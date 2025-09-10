ISO och GHG-protokollet skapar global standard

REDOVISNING Företag som brottas med parallella rapporteringskrav kan snart få det enklare. ISO och GHG-protokollet ska ta fram gemensamma standarder för koldioxidredovisning – ett steg som väntas minska dubbelarbete och ge mer jämförbara utsläppsdata.

ISO och GHG-protokollet skapar global standard
Foto: Adobe stock.

ISO och GHG Protocol går nu samman för att harmonisera sina standarder för växthusgasredovisning. Syftet är att skapa ett gemensamt globalt ramverk för mätning och rapportering av utsläpp.

Hittills har ISO och GHG-protokollet utvecklat sina standarder var för sig, vilket har lett till skillnader i definitioner och metoder för företag, investerare och myndigheter. Det nya partnerskapet ska förena ISO:s 1406X-serie med GHG-protokollets standarder för Corporate, Scope 2 och Scope 3 i ett samlat system.

EU Klimat Miljöarbete
publicerad 10 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Premium
Hållbarhetsredovisning

Regeringen föreslår uppskjutet CSRD

21 timmar sedan
Premium
EU

Läckt dokument: EU oenigt om klimatmål inför Cop30

23 timmar sedan
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

5 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

29 augusti
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti

