Experten om nya strategin för biologisk mångfald: ”Viktigt steg”

Politik Regeringens nya strategi för biologisk mångfald sätter riktningen för Sveriges arbete fram till 2030. Men för näringslivet återstår flera frågor om vad som faktiskt väntar – särskilt när EU:s krav på naturrestaurering ska omsättas i praktiken.