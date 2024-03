Avhandling: Ideologiska budskap ökar klädkonsumtionen

– En av de hållbarhetschefer som jag intervjuade bekräftade att deras kundundersökningar visade att kvinnor var mer benägna att engagera sig i hållbarhetsfrågor som miljö, feminism och antirasism. Det är en växande konsumentgrupp och man kan säga att företagen möter denna konsumentgrupps behov av att känna sig hållbara, samtidigt som företagen fortsätter att bidra till ohållbara konsumtionsmönster, säger Mariko Takedomi Karlsson som skrivit avhandlingen ”Fashioning the Ecological Crisis: Sustainability and Feminism in Fashion Advertising and Communication in Contemporary Sweden”.

Mariko Takedomi Karlsson, som är humanekolog vid Lunds universitet skriver i avhandlingen att modeföretagen spelar på konsumenternas önskan att göra gott, genom att exempelvis erbjuda rabattkuponger i utbyte mot återlämnade kläder. Denna återvinningspraxis visar sig dock enligt Mariko Takedomi ofta vara ineffektiv, då de återlämnade kläderna sällan används till ny textilproduktion utan i stället hamnar på soptippar.

I avhandlingen konstateras också att kunderna inte är helt omedvetna om modeföretagens motsägelser, men att de starka berättelserna och narrativen som används i marknadsföringen ofta förmår även medvetna konsumenter att bortse från företagens dubbla budskap.

– Jag skulle gissa att många konsumenter köper vissa narrativ och blundar för andra, kanske handlar det om förnekelsemekanismer, säger Mariko Takedomi Karlsson.