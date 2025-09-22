Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering

REDOVISNING Bara sex procent av europeiska bolag lyfter skatt som en väsentlig hållbarhetsfråga i sina CSRD-rapporter. Samtidigt växer trycket från investerare och nya EU-regler. Nu kan skattefrågan snabbt bli nästa riskområde för svenska företag.

Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering
Emilie Westholm, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, Suzanna Eckerhall, hållbarhetsansvarig på AMF och Anja Hannerz, hållbarhetschef på Nordea.

När PwC nyligen analyserade 250 europeiska CSRD-rapporter framkom att endast sex procent av företagen identifierar skatt som en väsentlig hållbarhetsfråga. Främst är det bolag inom finanssektorn och företag i Spanien som går i bräschen – ofta tack vare nationella regler för skatterapportering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

De flesta företag behandlar fortfarande skatt som en renodlad ekonomisk post i årsredovisningen. Men enligt PwC riskerar den inställningen att snabbt bli förlegad. Skatter är en del av företagets påverkan på samhället, och de kan också innebära finansiella risker i form av nya regelverk, miljöskatter och förändrade investerar­krav.

fL8UVTq9e8WB6g+O/uCIVT9ZqLad5efHnRwKEnhGfYEuX5yIRKfJp9NbnsrRsPKmSvuNiYp97kWSW3LKAM19yCQc8L8GNvUfynL5Zo1QK/Fbyr4wG2xTdy17FFYB9gsvl4J1yYRWvDKnhArFkVnJvc90bNNBkbQxYn700MEgrmkHuDGVCO4cQbDvehpH8DhV4cUiimQoQYuDYuxna55n5y3CWV1g/8qaxT9HshwGR+m6X/YHseZS6V0qdUryP3wDxjZim5l+76tiRs78QkIO6QcskVGOV5FV39YI5ulsTllRH/UfRqADDUeWbn04cyAeCUgaCG4Zx+SbvM8oBxYE6QRobMK7a1rYi19kxQu0HnEKtF28N7boXmwKSme5S+2vjgBxILJ3CXnHkQuM2UM9Qz0whxo7G62nTrXS7GTo/8JWIwn7m8Rqo/QiOqunqmXT6StgNBXbe59G/1DvgQ1R0eO7u8kAsfRRy8EkSvwOKmrE5Qg5y2GdaphyIce0TSeEKm2wfqdGYDrxFVCr/jvJN0g5w2Q9rXpyvsEyx2etUd/vRIcmw7bcZ2eRZHoBilvDDMnX3ZQ6NcqNjTDDprFZXvjta2+bYK/0/JrjXmp6CRXBGQNTAU1ngJJx1pgcJcefCc3jilV/ka202FSYTXIma97Dsq4qV9EToQT/53tp5rvLEmi6N7SgI+ZxS1qeUtsHFpSDaenpmMYH8AYMCMMmoLBj0TughfC+r1V1CP97HYUzhyxJfhalbt3zYbtdQFYnE0H7XnKxWiOZDFQ6dPpYCRqMw/W5xX0i4BdeNBbPOrw3SzvLwn3v1mrT85c/nzv2pqVRnrzwKBfI9RYxsP+yGzwdhu1PiTBENbdBVQVW+SvIJiGq3abvvRFUdyZ2z+IY9SW3L5OzXZSzOekcNy002wD4ZYdRO4eTur2ZDJ6C/MqL8sPrpXNRyvlMytL6fS0iQCno1WIP2PeeAj8wFsQvEkPnh/UyfaiVTlexKFX4H+VbAeQd1/zVUDzpE15Lu442F90hv8ud0Zx7UlfJiQ5d8Z2e9xtZagzppIe3XbEVsIogfArAmvVXXWyYxNwoPfPCS/IpouRtSHysQgBPuw38iFzl12OLdNcc2eK5WqrCwXTjE+shbDkQdHen4OPOAO5jGwTHgefjTwL5upO9kpFPwduI7n/fsKa8E7AVWuPwnvPIPkvJRGl4Hc3Q2Pc4VOYlFPWeAFN7caf/4es5JkXSVReyJQSjr0AiyFPYytuUIrjZNwPoQxegBNdv7trOkKOwjG66cSTFdzzfp30m3rztUQ8ctudjpDQDcE2diI/4+Y9MhkXAWc/Oe1eI9p/d8ncfZEL90nAzWkUD7HAPSE6tw+agAKp0IcZdfem7VGIedlPfOoguzWlEn5L7PdtwUQ1nH7N57CDXnLCeZt68qSE6XGvJC216M0cmkzN/bWZLd8aJxHBwVk9O8lnOOJmPg75Euurx2wsU5iX5SkfvXKfMfmfPJPD6pyrz2ll/aJ0yAYStTWbN1badvYAlz1fTIVt3VB8Ollnsr2+7smcenXv0H4L3K1PSO2cO1jo01xXFWACxtJwyNIGlr/edNoGWtmB3TZyMgJYZzVFJachcmDhqgVCAtFSj//Tg64iobKdlLVO66X4fJ8wzBdvWYipCZIU4qJ3z27NIuoUxsfZ2w9RZb7tME/buZCeZcTOLeT0Cg3k2nIqn7A5NXXHnVsfW32QmQRWdkaD6DpwUx6Gbus0vySaIiK/aIRvQJEVnHO9I1XscGg0js6WSfgtcDsB21ctcZCdvR32HbCJl+uxCaIrNZMLoHVdJfKJXLa7D3kSLuQS5l5qyfbL+/UDgsb1/K+hOf7d5hQr/9WaDMjGFF506phH6YQaHlwaKW0FyRsSeSUYKex4KMSloinFE6OKJ1jmxuuD4sLnSecWRxP2EuQWZwZyXyFPv4zWORi4wnsGb5TFu/jCmvBeeZZOBIa8/tgx4jd4czHOTrxDMS4fWa8zYjnxboT+ArOxyigf0Lj7Ffv9jNfQIwZmZUNG8JcbJ3iRBrIDAtnR06YUCbGcd4xCtkyMVdtw4gWXwTEotxcc8U7IH3hcs3M9XTheT7ItmRoxU6EFBx4V/B7QR53z0NDIoHtty0Q4hQXeR663slWhOxbC9VxK2miimdAbfqPhssq1tynM7FTn+iq/wppRj5BupgzOcpG01ph0HyUOnlyM+oo48sf9qbc30JmTeG4r6iqK7/KL4kR4jsAe841hGATG61lsDtsxYXOrE2uEko683e0TWlS+mJoUvloMm7BTmVNzeJP830SvrtkeSazgYXVba4U7SsrHAX1r/aodKbHh840FZjp8fx8G0LZqiLe96kLZMgxoFt841sNSkrNAIWvYCA7o0ftAg81D3WyWxAYyv6INowgK3Ix0vLOWhZcwEJwCquiHBRIRAlUW9k9ohc1oYUIfcXMgetsbTHsmW85jMn2kYhLLHGGzL1xY26aepfUhNZjV1y3udARXi4Agi68diapTBZH+QPIkMGv0woVULeTJ4PKEmqfQ5iMPs5NC