Rödlistan: Här är de viktigaste ändringarna

Biologisk mångfald Fler arter klassas nu som hotade i Sverige, samtidigt som några av de mest uppmärksammade arterna lämnar rödlistan. I den nya genomgången för 2025 syns en tydlig förskjutning: fiskar och fåglar pressas, kunskapen om många artgrupper ökar och flera tidigare livskraftiga arter får nu en sämre status. Här är de viktigaste ändringarna.

Illern listas för första gången medan havsörnen lämnar rödlistan. Foto: Adobe Stock

Bakom förändringarna finns både reella nedgångar och bättre data. Nya artgrupper har kunnat bedömas, samtidigt som längre tidsserier gör att fler minskningar fångas upp. Det gäller bland annat relativt vanliga arter som nu klassas som hotade efter tydliga populationsfall.

Samtidigt finns exempel på motsatt utveckling. Några arter lämnar rödlistan efter återhämtning, vilket visar att trender kan vända.

Här är de viktigaste förändringarna i korthet:

Arter som lämnar rödlistan:

  • Utter
  • Havsörn
  • Asp
  • Långbensgroda

Arter som tillkommer eller rödlistas:

  • Iller (för första gången)
  • Sill
  • Lax
  • Öring
  • Fem arter av plattfisk
  • Vikare (åter rödlistad)

Arter med ändrad status:

  • Igelkott (försämrad status)
  • Älg (nu nära hotad)
  • Flera ugglearter

Arter som nu klassas som nationellt utdöda i Sverige:

  • Fjälluggla
  • Tornuggla
Biologisk mångfald Politik Skog
publicerad 24 mars 2026
av Jon Röhne

