Regeringen har ändrat regelverket så att Exportkreditnämnden (EKN) åter kan ge statligt stöd till fossilgaskraft i låg- och medelinkomstländer, efter en längre tids påverkansarbete från Siemens Energy AB. Det framgår av en granskning gjord av Dagens Nyheter. Beslutet innebär att Sverige kan möjliggöra miljardprojekt inom fossilgas, trots tidigare löften om att fasa ut sådant exportstöd i internationella klimatöverenskommelser.
Regeringen öppnar för ökat stöd till fossilgaskraft
Dagens M&U Regeringen har ändrat regelverket så att statligt exportstöd åter kan ges till fossilgaskraft i låg- och medelinkomstländer, efter påtryckningar från Siemens Energy.
Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M). Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet
Ändringen har skett genom ett uppdaterat regleringsbrev till EKN i februari. Myndigheten fungerar som statlig garant för svenska exportaffärer och kan därmed underlätta finansiering av stora energiprojekt utomlands. Om köparen inte kan betala tillbaka lånen är det i slutändan staten som står risken.
