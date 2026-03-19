Så ska bin användas för att mäta biologisk mångfald

Biologisk mångfald Med hjälp av bin och DNA-teknik vill projektet Bloom göra biologisk mångfald mätbar. Genom att analysera pollen kan växtlivet kartläggas i stora områden.
– Det ger en väldigt bred bild över biologisk mångfald utifrån växtlighet, säger Malin Goldkuhl, vd på Stadskupan.

Bin kartlägger biologisk mångfald i ett nytt projekt från biodlingsföretaget Stadskupan. Genom att analysera pollens så kallade eDNA, alltså miljö-DNA, går det att se vilken artrikedom som finns inom en trekilometers radie runt bikupan.

– Det är resurskrävande för en biolog som ska inventera manuellt, men genom att testa pollen och nektar ser vi vilka växter bina har varit i kontakt med och hur mycket av de här växterna som har funnits i den här insamlade datan, säger Sam Nikman, som arbetat med projektet på Stadskupan.  

Kallas Bloom

Projektet, som går under namnet Bloom, är till en början ettårigt, men förhoppningen är att det kommer att bli förlängt. Idag görs analyserna i Frankrike, men på sikt hoppas man få till samarbete med Svenska Miljöinstitutet IVL.

Utöver själva DNA-analysen har man tagit fram en plattform där växtligheten är visualiserad.

– Fröet till det här är att vi vill göra mätbarhet av biologisk mångfald mer greppbart, idag är det ganska luddigt. Vi gör naturvärdesinventeringar vid de biotoper vi skapar, men ville se om det inte gick att utveckla, säger Malin Goldkuhl.

Till att börja med tänkte sig Stadskupan att tjänsten skulle kunna användas av deras befintliga kunder, som till stor del är fastighetsägare.

– De förstod inte riktigt, okej men vad skulle den datan göra för nytta för oss? Bina flyger ju långt bort från deras marker, säger Sam Nikman.

Möjliga användningsområden

Nu undersöker Stadskupan hur produkten kan användas ihop med en referensgrupp. En möjlig nytta skulle kunna vara makthavare eller kommuner.  

– De som har hand om väldigt stora ytor och som på något sätt behöver kunna ta fram data kring hur det ser ut vad gäller biologisk mångfald, säger Sam Nikman och tillägger:

– Det riktigt intressanta med datan blir ju när man får en tidslinje på det, och får in fler parametrar. Hur ser det ut idag? Hur ser det ut om ett år? Hur har det här byggprojektet här borta påverkat den biologiska mångfalden? säger Sam Nikman.

Fakta

Det här är e-DNA

e-DNA är en förkortning av engelskans ”environmental DNA”. På svenska kallas det också miljö-DNA.

Med begreppet menar man genetiskt material från olika organismer som samlas in direkt från miljöprover. Det kan handla om både levande organismer eller delar av dem, som ägg, spermier och larver, men också om spår från dött material såsom urin, avföring, slem eller fiskfjäll.

Källa: Sveriges Lantbruksuniversitets, SLU.

bin Biologisk mångfald pollinatörer
publicerad 19 mars 2026
av Ebba Kulneff

