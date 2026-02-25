10 000 företag har vetenskapligt validerade klimatmål

Över 10 000 företag världen över har nu fått sina klimatmål vetenskapligt validerade av Science Based Targets Initiative, SBTI. Milstolpen innebär att bolagen har mål som bedöms vara förenliga med att nå nettonollutsläpp senast 2050. Under 2025 har över 2 800 nya företag fått sina mål godkända.