Ikea öppnar butiker för ökad cirkularitet

Under våren kommer Ikea att slå upp dörrarna till så kallade Cirkulärbutiker i samtliga svenska varuhus – från Malmö i söder till Haparanda i norr. Under kommande år är planen sedan den samma för alla varuhus i hela världen.

Fynd-avdelning vidareutvecklas

Konceptet är en vidareutveckling av den tidigare Fynd-avdelningen där syftet varit att förlänga livet på möbler och minska antalet produkter som kastas bort genom att fixa till och packa om skadade produkter. Under 2019 fick 47 miljoner produkter nytt liv genom Fynd-avdelningar över hela världen.

Men med Cirkulärbutikerna går man alltså ett steg vidare för att minska avfallsmängden. Det som säljs kommer antingen från ett utgånget sortiment eller från kunder som sålt tillbaka sina begagnade möbler. Dock krävs att produkterna håller ett visst skick för att de ska kunna köpas tillbaka och säljas vidare.

Cirkulära 2030

Med konceptet vill Ikea inspirera till ökad hållbarhet och bana väg för att ställa om från en linjär till en cirkulär affärsmodell.

– Vi är mitt inne i den största omvandlingen i Ikeas historia, att bli cirkulära till år 2030. Med Cirkulärbutiken vill vi inspirera fler att leva ett cirkulärt liv, som är bra för både plånbok och planet, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på Ikea Sverige i en kommentar.

Second hand

Under hösten öppnade Ikea även den första renodlade second hand-butiken i anslutning till återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna. Den stora skillnaden mot Cirkulärbutiken är att second hand-butiken även tar emot möbler i sämre skick och kan renovera det som behöver lagas.

I Ikeas strategi för hållbarhet ingår även att alla Ikea-produkter om tio år ska vara tillverkade av förnybara eller återvunna material samt designade för att återanvändas, återförsäljas eller återvinnas.