GRI öppnar konsultation om skärpta standarder för miljöföroreningar

Konsultationen omfattar tre förslag och pågår till den åttonde juni. Bakgrunden är att föroreningar i allt högre grad ses som både en miljöfråga och en finansiell risk. Samtidigt visar data att 91 procent av världens länder överskrider Världshälsoorganisationens riktlinjer för luftkvalitet. Bristande rapportering försvårar investeringsbeslut och jämförelser mellan företag.

Förslagen i konsultationen inkluderar en ny standard för markföroreningar samt skärpta krav på utsläpp och avfall. Även beredskap för allvarliga incidenter ingår.