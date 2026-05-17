Krav på ILO-avtal för gigarbetare

Rapporten bygger på intervjuer med plattformsarbetare i bland annat Indien, Kenya, Mexiko, Pakistan och Storbritannien. Enligt Human Rights Watch klassar många plattformsföretag arbetarna som egenföretagare, vilket gör att de ofta står utanför regler om minimilön, socialförsäkring och arbetsmiljö.

Organisationen vill nu att ILO:s kommande konvention ska ge alla gigarbetare rätt till skälig ersättning, social trygghet och säkra arbetsvillkor, oavsett anställningsform. Rapporten efterlyser också större insyn i de algoritmer som styr löner, arbetsfördelning och avstängningar från plattformarna.

Enligt Human Rights Watch kommer de pågående ILO-förhandlingarna att få stor betydelse för hur framtidens plattformsarbete regleras globalt.