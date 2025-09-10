ISO och GHG Protocol går nu samman för att harmonisera sina standarder för växthusgasredovisning. Syftet är att skapa ett gemensamt globalt ramverk för mätning och rapportering av utsläpp.
ISO och GHG-protokollet skapar global standard
REDOVISNING Företag som brottas med parallella rapporteringskrav kan snart få det enklare. ISO och GHG-protokollet ska ta fram gemensamma standarder för koldioxidredovisning – ett steg som väntas minska dubbelarbete och ge mer jämförbara utsläppsdata.
Foto: Adobe stock.
Hittills har ISO och GHG-protokollet utvecklat sina standarder var för sig, vilket har lett till skillnader i definitioner och metoder för företag, investerare och myndigheter. Det nya partnerskapet ska förena ISO:s 1406X-serie med GHG-protokollets standarder för Corporate, Scope 2 och Scope 3 i ett samlat system.
