Shein slutar kommunicera nettonollmål efter rättslig process

Den kinesiska e-handelsjätten Shein har slutat att kommunicera sitt nettonollmål på appar och webbplatser riktade till den tyska marknaden. Åtagandet gjordes efter en anmälan om att bolagets klimatpåståenden kunde strida mot konsumentskyddslagstiftningen.

Shein slutar kommunicera nettonollmål efter rättslig process
Foto: Adobe Stock

Den kinesiska e-handelsjätten Shein har slutat att kommunicera sitt nettonollmål på appar och webbplatser riktade till den tyska marknaden. Åtagandet gjordes efter en anmälan om att bolagets klimatpåståenden kunde strida mot konsumentskyddslagstiftningen.

I stället för att låta frågan prövas i domstol valde Shein att lämna in en juridiskt bindande försäkran om att upphöra med den aktuella kommunikationen. Försäkran innebär att ekonomiska påföljder kan aktualiseras om bolaget återigen använder motsvarande formuleringar i Tyskland.

Hållbarhetsredovisning juridik Klimat
publicerad 9 februari 2026
av Jon Röhne

