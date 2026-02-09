Den kinesiska e-handelsjätten Shein har slutat att kommunicera sitt nettonollmål på appar och webbplatser riktade till den tyska marknaden. Åtagandet gjordes efter en anmälan om att bolagets klimatpåståenden kunde strida mot konsumentskyddslagstiftningen.
Shein slutar kommunicera nettonollmål efter rättslig process
Kommunikation Shein slutar kommunicdera sitt nettonollmål för 2050 i Tyskland. Beslutet följer efter en rättslig process om vilseledande klimatpåståenden och innebär att bolaget riskerar sanktioner om formuleringarna används igen.
Foto: Adobe Stock
I stället för att låta frågan prövas i domstol valde Shein att lämna in en juridiskt bindande försäkran om att upphöra med den aktuella kommunikationen. Försäkran innebär att ekonomiska påföljder kan aktualiseras om bolaget återigen använder motsvarande formuleringar i Tyskland.
