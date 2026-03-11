Så kan modeföretagen ställa om för att minska avfallet

Rapporten beskriver hur textilproduktionen har ökat kraftigt de senaste decennierna. Den globala fiberproduktionen uppgick till 132 miljoner ton år 2024, och mer än hälften av fibrerna, 59 procent, består av polyester.

Avfall uppstår redan i produktionen. Enligt rapporten uppskattas 21,9 procent av fiberinputen bli avfall innan plaggen ens når konsumenter, till exempel genom tygrester från tillverkningen.

Samtidigt visar data som rapporten hänvisar till att i genomsnitt 21 procent av textilprodukterna förblir osålda. Av dessa uppskattas omkring 20 procent förstöras.

Enligt Fair Action är överproduktionen en central del av problemet.

– Det vi vill visa med den här rapporten är att överproduktionen är ett grundproblem som inte kan lösas med cirkulära initiativ eller nya regelverk enbart. Vi ser att cirkularitet är väldigt populärt nu och det ser vi också som en nödvändighet. Men så länge vi inte pratar om minskade absoluta volymer så kommer systemen ändå aldrig hinna i kapp de mängder som produceras, säger Marlene Rosendal, generalsekreterare på Fair Action.

Organisationen menar att diskussionen om hållbart mode ofta fokuserar för mycket på konsumenternas val.

– Det finns en systemproblematik. Vi vill skifta fokuset från konsumentval till systemproblematik som överproduktion. Bättre och mer ansvarsfull produktion är en förutsättning för hållbarhet. Vi tycker att man inte pratar tillräckligt om produktionsvolymerna som ett grundproblem för klädavfall, säger Marlene Rosendal.

Fair Action granskar också hur sex svenska modeföretag arbetar med cirkulära lösningar. Rapporten visar att företagen ofta kommunicerar satsningar på återvinning, second hand och andra cirkulära initiativ. Samtidigt saknar flera företag konkreta mål för att minska produktionen eller minska mängden textilavfall.

Det behöver företagen göra

Granskningen visar också att transparensen kring avfall och produktionsvolymer är begränsad, vilket gör det svårt att bedöma hur stora mängder kläder som faktiskt produceras, säljs eller blir osålda.

– Vi vill att företagen ska börja vara transparenta, börja mäta och prata om volymer i större utsträckning i sina hållbarhetsrapporter. Vi ser att det saknas mycket transparens kring det, säger Marlene Rosendal.

Organisationen efterlyser också mer ambitiösa mål från företagen.

– Vi vill också att de ska sätta ambitiösare mål. De få målen som finns som är transparenta kring minskade absoluta volymer har ganska låg ambitionsnivå. Vi har inte tid för låga ambitioner utan vi behöver högre, säger Marlene Rosendal.

Enligt Fair Action behöver cirkulära lösningar också bli en mer central del av företagens affärsmodeller.

– Vi skulle vilja se att företag skalar upp och integrerar cirkularitet mer i affärsmodellen. I kärnan i arbetet, säger Marlene Rosendal.

Samtidigt krävs ett större ansvar genom hela värdekedjan.

– Företag måste börja samarbeta mer och ta större ansvar i hela värdekedjan, både uppströms och nedströms, säger Marlene Rosendal.