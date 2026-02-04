EU-rapport: Så bör offentlig sektor agera för att möta klimatpåverkan

Klimat Extrem värme, torka och översvämningar påverkar redan vardagen för en majoritet av Europas invånare. Samtidigt är beredskapen låg, särskilt bland ekonomiskt och socialt utsatta grupper. Det visar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån och Eurofound, som pekar ut flera områden där offentlig sektor behöver stärka sitt klimatanpassningsarbete.

EU-rapport: Så bör offentlig sektor agera för att möta klimatpåverkan
Foto: Adobe Stock

I rapporten ”Overheated and underprepared” redovisar Europeiska miljöbyrån, EEA, och Eurofound resultaten från en enkät med över 27 000 svarande i 27 EU-länder. Enligt rapporten har mer än 80 procent av de tillfrågade upplevt minst en klimatrelaterad påverkan under de senaste fem åren, där extrem värme är den vanligaste.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Samtidigt konstaterar rapportförfattarna att de åtgärder som genomförts hittills inte motsvarar vare sig den faktiska påverkan eller den oro som medborgarna uttrycker inför framtiden. Offentlig sektor pekas ut som en central aktör i att minska sårbarheten. I rapporten identifieras flera områden där insatserna enligt författarna behöver stärkas.

egzrkSDwyLsQQYumAAiAWziwLJJpwWtvh66RjQIOGKD+wuZFAhqn1YH15MW97Of1Y+6bZv/re5ZtyrB+ZYjCXXmB8lbeq3Ufw/MJreZE+qDYgUFywsf2fzX6Nyf8nynoXxwZb7GTgiWNyHHYH01ZUdX9TagDsfUYcRn6nXz/n7mTp417ISV1r+dPs4IU0vXzOWIdSHVXZb3zOq9jiQOozeHcyojWzTj0HdfztjvFBAIYNRQlzEn7zSaCo95f2ysVmg56+/Ea26F0vl4TE+APsbRAIEl6o+1Cs2vI/zB7vSFtN0int+pNL9Xxdn/YVA3vrmeaPzh5s16CV5B1w/wSuFL2uBcI+HjjLqLfQbKVhLIrxzHyIBDdp7P6YNpNL6KSRG/iP1HdittVjQbDosk2YLyuWrZIrHcNGMZBHznLL/y68CociEoBB56CljEv7KjWqwQLFwBgL3oeFe6uNrAvx9k1VmyhRNSoY357RdllBQ/wXaFcz/l3njm8pThGBV6h1sdTUTaPrp0HIBvYwU3ui4u3ijcaIgeLxRSPh7khp2Xx3OLw1DNSXUw/+dVRFjVDAdauXOW0xUTtVSDHZzMTXJK/s/q+12hW+LVDgYvZRQFWSQQIOXRKzI4j2lNgP1f4Xfrx6zQHHcLCNBcLA/hPPbSzinmsKU236F3/r2YV2FVj0fDd9hH/5DnMO1hoyWRTK4OQ3AaD22//DupPiac0s4iZbsR+3doLA+rMSj4Bvpt/2wNSzTVg08XcS75d/v4ftE49FREQoiyCM6Q288gz/fo8DQ6DLDVgfOowwhvF7M6zj8Fp+yOvLpKonHuWEiyp/xp5K3UsY+8n3tsnPUEvH2ml/SGQV3xatHLesxE9La5k1JfIk1AFzjAtLC9a+B7d55ioD+VXg1tzKNImwGYEwgeZGy+Ey/d56NvNS5kFsrfSDpBcQacNZzBZn9tjki2B+u40oQ64zKi2ic7Pt0xn0BuJgE72kh6ZF6xQ2WFX2LP8hQgykiJrOvwjgVbuyK9dVDcXN3aCDlgtK8q9F7NkSnXaZ1OpGbZj2D/yeVpUZ5omAZwS28Ky8EaizKonaEUGeWO+QWMgf9SjWMPexYgs9OyQbHPpKRd7Uhq1Xr8zs6JsSw1v1XddQ3ZYCfibk3aPEM7LjFsGQ/Ql19YTcMOgNVx8Xv69zSg2amf2oTC+AmJMNif+vbcajTePcvrSyMadHXDZGaJoPzCpnL5PwOdLn0aj01W79tr0VWSSDVd5xDoI4/flwNidpoOC8uXLrzw309Uk/xguEdEhjjfPKmC/aeOooSIV7WGXjdBHXqJFHGCdJF92I9ZLK51MAj0jg5o3nltP4lmA/bCnlxRksyPfxfUfwxE4LUKX0Lwoto33DSLajveOhQhYCJvRsuGiV0vegpsQmETr3+ddVPk6GPg8uPloktYdjty6PhIwsk3E6pnGhNm8cl/tV9fWh3noWBIIBIxJdhUpo5RnEAchdpQCBd9HwebUjh3FpdqTBGE82DMcqBf/4c0KuWQn89jxhFJhY21d1OEQxwwFZL7xGtAszGtZewmDzcTQz1xJllpTidiz2VBwlTHnU2FBhd5uS+UWd0Lf3WCCBaOmC8gkv9emqKJ1QRY1478PZnyPvooAkCXsvYzS1cfeRH2Z4gjopC6QI52mIWUybdR+aOmm8S1pYBfoROJ+OiFnhyvIkm+To0h58hDAlAA+BXPbHSb2OIXEIMdMA9z4sObv/xKD9lB23RIXVejwzIQD54HPVsne7ICcEUfl7/iObm004VCP87jdDa9HNmgTyxuovlnEDkXmyQqADvXXvhHeqHlpS7STvSgiAWLWiYBH0e+qxRSbfH71h1K6fQoH1vTkZD/x4MqqBYdzCiMWRWgEgiP2GI5GDgOyL/MkWRo1DsHmwingdtOzS0apAOhqq97JKYYFlNVReyrAPuggEjVrO+IhfpKGqwXgmMvNIEtGPZ3WbfFfWvBVTd2ynie8tryfX29esfX7JxC23+GmyGttHpiJkeRy67KLgXj1CV+uGbnsu2zlvX3iSkl8J/xmYYxHL9n1rkolZ+ZtUD1G7zkQuJIQMR5F0ulnAwQGPzlLUfy9PtTFHH1rqYCWW67c+zIEyYjIuXm73b6FtV+LhWXllBVjqrTr/HS7EaMkdVEjUY+owU2XdYe/H6hKlmfVxCQpj5UQzECY6gU3jN9gqtDkLVmrsRRYMHgoxPo00B7E3nuszRI/sbzqe6Skly6Pf8Zvsimwn9+4KQ8GgFvj6UtEAHqpZ4ZtlwUarozwJjTx+vsfukWqsVzBcPkwewnX5mgtuJzjOMMRoRqkyG87D+JsQEYxVTxzHvF3mw3S5rm4MF6qdhHq7VT58BixMKcQtbcZvVRzbVZ2dGJMi02V0CJpRvblKYruxSKUD4QygQADWtuy87ZzdYK7FhpNNQN6cq676BEawJzWfPNJOVwIpv/DB6s/RjVxG/csmaNWtx8KWGmsGYdwDI6hvLUwNK0E3DqU7gZqoOGO6J2F/G0epzYWSgdUN3ha+dzA5oFZfnMTKDvvgWTVA7xxIbN5tvDkVD8CXC/NmHnWEW9MbqXpuLL1ZdI7skr5vY5cjU/h/8btoGs9FiGIcWkDaD9c7NUpE8VannKbMYmI+JUFGf/phVtm3HX5xByyH/bY0xkoxERFfCueiD6oRvmArZ5HJ6OGkKhPNObS2N2GGZ5hmEpfINRMXO2XpP30X+ctSZHuXIdezQSdMZHK1Si6w+fGZHNwcliSWfAJSezEyaXPFRdlTcnwLCua/8rKaG8VuBhsZGPikhCiOx2vhVGx6jwwClIDTLmP8tljSy1Hs0MYn6r3HFUuBdf9xk+CudLI79Tarrppb2IpW5WQRInQsvQzoSjEkPqHVPGyhKomloVGwv4ffBV3ZOv+Rg+tcdTo4Gbw9NnN8tpppKyL5nkAg52wU4oTE0uEl6/trXZKTynQjovg1r8+Vs0fDDdRwGIP28NJsw3aiatghg2kJ7+nKkE8fpGhOHw/AJGeSGRPNwATfYlS8ydcaYIHwJuYTh0d0hkAh+ZbNkPO0J4eK94j+oAmhSbSwdYDG22I3pkZNl3r2TRzAN8gLZadv/aJ1BcE6pL7G197oxmckzM62tRqBAn3sCIgU8t6PA9mehmJJbEHYohfAV/Rvb3CWaPTefCL1r49o6HnwS0YoXsgR0jprAcj0yvSImerwO8/JaTgODsgi6Bx0y4nNiKjDOlMyrj5IdAtbcOiq1PkHgq5lAVpchNzuSFIl9YmjWWfZ/RrMzK5eoiWTgKyy9rub0DoctcE83SGSnDaHcyApZuxHheckksIyGeFDpTG+c0YtQOY9AijxGQd+TUiAklkw9K24TUw7iY7ly2KPFO9k3afw7nQplvN1zzCbx0yMfqczggHkmL1Y1f2IaXeSeTMzN+xozBWga2ckBdLyyNPL6HvnViN56Ljd14zdZFvyrf7Id3UB2oHNgBZLl7nZsVPz72Ff/lgF25353msTBCGsZnGEUe6tMUBirlk7Le+8AzM/Pg0hIlvqW3OT9MD3gLTLxnzoD53IY9gHAmJ4vEOMrEARnVB+XtPHVSWhgWzpuvIY0jbAJOV4/bgJYLpsuF4SIpA0XsqUKP8IVv9UPDMW/gg/lou3GOrPx2dTmKXI0FiqtURPAX8WThsOm4r/SdevkKnE6nz7NJfY3SO4Qep61G3L04EGpRRX+V+U+3ta7K64oWxwvfYAHwWT2gAFhv/w7YIf8NQl8ICfUjvgee915ykBJwfpp20kPr11L9NXi8K+nH3Y3RDItFYJAYhJCaDSbQLhw8pYNEQlFh8rujzYoBwGLLNtPCWJWdfhYRc2P892Siogo6I/H8QK5c0THMGXFCyUWhsapFHFkqitToXYFHAW+qIwwgzQFTLR3pQkRvdNSKM2nw60tisvqo828xqjxe2rhpt4u39VrrS6GgV9btPZ1/0hIDATOSUu2hV37NcBiDT9q5veylo0rCRErzfjDY28sqrQD1w/vyhe9IkQQvZrDz5Zl3Qgxiob1NRsU4IPowqAIuQ+SnTEo5pA04e8Wecy9fAXOuPA+LLKkga7PoLT0EyWNno+tQ+JbA+TKOt6GJzurxoy8TSfTHd67Bc6nk9cBLjeAjeolpLGQT6G6NXqV9TWQcc+Kl6CCeg7nQVr7Glsr+eE6/qLgwM4fTZsFB7+Sod+X8xqxSpQ6TwCi49NhEJsBe//DQnBMpyUVlBFDFzmFl17PUlGBOA7QSK5waXi5yFPNlBhBW5gazHGHuByJkly4FWrKZtcuGlwWTOELDW8nJBGrGyWwvUtdG7T5vRnsOVsyjJu0C9Wnxe68EmtdDcjPJE+S8SrHvX4RF0BDb2BMe887+427+JDwC9GqyNh/u2S84VlYxVPIL2rA4PuHm5cQeMXc0DgSCVygaAmsjvcOuN+NJ5/hEgUmBOHlcQGPplFKWnB9mruqEdrUbawbXT8dIf01MjJ+aMIJL9bLBbcgql9rNxp6EWCT7VH4hTXjJoEdmjFwlEQZvwA32jb6D98maPcmLV0vyOrNdj2RA5Vcn3YblCN7Ff9jDj/jyXCIoKL9vhxKMvKVs/ARUdf/3VC4KftxJ6isj1CYAkAPhkX0V15TMg+Hq+IZQApsXtmxXu3N5goKQsgXTVqthfFOHQNyDn/a/GkgoVlpR23Bol+Dj/WE/Ssfg3Td2ijkf7Ue+qj0KCuu9ftNVvdsTlF+x/HO1WiBzBxIqYTCf+bIcTFHvWObJyIMRMC0RNN0mqOcWYQE8lSDORvRJgT/fw1zAGGt5xsGZzqu/S0jeF0uII1piSKS6uhV/0zoLmtn51QbxE6XNyiBV70TnRLVfvzm7kSxKO0QRmD4j7Isyo1r34w1zkRgCt/ZApDs4iE+MDYnkRCbKzt10UcVas7q2nqRtICZ3XOGdMOaclY1Y2UE+UyvY07Lfxzic0Qe0KHdqIwmwOM6BfrcZkCS6UcBzJ/L1SZByZLXQNLIxqTOf7yUWbI+5Qe7e8Gfr59YsTGmDioiZh4edaD/UtH5rPz1sF6uBUfq+eI82ui67ULseUFFghPPbDoidJGdNiVCrvSBeCeYqjsqbGCZunBn7Ys/odFjhg8Cd0eI12r4yr/89SVa9SxlMQ0lvuyNiDce7lRM1IDAi4u6SiXxNKaX/5ysBih5APOMPevOCjpCW6OlczN7h2BkW8xYsC3+8suur2f9UU0YP1Xo2ZVEB1KXKQKewOxz/6g2kjT1Z2U+PzQl5KGLuOJdawmIuGwaca14vSHLE23r9lOdbUSZYwSZq3BhPsmvd1OZ/ZQUB7S24qdDg6PoyxW83Hs8IHmiHGVpbwcMRbi85UQ46U/460/GIA1kpO/sBia3hajlPklA7PCKzJuNZ0FW1HepkBtGlSOXDRDCHi3vkwo9tsVS8tiPm+HtKiHePBsUfVVKBebHxbeQ9W+ggE4WQ/ieuR3fBwuHX/p+/Q7tiOqv7aaUaczUcnu620RyAwDJIsKnAnv5HWzOOSk1VZw+Gg9C5ndFPQd+rCw/knXI5np3CPXKp1BiYgqk9WFODSaO09mZX+wWetLD0YtAHNbzOmcsZGuN+KlwZsS/REed5J/C2od6dWTHf3AO6iZTlV4KKgxwIIUX2LwM0GJgVvRnvTQ4MMQiWUJSEjhdU/GYzZ2xXXwnSvnphm6pkv+1YQIRAUGCRrn2jUo2Cy/p3aLx/t90kR+I61hmAivTwyO0ZthLmBaB6/lwDYxtAhwsXMdV5B1trgerbjEZsK/v3ChMfDA/evBzKpq4CD8GrccCo=
EU Klimat
publicerad 4 februari 2026
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Stort stöd för omstart av Net Zero-initiativ inom kapitalförvaltning