6nIKQORjPLJ/WaThwhAzl8TPbMFZsw0DvyLGN4E+v49MLvP6L/9RQ3oApJ4KhRWP8IS2Raqkq25k7m9mwXT93uVejXVRV0YcbrgR2kq4ZPj/sqmKI1mkmIYeDkCJUr02QZvZEvrlfLSbi6u6nkwJ6FGxn/J6NW6RrcQ/giCeGgjoXocppv9XNMLC/P+jGIyKc0n6LpSfFXS2bEGISBqWd/kw17iNppT8kOvcPov+H+bfliPq0+hTc8rGiMIASgsHWb6YD1SwNgHj+5UX51C/fy6qugKON6pER9Rc30kcuUrpTqSId+vfeRfVfC60fD3RoGfpS8UZ6eG4SQ31veUuK4cHNac+lEcWO084UaxKiDRuYmXBFpjHlldrQM1CmMjMjVDht+UvXVg9Bd5UM/Wi3c/YI1ZzsIPmDgHHtbnnol0obSMVAPelgsBjGqlReWYA2/hANTxEt+ovNgzFniDHa3kqGW7+6wPJoq8IVLMKCRYTjhhAlW+bdOVo9NgXxhZPmFM9VHiRXec0TMEv57FAFU9v6N8vhHhliKj3GQA+O3dJ5QvzB8nCwYcTGKNNJA/mvq95zKRCKfQsqLZPAAJq3i3mtIvTbbB/tknj56FQhaoJXRN+kd/h7HqhZM66D4No5bpikrIvmFDZodD5H4QkK0V3ubbyuyx05GPvTAAgpP/z3Os8PN5aBvcNF7w22ubWaGJThEbXicAPEPO+bugreWRu3aYTUurrR12XHNDATCEHNYuVFrHUns+YcGQ4+/XaSmF+AIdFhbdMjj0Q4E/74M4JlKSMpeNp4YoLimNFREUSk7HR/AmuMe55SZ1iGrADGP7fijaDbVqS5F+lKhGpvD8cKV4MzCYTGVcMw0MJp8fvhGdG1y33sVLRQap0wopJMLuzjUjQfs9sb+P6xUXeAIU+aFHyn/MCZiEG/Gf/54RGkbUQ4QZUhVmHYEZBePacoh4Q2f1zbF8r5z6YLdo/xOicTkSafuEORm+FSZBiD8mLebz8MPXtLeqh04b5hNfJeUck6bJpKT3AdlGCWNCzSnKsPeIGE09ZAWMXTqrKCL6yGSaivldXqILEHXd7+ic7h4WPhTrQjS5zP9AP+YF5DQLWcUt5y+7anUT0SK5wTAm3wqE5MNx9SRhZinplGOibquNuZDc0WCFGJMb/D7AQjT35ElCl4or3LjIQNu54hKpe7NuDmXCr6ug+wU/ozNsRgGwmlkVaSoSwIoa+zXCa5wpIcB3UCTocvIVyd4i54XmtOhzBHPrTonlelN54A/0/MakBjV2uLDOcxMqsLyDhveziCaNvNm8VjpEn/nmmAePVo2yMGlojE7m+ZKlMdj/bs1w2FSDde8N8h+5JGsqml72cCl3ulA8PgAAtHF0AaW+hpwNjFRe9FchC8NqUhwOoeb5MJ2LlpiAaIe+jWtg1pQ4l5GElxC2D0tsaqIZCN0YWpLXq1NQX+v9HjAfRc0ElBxqzqvh5MKqKyzivQ+tDQHLwtCWgXdpNYnqiUAXnjZ60BWM2UTPIDarKR70RHFy6Etf2rWisuFtu35Yp6+uOdntOD2GxWC8hibO286iXWTrJfbTwe2w2+XhgTZOq1Gc3ts1IXRFzsfmtnbdk6ykc7c167tTM/AC86fXdAxPzVVW5bMBsH7ExH1BCM/D5LSosQYyK9qyn432zueROyl7Hyeh0XbJ0MEkO7o3K8YVnYPo1ZOZgcFn1hzkTZrM4DZ+2Co2COhTDkA3O/VsU6HTRfB5XknMZfOjjio/RARVox9udsLtbr9/C5cgZM2+uLIVpl275wLPXvtLNvyTgFgQzUhfpfLsh7FmyPN3mhTsCSaSc00M6Qjm0mRAq1QSoT3UfMbSsFRGSLtNJxiYwE5qpT7cMSalReiVtd3gWBfey5SPcYsRKHAj5wcaLhrwoT8huZEJokQAHQW4RDd1YDzrKVRi/Jz9RRbp7U+PTfyfC6nt0WMK5PkCGdp89Sev8eaGr/UMSLTnNlLDMDXCNqLYscT5/sRAx3G8p3Nbyiny9yn09+HuPeSzC9egLQsQH6q/ij0nxJLbvV5G5Ik/ezr1AlhMa0MV4C+yu/dQ60q1amhmrpM1KKPLTaBkXqLWzrQDARKZzA1dz1zF7scRNE1CA2rrPM852jrU7XDmJueW47+4IJ18UkhqArvTAEtM+L2Mm4HRANwE0v+48fE5peSVJx3nMlmmWKCT5/rKoH+y7qZsic8S14s8aCXWbTZf37zffia/Gj/2t9Gq5IjPpo0cvzxskE/zIKIuHWwDtbRr5FpndnzBiSM0wQJZK3xtSWg82cRGR+lIq4C0B/GCzTqvDCh++ThhNGLwEtjSoFNPJBYptB4ef6tfV3Z0thlpWsE8m9igmyeM/Zq0TG739fST2gLfqlG0wywAuXVwNIWE8SSIVfSa2+lT11hTRLn0B+pGKCBunwjJo/0lnJyNyvHecSKQ7TPFBTFjwjAJcZqN+1XElLzYDtl4gurYMPfYzTBCG5z7rp1Nmmke55slPeKfWhqNUYhDXUzxl1VwhFtImtJ9bBuLAjpqiM9zttf3fnp2gN1WLWdgyO/7eYpQTih/WdoSTkPFDa7lGVZu64u0aktfuKFekMV12lo4OGzlP5ruX/l3mUPlJeAfLwSsyEKsCXSMl5Yi3F8L48AbMSqegQfd1y+3q71fbKmmOSKnazJnJtZJwwcgysBZuUhGVnK0YtYd+8ZI1ImeDErLPn3L7B9UDhmyq3rvky5x4LB6H8bABzuATwY3G4UXqSXU3n8q5RqQDlZYQmI0S+4eeZnDUsIieG8b/DV3Fe6XyiSguLvYMxwNUbiAjdPDuo1XCnsfapemduTCwhOSoPEg4IUjF/bklmBMWW+aoReagJmiNiQitrf3W7Rwa9wPv5xrsKl3QfCkTiTajjmCHRGJoiZ3uT5ocmUx9K37l3sQD5g/+oumiNyCLomNQ55hYR08GYIldCNk9isYpySkEL5QKnDTLMInppk4xrsLHhZBhLNXjPpna1wrE6R5vOBV41MQVkpQO4lmEB0S87fxufbFeOnQVQX1yliJjEv1zrbhZhXtB3TORoRe+WUggCVVvs9j1cCgOXkjUDke3MHtlBYm8kjFDwpWF4qMUD6euUl/OYR5xgZH7fT4T0qBQyZcaGkwzFxcUaM2/mnQMeaYy0VwpQ7x2dKrm3pTAjpeAlm425of4fay30oeK37Tbk+4t9dDUnO6gAiWeJJF3TlmfYAYEQLg5BIsFsWAe8ILL51p2WnxAhHN1fwH3vLBDFyPrdTKu9Ha/XYNnsXTqo01GZ4RaZLJQ/0EsOzVC6PAjJ7Q/LTK9EBpLZS+v1ywqfJfB/RAFWW3frBNCh07idT7JZKwo15FU8daCzDT5nZ0mTYQBoTTZlRstPzHU+nlSxCdolhQiGtZV03FY3TWrvv+BWCO/L8/LG6jHGV5MTLPG0J0od28z6eCTizrfQZB7zdxhJXuRYqTuaTFbKef+IIFYkG6wkAGpLQ9DHvboc7qStDYORyVDD7p5qOTrvawQoh04PEySjEwhnYrt91FtMxe1FT0MQ0TJXWefg+627XIjmmINvrJ4NfdJA40DXtaHF0JBlFKYQR41wie7F6q8kTL5QAuNaPMBlm5E6i8y/s6oBw17RJq2JI9YhLaBdpxBH9+bbqlIAonL+QJQzlF8++B9zlc9j8WSZ0juyG7O+Vi6dSL/H1UWxHFhSdReSGjATeIKn7mMb+3aFUeVQFg6+uLMxZAqvGRVU7HxsdgsVrBz0VkpZIH+IwK1pMxEEnIEiplMkku4SVlqlKraM12mvYSjeDYNAeULpPdHDI/nVcV2aaQu9pMQ9vn36Wchlt1EqYTScgr8b19kFMCzo+huuoF