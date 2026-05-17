Krav på ILO-avtal för gigarbetare

Social Hållbarhet Human Rights Watch uppmanar regeringar att införa bindande globala regler för plattformsarbetare och pekar på stora brister i socialt skydd för gigarbetare världen över.

Foto: Adobe Stock

Human Rights Watch uppmanar regeringar som förhandlar om ett nytt ILO-avtal om plattformsarbete att införa bindande regler för gigarbetare världen över. I en ny rapport beskriver organisationen låga och osäkra inkomster, långa arbetsdagar och bristande skydd vid olyckor och sjukdom bland förare och bud i nio länder.

Rapporten bygger på intervjuer med plattformsarbetare i bland annat Indien, Kenya, Mexiko, Pakistan och Storbritannien. Enligt Human Rights Watch klassar många plattformsföretag arbetarna som egenföretagare, vilket gör att de ofta står utanför regler om minimilön, socialförsäkring och arbetsmiljö.

Organisationen vill nu att ILO:s kommande konvention ska ge alla gigarbetare rätt till skälig ersättning, social trygghet och säkra arbetsvillkor, oavsett anställningsform. Rapporten efterlyser också större insyn i de algoritmer som styr löner, arbetsfördelning och avstängningar från plattformarna.

Enligt Human Rights Watch kommer de pågående ILO-förhandlingarna att få stor betydelse för hur framtidens plattformsarbete regleras globalt.

publicerad 17 maj 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

