8 förslag: Så ska lastbilars klimatpåverkan minskas

För att Sverige och EU ska kunna uppfylla sina klimatmål måste utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska kraftigt – och användningen av fossila drivmedel vara helt avvecklad till 2050. Det slår en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet fast. Rapporten visar att elektrifiering av lastbilar är nödvändig, men inte tillräcklig. Därför lägger forskarna fram åtta konkreta policyförslag som riktar sig till svenska beslutsfattare.
Studien, som bär titeln Lastbilarnas klimatomställning – från styrmedel till verklighet, har genomförts av IVL i samarbete med CIT Renergy och klimatanalytikern Magnus Nilsson. Den är en del av forskningsprogrammet Triple F, som finansieras av Trafikverket. Rapporten analyserar hur utsläppen från tunga lastbilar kan minska i enlighet med EU:s och Sveriges klimatmål och identifierar risker för så kallade ”policymisslyckanden” – situationer där politiska beslut eller brist på beslut hindrar omställningen.
publicerad 2 februari 2026