Global Reporting Initiative har inlett en global konsultation för att uppdatera standarder för företags rapportering av föroreningar. Syftet är att åtgärda brister i rapportering av luft, mark och incidenter, där data ofta är ofullständig.
GRI öppnar konsultation om skärpta standarder för miljöföroreningar
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Konsultationen omfattar tre förslag och pågår till den åttonde juni. Bakgrunden är att föroreningar i allt högre grad ses som både en miljöfråga och en finansiell risk. Samtidigt visar data att 91 procent av världens länder överskrider Världshälsoorganisationens riktlinjer för luftkvalitet. Bristande rapportering försvårar investeringsbeslut och jämförelser mellan företag.
Förslagen i konsultationen inkluderar en ny standard för markföroreningar samt skärpta krav på utsläpp och avfall. Även beredskap för allvarliga incidenter ingår.