3 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU:s bristande fokus på mänskliga rättigheter hotar demokrati och rättsstat

1 minut sedan
Premium
Dagens M&U

Oro för extrem värme i Europa – få hushåll är förberedda

50 sekunder sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

29 minuter sedan
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari
Premium
Hållbarhetsredovisning

Skärpta regler för klimatkompensation – det här behöver köpare veta

21 januari
Premium
Hållbarhetsarbete

Experten: När politiken tvekar – så navigerar företag hållbarhetsarbetet vidare

19 januari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Premium
Dagens M&U

MP kräver regeringsansvar för hotande kollaps av ekosystem

27 januari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på veckans EU-agenda

23 januari
Premium
EU-svepet

4 nyheter på veckans EU-agenda

16 januari
Premium
Politik

Sverige saknar fortfarande handlingsplan för FN:s biodiversitetsmål från 2022

16 januari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 6: Det gör vi när motivationen dippar

30 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 5: Så hanterar vi kritik

29 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 4: Det är bästa sättet att nätverka

23 december 2025

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Stort stöd för omstart av Net Zero-initiativ inom kapitalförvaltning

3 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU:s bristande fokus på mänskliga rättigheter hotar demokrati och rättsstat

1 minut sedan
Premium
Dagens M&U

Oro för extrem värme i Europa – få hushåll är förberedda

50 sekunder sedan
Premium
Dagens M&U

Biokol minskar spridning av tungmetaller i jord

3 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU inför första frivilliga standarden för permanenta koldioxidupptag

5 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

29 minuter sedan
Premium
Klimat

EU-rapport: Så bör offentlig sektor agera för att möta klimatpåverkan

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nationellt klimatinitiativ ska minska vårdens utsläpp till netto noll

21 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Stort stöd för omstart av Net Zero-initiativ inom kapitalförvaltning

3 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU:s bristande fokus på mänskliga rättigheter hotar demokrati och rättsstat

1 minut sedan
Premium
Dagens M&U

Oro för extrem värme i Europa – få hushåll är förberedda

50 sekunder sedan
Premium
Dagens M&U

Biokol minskar spridning av tungmetaller i jord

3 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU inför första frivilliga standarden för permanenta koldioxidupptag

5 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

29 minuter sedan
Premium
Klimat

EU-rapport: Så bör offentlig sektor agera för att möta klimatpåverkan

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nationellt klimatinitiativ ska minska vårdens utsläpp till netto noll

21 timmar sedan