För tredje året i rad ska Greenhushpriset delas ut – ett pris som vill göra tvärtom mot det välkända ”greenwash-priset”. I stället för att peka ut överdrivna miljöpåståenden lyfter greenhush-priset upp de insatser som påtagligt minskar klimatpåverkan men som fått för lite uppmärksamhet.
Här är finalisterna som gör stor klimatnytta – men som det hålls tyst om
Klimat De sparar utsläpp varje dag – men nästan ingen pratar om det. Nu kan de belönas med Greenhushpriset.
Foto: Adobe Stock
Årets finalister är energieffektivisering, elbilarna och skolmaten. Juryn beskriver dem som tre områden som spelar stor roll i omställningen men som kommuniceras alldeles för försiktigt.
