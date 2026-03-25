Från mål till lösningar – Johan Falk om nästa fas i klimatarbetet

Allt fler företag har satt klimatmål och arbetar med att minska sina egna utsläpp. Men enligt Johan Falk, medgrundare av Exponential Roadmap Initiative, räcker det inte. Nästa steg handlar om något annat: att skala upp de lösningar som faktiskt kan ersätta den fossila ekonomin.

På Miljöstrategidagarna 2026 utvecklar han vad det innebär i praktiken. Utgångspunkten är den så kallade Carbon Law, där globala utsläpp behöver halveras ungefär vart tionde år för att hålla 1,5-gradersmålet inom räckhåll. Det ställer nya krav på hur företag prioriterar, investerar och utvecklar sina affärer.

– Vi kommer inte att lyckas genom att bara trycka ner utsläppskurvorna. Vi måste samtidigt accelerera upp lösningskurvorna som ersätter den fossila ekonomin, säger han.

I sitt arbete har Johan Falk varit med och tagit fram Climate Solutions Framework, ett ramverk som försöker definiera vad som faktiskt kan räknas som en klimatlösning. En central del är att flytta fokus från absoluta utsläppsminskningar i det enskilda bolaget till hur snabbt lösningar kan skalas och ersätta fossila alternativ.

– Om du går från tio till tusen anställda kommer utsläppen att öka. Då kan du inte använda samma metodik som för traditionella klimatmål. Här måste vi arbeta med intensitetsmål, säger Johan Falk.

Det handlar ytterst om att kombinera två perspektiv: att minska den egna klimatpåverkan och samtidigt bidra till en snabb systemomställning. För många organisationer innebär det ett skifte i hur hållbarhetsarbetet kopplas till affärsutveckling, investeringar och tillväxt.

På scenen i Stockholm kommer Johan Falk att konkretisera vad det här betyder för företag i dag. Vilka tekniker och affärsmodeller behöver växa snabbt? Hur identifierar man lösningar som faktiskt ligger i linje med en halvering av utsläpp över tid? Och hur kan hållbarhetsarbetet bli en del av kärnverksamheten snarare än ett parallellt spår?

Sessionen ger en inblick i hur klimatarbetet förändras när fokus flyttas från att bara minska utsläpp till att också bygga det som ska ersätta dem.

