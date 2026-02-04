I rapporten ”Overheated and underprepared” redovisar Europeiska miljöbyrån, EEA, och Eurofound resultaten från en enkät med över 27 000 svarande i 27 EU-länder. Enligt rapporten har mer än 80 procent av de tillfrågade upplevt minst en klimatrelaterad påverkan under de senaste fem åren, där extrem värme är den vanligaste.
EU-rapport: Så bör offentlig sektor agera för att möta klimatpåverkan
Klimat Extrem värme, torka och översvämningar påverkar redan vardagen för en majoritet av Europas invånare. Samtidigt är beredskapen låg, särskilt bland ekonomiskt och socialt utsatta grupper. Det visar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån och Eurofound, som pekar ut flera områden där offentlig sektor behöver stärka sitt klimatanpassningsarbete.
Foto: Adobe Stock
Samtidigt konstaterar rapportförfattarna att de åtgärder som genomförts hittills inte motsvarar vare sig den faktiska påverkan eller den oro som medborgarna uttrycker inför framtiden. Offentlig sektor pekas ut som en central aktör i att minska sårbarheten. I rapporten identifieras flera områden där insatserna enligt författarna behöver stärkas.
