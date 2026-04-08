Första koldioxidpriset i CBAM-systemet fastställt

Klimat När EU nu sätter det första koldioxidpriset inom CBAM-systemet får importerande företag för första gången en konkret kostnad att räkna med. Det nya priset ger en tidig signal om hur klimatstyrningen av handel kommer att slå mot utsläppsintensiva varor.

EU-kommissionen har nu fastställt det första koldioxidpriset inom CBAM-systemet, med ett pris på 75,36 euro för första kvartalet 2026. Därmed får näringslivet för första gången en konkret prisnivå att förhålla sig till inom mekanismen för koldioxidjustering vid gränsen.

CBAM har hittills varit i en övergångsfas där företag endast rapporterat utsläpp utan kostnad. Från och med 2026 börjar priser beräknas, även om själva köpen av certifikat sker först 2027.

Priset för första kvartalet baseras på det genomsnittliga auktionspriset inom EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. Syftet är att säkerställa att importerade varor belastas med en koldioxidkostnad som motsvarar den som gäller för producenter inom EU.

Under 2026 kommer totalt fyra kvartalspriser att publiceras, ett per kvartal. Den tidiga publiceringen ska ge företag bättre planeringsförutsättningar och öka transparensen på marknaden.

Från och med 2027 övergår systemet till veckovis publicering av priser.

CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, är EU:s system för att sätta ett koldioxidpris på vissa importerade varor för att motverka så kallat koldioxidläckage. Det omfattar i nuläget bland annat järn och stål, aluminium, cement, gödselmedel, el och vätgas. Systemet berör företag som importerar dessa varor till EU och innebär att de måste rapportera och på sikt betala för de utsläpp som uppstår vid produktionen utanför unionen.

EU juridik Klimat
publicerad 8 april 2026
av Jon Röhne

