Alex och Sigge fälls för vilseledande miljöpåstående

I podcastavsnittet ”599. Nytt världsrekord” berättar Alex Schulman och Sigge Eklund att de sponsras av Petgood, som erbjuder insektsbaserat djurfoder i stället för traditionellt kött. De hävdar att genom att välja annonsörens foder ger man djuret bättre mat och sparar över 1 000 ton koldioxid varje år.

En privatperson har anmält reklamen och anser att den är vilseledande eftersom den inte förklarar hur det är möjligt att spara så mycket koldioxid genom att byta djurfoder. Personen hänvisar till en rapport från Naturvårdsverket som visar att utsläppen av växthusgaser i Sverige är cirka åtta ton per person och år.

”Det säger sig självt att påståendet att ”man sparar 1000 ton koldioxid” genom att byta husdjursfoder är helt befängt”, skriver anmälaren.

Annonsören (Petgood) förklarar att påståendet baseras på jämförelsen av koldioxidutsläpp per kilo mellan deras insektsbaserade foder och motsvarande foder med nötkött som proteinkälla, samt försäljningen av deras foder under tolv månader. Det innebär att beräkningen av 1000 ton koldioxid per år grundar sig på annonsörens samlade årliga försäljning av foder, inte en enskild konsument.

Vilseledande miljöpåstående

Reklamombudsmannens opinionsnämnd konstaterar att reklamen innehåller påståendet ”man sparar över 1000 ton koldioxid varje år” utan att detta påstående sätts i någon form av relation eller förklaras. Med detta i åtanke finner nämnden att den genomsnittliga konsumenten inte kan förstå vad påståendet syftar på.

”Nämnden finner sammantaget att jämförelsen inte är preciserad och att grunden för jämförelsen inte tydligt framgår. Reklamen innehåller därför ett vilseledande miljöpåstående och strider därmed mot artiklarna 5, D1 och D3 i ICC:s regler”, skriver RO i sitt beslut.