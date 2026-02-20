Regeringen öppnar för ökat stöd till fossilgaskraft

Regeringen har ändrat regelverket så att Exportkreditnämnden (EKN) åter kan ge statligt stöd till fossilgaskraft i låg- och medelinkomstländer, efter en längre tids påverkansarbete från Siemens Energy AB. Det framgår av en granskning gjord av Dagens Nyheter. Beslutet innebär att Sverige kan möjliggöra miljardprojekt inom fossilgas, trots tidigare löften om att fasa ut sådant exportstöd i internationella klimatöverenskommelser.