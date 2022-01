EU-svepet: Kärnkraft kan bli hållbar i EU:s taxonomi

Strax innan midnatt på nyårsafton skickade EU-kommissionen ut sitt förslag om huruvida gas och kärnkraft ska inkluderas i EU:s gröna taxonomi. Svaret blev: Ja. I utkastet som nu skickats på remiss till medlemsländerna står det att: “The Commission considers there is a role for natural gas and nuclear as a means to facilitate the transition towards a predominantly renewable-based future. Within the Taxonomy framework, this would mean classifying these energy sources under clear and tight conditions”.