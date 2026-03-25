Science Based Targets Network har inlett en öppen konsultation om uppdaterad vägledning för hur företag ska bedöma och prioritera sin påverkan på naturen. Syftet är att förbättra metoderna i två centrala steg: analys av påverkan i värdekedjan och prioritering av insatser där de ger störst effekt.
Öppen konsultation om vägledning för naturmål
Dagens M&U Science Based Targets Network samlar in synpunkter på uppdaterade metoder för hur företag ska analysera och prioritera sin påverkan på naturen.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Förslagen bygger på erfarenheter från företag och synpunkter från tekniska experter. Målet är att göra det enklare för företag att gå från analys till konkreta mål och åtgärder, samtidigt som den vetenskapliga grunden behålls.
Den öppna konsultationen omfattar frågor om metodernas noggrannhet, genomförbarhet, ansvar och hur de fungerar tillsammans med andra ramverk. Organisationen efterfrågar synpunkter från företag, experter och andra berörda aktörer för att säkerställa att riktlinjerna blir användbara och relevanta i olika sammanhang.
Konsultationen är öppen mellan den 24 mars och 17 april 2026, och en uppdaterad version av vägledningen planeras att publiceras senare under året.