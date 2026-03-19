Så ska bin användas för att mäta biologisk mångfald

– Det är resurskrävande för en biolog som ska inventera manuellt, men genom att testa pollen och nektar ser vi vilka växter bina har varit i kontakt med och hur mycket av de här växterna som har funnits i den här insamlade datan, säger Sam Nikman, som arbetat med projektet på Stadskupan.

Kallas Bloom

Projektet, som går under namnet Bloom, är till en början ettårigt, men förhoppningen är att det kommer att bli förlängt. Idag görs analyserna i Frankrike, men på sikt hoppas man få till samarbete med Svenska Miljöinstitutet IVL.

Utöver själva DNA-analysen har man tagit fram en plattform där växtligheten är visualiserad.

– Fröet till det här är att vi vill göra mätbarhet av biologisk mångfald mer greppbart, idag är det ganska luddigt. Vi gör naturvärdesinventeringar vid de biotoper vi skapar, men ville se om det inte gick att utveckla, säger Malin Goldkuhl.

Till att börja med tänkte sig Stadskupan att tjänsten skulle kunna användas av deras befintliga kunder, som till stor del är fastighetsägare.

– De förstod inte riktigt, okej men vad skulle den datan göra för nytta för oss? Bina flyger ju långt bort från deras marker, säger Sam Nikman.

Möjliga användningsområden

Nu undersöker Stadskupan hur produkten kan användas ihop med en referensgrupp. En möjlig nytta skulle kunna vara makthavare eller kommuner.

– De som har hand om väldigt stora ytor och som på något sätt behöver kunna ta fram data kring hur det ser ut vad gäller biologisk mångfald, säger Sam Nikman och tillägger:

– Det riktigt intressanta med datan blir ju när man får en tidslinje på det, och får in fler parametrar. Hur ser det ut idag? Hur ser det ut om ett år? Hur har det här byggprojektet här borta påverkat den biologiska mångfalden? säger Sam Nikman.