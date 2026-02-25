10 000 företag har vetenskapligt validerade klimatmål

Dagens M&U Över 10 000 företag har fått sina klimatmål vetenskapligt godkända av Science Based Targets Initiative, vilket representerar mer än 40 procent av det globala börsvärdet.

Foto: Adobe Stock

Över 10 000 företag världen över har nu fått sina klimatmål vetenskapligt validerade av Science Based Targets Initiative, SBTI. Milstolpen innebär att bolagen har mål som bedöms vara förenliga med att nå nettonollutsläpp senast 2050. Under 2025 har över 2 800 nya företag fått sina mål godkända.

Tillsammans representerar bolagen mer än 40 procent av det globala börsvärdet och finns i de flesta större branscher och regioner. Bland dem finns över 100 svenska företag, däribland Ica Gruppen, Electrolux, Saab, H&M och Tetra Pak.

publicerad 25 februari 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

