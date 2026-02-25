Över 10 000 företag världen över har nu fått sina klimatmål vetenskapligt validerade av Science Based Targets Initiative, SBTI. Milstolpen innebär att bolagen har mål som bedöms vara förenliga med att nå nettonollutsläpp senast 2050. Under 2025 har över 2 800 nya företag fått sina mål godkända.
10 000 företag har vetenskapligt validerade klimatmål
Dagens M&U Över 10 000 företag har fått sina klimatmål vetenskapligt godkända av Science Based Targets Initiative, vilket representerar mer än 40 procent av det globala börsvärdet.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Tillsammans representerar bolagen mer än 40 procent av det globala börsvärdet och finns i de flesta större branscher och regioner. Bland dem finns över 100 svenska företag, däribland Ica Gruppen, Electrolux, Saab, H&M och Tetra Pak.
ctblujhsdg6DAyJs9LlI3D3Dc8jlD9Z+jN/+ZnlSDLs669asl1pu1FsrNYjWN1bAbf2lnaSmkKMImsrKY7x2hNZP49Unocgz/GXuMDtxAlJLbZsViZE6JkU5WWNusNyocSdeHMFlvLaEqqcifalZrKFr7Q8LWfjPmEnmAHVbQ89ORb0i+5klDvzYsjNt5wk/3tMZwTl4hf/ggOm+FNyW9NgOtj47DWmzsXp0xZjyXlbGHOhFm+RMNYZ3wVfz5SeTWeIXRU0By9CXIAWV/7QUo5xGnbLbcInq/W2RCeQWRN7EpAYje/aRpoN8rPNw0BBVKfETNQlciHQyvhpNGXPS8GaC6p+KzR8iCBGRGaa0T94=