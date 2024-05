Nya siffror: Så finansierar storbankerna fossilsektorn

Världens 60 största banker investerade 705 miljarder dollar, drygt 7,6 biljoner kronor, i företag som producerar fossila bränslen under 2023. Sedan Parisavtalet slöts uppger bankernas investeringar till nästan 70 biljoner kronor. En stor del av finansieringen, över 30 biljoner kronor, har gått till företag som planerar att expandera sina fossilverksamheter. Det visar rapporten Banking on Climate Change, som årligen publiceras av en stor grupp globala miljöorganisationer.

Den amerikanska affärsbanken JPMorgan Chase var den bank som finansierade fossila bränslen mest under 2023, med en ökning från 38,7 miljarder dollar 2022 till 40,8 miljarder dollar 2023. JPMorgan Chase var också den största finansiären av företag med expansionsplaner inom fossila bränslen. Där ökade banken sina investeringar från 17,1 miljarder dollar 2022 till 19,3 miljarder dollar 2023.

Få nya riktlinjer för utfasning

Japanska Mizuho är den näst största finansiären och ökade sin finansiering från 35,4 miljarder dollar 2022 till 37 miljarder dollar 2023. Mizuho rankas som näst sämst för finansiering till expansionsföretag med 18,8 miljarder dollar. Mitsubishi UFJ Financial Group är den tredje värsta finansiären med 15,4 miljarder dollar. Royal Bank of Canada, Scotiabank, Bank of America och Citi delar fjärdeplatsen, alla med över 14,5 miljarder dollar var till expansionsföretag. Räknat över hela perioden 2016 till 2023 är Citi den största finansiären av expanderande fossilverksamheter.

Rapporten konstaterar också slutligen att bara ett fåtal av de 60 granskade banker införde några nya riktlinjer för att utesluta fossila bränslen under 2023.