerhetshot, markintrång och misstänkta människorättsbrott. Lösningen inkluderar även satellitbaserad uppkoppling med solenergi, vilket möjliggör datainsamling i områden utan befintlig infrastruktur och kan användas som underlag i dialog med myndigheter och internationella organ.

2030-sekretariatet – samordning för klimatmålen

Genom analyser, rapporter och opinionsbildning har 2030-sekretariatet bidragit till att hålla Sveriges klimatmål synliga i samhällsdebatten. Arbetet har samlat näringslivets perspektiv och belyst de samhällsekonomiska konsekvenserna av att inte nå målen.