5vUnK34XgY9muZULb3S6Qsqor2SQEL8uaZX6APMNN9Z6eLX654XYi8DTtMHTg5kr9G0H1YlCk6vVkG8UFk3IvVcofjgg0QirANUb59MdWQuj4UDGbKsWhsp5DgZozpNn1mZJOJ50F5TImydbm+x6TLxU38rpkIXBc9GrM3Btqej5WjG/w2b+ahgXzTjSHTQgm4bqy1ess5BpEYLYV2HqRFlMPl6OjvMrm3g6zYK4gmfpccZVqcEFC+I1hzHBlvZz66k55nv1ou8jbx5sRUHm6ntF2A5aW4PSuPTX/xgxWthpMrfeUBqtH7TscpywYdDjbsQ0tbDc7BVnVFva1MOOPBoA5iwCgsYK7N713OEqzA+YErSu3proKVEdXAzu4Plo3I3bu8mll3aQwocPlTKEEv9oINcG3AxBoSVkr7g2xrEWTnZ1+N/642mL5RgxyT/U7ceVFnABGvMa1Jnpvo9PoXf/PEnC9WgQLpu96noaI4VFqx/I3zhLARDiO4PUSpOPj+gLZy/TtqDQMPywkhqhnFfFobdcfrKj6cB0ZDBNLxcH41NEAfw0eJV529dvUAEfiIxHpEhFFu46CyYxwn+LZoaMJH9KtacrXZgJxP3o73Stp+oCndsG4jCuMhh+IKbnp6naqybB9+b6n+WsDJYYuzZhznfhVysxfmi3wP1CrYYNDv4woxCwgEPCjFHzdlZlVACp97M5b6a2sQsjW4kygybmCXVTxuSGD0dvES+hndPDKNhN2yz+jeMqDJp7MxZtgCpU/+o2f3OlTtcnC4h7bFuxAlbt1tbi77g6l1kNIqxcaXA+b6jRVO3Q8gDMxED2Y6bR2fuTa3EY96wq9mBoC2a68ZuRfI5d9Woh7stjRSBuIrZIG4wc0ovlv89KOaNMahxZBNDoAwgsfn2CGineCvgEt3LjauwCl4A/9ZCgISAOgrqu8/rcGhTTT+S0Xv770GC6N43SpnmUxvKzsl4LsqxuDC7I74/xNYcAs6IG/DfkUybCSjataxfzVLK7rojrA5RwmKl5BhqgkhJwFNYdN8iuhlltaQXrda+5+rZMMtDxizIDS61CYoFvDIO1/K1fJ/4nvIYnES6WfQu16JLwpy5cRz53TimoieuVyxbRG142iGyLnTJMMK0Sx6vTizAj2vVndW1OBo1f9LJmksir/+kctKcHDo+dujRNR47zXmi1AcUTRvt06ud20XTu+UQOWUsYTmaF22pKfrVR+7MSUD9PM2J7fLiXQHMP1SI0ofW4TqF7sB7o1e336yOlwKQZvVb3qaPfi7O7HL2v/Gor4X+p+VRSWyNPa9wPR3yFXnmipqyyUJ32BdltSkJ6L0rno61WFYbfSru3C6vbrMPg8obl4YlbczOcGpyXv2sFUjsFPKxjodM2qFN2DGUxKxHwy7iel/OnM80tv4rLfpjD1KvEevShGC/sEAaObyYfKjmwaGlh2ibuattxpR2m70V9ZPbyAEAiqIDpI6zADynvzocUBcbndWcwE3gIYgOp7XGDMZgCmhQsAUV7lqbCuA1X1tzzV942+/XVVccJyEKhpN9TuIS7z/akkKr/I8FqDd8zRmYkc3fReUZNA7npeuLU+gmhqXYGaAFermpScln6Tb1Df7nW3/8pYHBd0MjYbBnd2gsjWYxwpmDlFKoAqf5svHkpRUJjzPBKB/dBb6sw/PUCwCxCYzuoAmD7NLfZqRAYPbIPPUv9i9GnMPI1MBPBeU6JU4vaeliF6yh4pA6dQxwjnd8ddvojzCisyn8aZ2pU2pQ8/+lmpKmsmbQCxSuVWwTLE5i8mPUaGdugj9/e/0h7y7fwZ1r9+ouAXikzg3yXqT1dbZzyfvsPFCTxIeQo5L0FboY+Dg3kj53PvtuDodtYch0qO8PAQlocd/hp7aQ0GRVpeWBjlJeSuoBPjFeXrdb5Le2uPDXxTmVhCEN0iQo2vlHDYvnJd6jSOQpw61Dt/BWI8rQFmA1O/43Q9VLHqdl8rpZRM+/t5qKWOyenr3jEhaSr2EVUTVTvQdVada37PJo+ak2umB329kl5H4b6cA4mKnp/BA7MQWBtec1v3MbMcjPPE61+FgAoZ/8Oz1H6lZr/GoFKpntyYlTUJPiEJbsQHX+ZJwO6CUEwAM3/M5GIQjNW+b+LW37Ya9K+44wo1W5w/fveXe1GrW+oK7g2aH9QmZPQWFCxx8gXdd6yp7hErx1hh5HOrUVDyuvR4WDxc8Mr49469IQaFwaOPjO7H1/kfc0nkdG9LINvL6ZCs/EL+QIh7oqcyY4lFbtoePzE9mZtXWeMqEoNGE12afXQcQqDdjFAGrv2UGJ+aVYs3sxMjjQfW89FS5RA525OOlRAUJhfemUcrl/+6ChGf0zq5/rnErG+qdOmJRlaV7P0M6K6MbeZh41ToVW0ugwHRyvhgpD4C+1iYtI+PXoKHpx7Nmmoq2d23/GR9wF00=
EU Hållbar utveckling Juridik & Politik Klimat
publicerad 22 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Biologisk mångfald

Biologisk mångfald: Minska riskerna och hitta möjligheterna

2 timmar sedan
Premium
REDOVISNING

Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Oenighet bland miljöministrarna – EU skjuter fram klimatmål

19 september
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
REDOVISNING

Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering

2 timmar sedan
Premium
tema transporter

Exklusiv kartläggning: Här är kommunerna som lyckas bäst med hållbart resande

19 september
Premium
Natur

Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd

16 september
Premium
Näringsliv

UN Global Compact: ”Nästan alla vd:ar vill fortsätta eller öka hållbarhetsarbetet”

16 september
Premium
GUIDE

Så hittar kommuner pengarna för hållbarhetsprojekten

11 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
REDOVISNING

Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering

2 timmar sedan
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

19 september
Premium
POLITIK

Vattenfall: Utan 2040-mål riskerar omställningen att fördröjas

18 september
Premium
POLITIK

EU missar klimatdeadline – ”Det här är allvarligt”

18 september
Premium
Politik

Regeringen miljardsatsar på elektrifiering av transporter

17 september
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti